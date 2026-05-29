ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

福隆沙雕藝術季開跑　穿比基尼、考100分「3方式免費入園」

▲「福隆國際沙雕藝術季」今（29日）登場。（圖／福容大飯店福隆店提供）

▲「福隆國際沙雕藝術季」今（29日）登場，圖為《環球夏日沙雕派對》。（圖／福容大飯店福隆店提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

夏日盛事「福隆國際沙雕藝術季」今（29日）登場，本屆以「環球夏日沙雕派對」為主題，邀請15位國內外藝術家聯手創作，展出42座大型主題沙雕。其中，以《史瑞克》「遠的要命王國」城堡打造的9公尺主雕最受矚目。即日起至31日中午前，12歲以下孩童只要配戴主題IP相關配件，即可免費入場。

▲「福隆國際沙雕藝術季」今（29日）登場。（圖／福容大飯店福隆店提供）

▲沙雕作品《大白鯊》。

2026福隆國際沙雕藝術季集結《侏羅紀世界》、《回到未來》、《大白鯊》、《E.T.》、《史瑞克》、《功夫熊貓》、《馬達加斯加》、《馴龍高手》、《寶貝老闆》及《壞蛋聯盟》等人氣國際IP，打造橫跨世代的沉浸式沙雕展覽。

▲「福隆國際沙雕藝術季」今（29日）登場。（圖／福容大飯店福隆店提供）

▲《E.T.》。

福容大飯店福隆店總經理戴瑞宏表示，福隆沙雕季已連續舉辦19年，今年攜手代理環球影業IP的台灣野獸國公司合作，期望進一步帶動東北角觀光人潮，後續也將接續推出星空電影院及海洋音樂祭等活動。

▲「福隆國際沙雕藝術季」今（29日）登場。（圖／福容大飯店福隆店提供）

▲主雕-史瑞克系列《遠的要命王國》高達9公尺。

今年展區亮點之一，便是以《史瑞克》系列電影中的經典場景「遠的要命王國」城堡打造年度主雕，高達9公尺的城堡十分壯觀，搭配史瑞克、費歐娜公主經典角色現身，重現童話世界幽默又奇幻的氛圍；《侏羅紀世界》重現巨型恐龍震撼場景，彷彿帶領旅客走入史前冒險世界。

▲「福隆國際沙雕藝術季」今（29日）登場。（圖／福容大飯店福隆店提供）

▲沙雕作品《馬達加斯加》。

《大白鯊》則以鯊魚破浪而出的經典畫面，營造濃厚夏日電影感。《功夫熊貓》中的阿波也以逗趣模樣現身，結合東方武術元素與可愛角色魅力，成為親子熱門拍照區；《馬達加斯加》則集結獅子愛力獅、斑馬馬蹄等角色，打造歡樂叢林派對氛圍。

此外，《馴龍高手》中的沒牙與小嗝嗝也帥氣登場，透過巨型飛龍沙雕與北歐冒險場景設計，營造宛如置身奇幻飛龍世界的沉浸感，讓旅客一踏入展場，就像走進國際電影樂園般的夏日派對。

▲「福隆國際沙雕藝術季」今（29日）登場。（圖／福容大飯店福隆店提供）

▲民眾開心與沙雕合影。

除了大型沙雕作品，今年福隆沙雕季也規劃多項主題活動。6月1日至6月30日期間，每周三推出「學生日」，國小學生持100分考券即可享本人免費入場，同行者同享190元優惠票；每周四則推出「比基尼主題日」，凡穿著比基尼現場購票入園者，可享本人免費入場，同行親友每人也可享190元優惠票價。

另外，由屋頂電影院舉辦的《Skyline Film by Sea 2026》也將於7月3日起連續三個周末登場，放映《愛在黎明破曉時》、《星際效應》、《真愛每一天》等9部經典電影，讓旅客在星空與海風陪伴下，感受福隆夏夜的浪漫情調。

▲福隆光環境。（圖／福容大飯店福隆店提供）

▲▼東北角風管處建置福隆停車場周邊友善步道，並配合夜間光環境營造啟用。

▲福隆光環境。（圖／福容大飯店福隆店提供）

同時，為了優化福隆周邊環境並打造更友善的行人空間，東北角風管處特別建置福隆停車場周邊友善步道，並配合夜間光環境營造啟用，增添旅客休憩與放鬆空間。

2026福隆國際沙雕藝術季「環球夏日沙雕派對」
日期：5/29-10/26
地點：福隆海水浴場（新北市貢寮區福隆街41號） 
福隆海水浴場入場清潔及保險費
成人：220元
團體（20人以上）：190元
優待（3-12歲）：145元
敬老（65歲以上）：110元
免費：未滿3歲、持身心障礙手冊與陪同者、持貢寮區身分證居民

關鍵字： 新北市旅遊 福隆旅遊 2026福隆國際沙雕藝術季 沙雕 環球夏日沙雕派對

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

張柏芝生日會豪送粉絲　「46張香港來回機票」

推薦閱讀

奇異果1元、芒果10元！全聯生鮮優惠懶人包

奇異果1元、芒果10元！全聯生鮮優惠懶人包

北歐風人氣咖啡6/2進駐內湖　推新甜點「抹茶冰激淋瀑布」

北歐風人氣咖啡6/2進駐內湖　推新甜點「抹茶冰激淋瀑布」

皇后鎮預約制「高地秘境」開箱

皇后鎮預約制「高地秘境」開箱

福隆沙雕藝術季開跑　3方式免費參觀

福隆沙雕藝術季開跑　3方式免費參觀

住礁溪旅宿送饗樂券　再享免費早午餐

住礁溪旅宿送饗樂券　再享免費早午餐

飯店「暑假親子專案」39折起

飯店「暑假親子專案」39折起

必勝客「黃金榴槤比薩」限時6折回歸　還有新餅皮、冰淇淋

必勝客「黃金榴槤比薩」限時6折回歸　還有新餅皮、冰淇淋

古早味溫體雞排只要65元皮酥肉厚！

古早味溫體雞排只要65元皮酥肉厚！

簽到抽！巧虎大型舞臺劇雙人門票

簽到抽！巧虎大型舞臺劇雙人門票

煙波Buffet品牌「莫內饗宴」插旗嘉義

煙波Buffet品牌「莫內饗宴」插旗嘉義

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

身分證有「6」享6折！敘日Buffet限時優惠　55歲以上平日75折

台南首家SUKIYA「永康中華店」今開幕

新北「150坪遛孩基地」開幕祭優惠

證件中「918」任2碼升級鮑魚吃到飽

石垣島渡輪首航載客率約4成　連假訂票已滿

北宜公路「繡球花公園」免門票賞花！

CoCo生椰楊枝甘露明天買1送1　全新「雪沙椰椰系列」6/1上市

福容宣布引進IHG「華邑酒店」年底台北開幕

40年米粉湯隱身士林華榮市場！

迪化街70年果汁老攤均一價50元！

熱門行程

最新新聞更多

奇異果1元、芒果10元！全聯生鮮優惠懶人包

北歐風人氣咖啡6/2進駐內湖　推新甜點「抹茶冰激淋瀑布」

皇后鎮預約制「高地秘境」開箱

福隆沙雕藝術季開跑　3方式免費參觀

住礁溪旅宿送饗樂券　再享免費早午餐

飯店「暑假親子專案」39折起

必勝客「黃金榴槤比薩」限時6折回歸　還有新餅皮、冰淇淋

古早味溫體雞排只要65元皮酥肉厚！

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366