石垣島渡輪首航實測開箱　旅客揭缺點：沒飲水機、床墊太窄

▲石垣島渡輪八重山丸號。（圖／讀者陳小姐提供，請勿翻攝，以免侵權）

記者蔡玟君／台北－日本連線報導

基隆－石垣島渡輪「八重山丸號」正式開航後，吸引許多台灣人嘗試「搭船赴日」新玩法。《ETtoday新聞雲》實際採訪搭乘首航的旅客分享心得。旅客認為該航線最大魅力是「睡一覺就到日本」，不過船上沒有飲水機、床墊窄且寢具出現毛球，還有隔音較差，建議自備耳塞。

▲登船報到與船上公共區。（圖／讀者陳小姐提供，請勿翻攝，以免侵權）



#八重山丸號好坐嗎？旅客實測讚：很平穩

陳小姐表示，八重山丸號具備4大核心優勢，包括：

1.省時與省宿： 適合上班族下班後從基隆港出發「睡一覺就到日本」，下船立刻開啟觀光行程，直接省下一晚住宿費。

2.航行平穩度高： 旅客實測認為船體行駛非常平穩、不會過度搖晃。

3.玩水上活動不受限： 潛水愛好者下船後可立刻進行潛水或水上活動，無須像搭飛機一樣有「減壓間隔期（潛水後禁飛時間）」。

4.地理位置便利： 石垣島碼頭距離市區近、接駁公車動線方便，極易開啟度假模式。

▲八重山丸號沒有行李集中放置區，旅客需隨身帶進客房。（圖／讀者授權提供，請勿翻攝，以免侵權）

▲首航因為免稅店、便利商店未開，許多旅客集中在咖啡廳。（圖／讀者授權提供，請勿翻攝，以免侵權）

#水壓低、無飲水機 公共區5大缺點待改善

陳小姐認為，目前船上仍有許多缺點有待改進。首先，登船後核對資料發放鑰匙僅有單一窗口，且每房僅提供1把鑰匙，導致大廳排隊時間過久，船公司也坦言目前人力仍在調整中。

此外，船上沒有飲水機或自動販賣機，許多人晚上8點登船後，得等到10點咖啡廳營業才能買水。而此次首航，KTV室、免稅店、便利商店皆未開放，導致餐飲需求全擠到咖啡廳。

她也發現大浴場女湯浴池僅有冷水、桑拿房停用，更有乘客反映淋浴水壓偏弱、甚至出現黃水現象。陳小姐也說，船艙整體視覺偏陳舊，容易與旅客的期待心理產生落差。

▲4人通鋪。（圖／讀者陳小姐提供，請勿翻攝，以免侵權）

#八重山丸號4人通鋪開箱：整體乾淨、床墊較窄

對於旅客最關心的住宿品質，陳小姐此次入住4人通鋪，認為整體乾淨度足夠，且房間內插座充足，方便充電。但床墊寬度偏窄、未舖床單，且寢具表面可看到起毛球與使用痕跡，部分旅客可能較不習慣。

而另一位旅客石先生此次入住帶私人浴室的4人通鋪家庭房，他表示自己整晚沒有睡好，覺得床墊太硬，枕頭過軟不符合高度，必須拿東西墊著才能睡，所以隔天起來腰痠背痛。

石先生認為，雖然渡輪提供品質更好的私人套房房型，但售價不如買機票直飛過去，「渡輪還是比較適合年輕人、小資族，對長輩來說如果睡不好，隔天下船也沒辦法好好玩，需要好好考慮。」

#準備搭八重山丸號？出發前必知7個搭乘攻略

針對接下來計畫搭乘基隆－石垣島渡輪的旅客，兩位乘客提供以下7點關鍵建議：

1. 船上網路資源有限，除高價套房附專屬休息室與 WiFi 外，其餘旅客需至咖啡廳消費才可使用偏慢的網路。建議事先下載好影片、遊戲打發時間。

2. 由於航行時間較長，容易暈船的旅客提前準備並服用暈船藥。

3.船艙隔音不好，建議自備耳塞。

4. 船上無設置大型行李集中區，行李箱、釣具、自行車等裝備皆需自行搬運至客房；腳踏車需裝入「攜車袋」方可攜帶上船。

5. 船上咖啡廳販售商品選擇有限，強烈建議旅客自備充足的飲用水、飲料與零食帶上船。

6. 石垣島目前尚未開放使用「Visit Japan Web」電子通關，旅客需填寫紙本通關表格，船上可提早領取表格填寫。

7.船上沒有起床廣播，睡覺前記得將手機提早設定好日本時間，不然會容易睡過頭。

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