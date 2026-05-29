福隆沙雕藝術季開跑　穿比基尼、考100分「3方式免費入園」

▲「福隆國際沙雕藝術季」今（29日）登場，圖為《環球夏日沙雕派對》。（圖／福容大飯店福隆店提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

夏日盛事「福隆國際沙雕藝術季」今（29日）登場，本屆以「環球夏日沙雕派對」為主題，邀請15位國內外藝術家聯手創作，展出42座大型主題沙雕。其中，以《史瑞克》「遠的要命王國」城堡打造的9公尺主雕最受矚目。即日起至31日中午前，12歲以下孩童只要配戴主題IP相關配件，即可免費入場。

▲沙雕作品《大白鯊》。



2026福隆國際沙雕藝術季集結《侏羅紀世界》、《回到未來》、《大白鯊》、《E.T.》、《史瑞克》、《功夫熊貓》、《馬達加斯加》、《馴龍高手》、《寶貝老闆》及《壞蛋聯盟》等人氣國際IP，打造橫跨世代的沉浸式沙雕展覽。

▲《E.T.》。



福容大飯店福隆店總經理戴瑞宏表示，福隆沙雕季已連續舉辦19年，今年攜手代理環球影業IP的台灣野獸國公司合作，期望進一步帶動東北角觀光人潮，後續也將接續推出星空電影院及海洋音樂祭等活動。

▲主雕-史瑞克系列《遠的要命王國》高達9公尺。



今年展區亮點之一，便是以《史瑞克》系列電影中的經典場景「遠的要命王國」城堡打造年度主雕，高達9公尺的城堡十分壯觀，搭配史瑞克、費歐娜公主經典角色現身，重現童話世界幽默又奇幻的氛圍；《侏羅紀世界》重現巨型恐龍震撼場景，彷彿帶領旅客走入史前冒險世界。

▲沙雕作品《馬達加斯加》。



《大白鯊》則以鯊魚破浪而出的經典畫面，營造濃厚夏日電影感。《功夫熊貓》中的阿波也以逗趣模樣現身，結合東方武術元素與可愛角色魅力，成為親子熱門拍照區；《馬達加斯加》則集結獅子愛力獅、斑馬馬蹄等角色，打造歡樂叢林派對氛圍。

此外，《馴龍高手》中的沒牙與小嗝嗝也帥氣登場，透過巨型飛龍沙雕與北歐冒險場景設計，營造宛如置身奇幻飛龍世界的沉浸感，讓旅客一踏入展場，就像走進國際電影樂園般的夏日派對。

▲民眾開心與沙雕合影。



除了大型沙雕作品，今年福隆沙雕季也規劃多項主題活動。6月1日至6月30日期間，每周三推出「學生日」，國小學生持100分考券即可享本人免費入場，同行者同享190元優惠票；每周四則推出「比基尼主題日」，凡穿著比基尼現場購票入園者，可享本人免費入場，同行親友每人也可享190元優惠票價。

另外，由屋頂電影院舉辦的《Skyline Film by Sea 2026》也將於7月3日起連續三個周末登場，放映《愛在黎明破曉時》、《星際效應》、《真愛每一天》等9部經典電影，讓旅客在星空與海風陪伴下，感受福隆夏夜的浪漫情調。

▲▼東北角風管處建置福隆停車場周邊友善步道，並配合夜間光環境營造啟用。



同時，為了優化福隆周邊環境並打造更友善的行人空間，東北角風管處特別建置福隆停車場周邊友善步道，並配合夜間光環境營造啟用，增添旅客休憩與放鬆空間。

2026福隆國際沙雕藝術季「環球夏日沙雕派對」

日期：5/29-10/26

地點：福隆海水浴場（新北市貢寮區福隆街41號）

福隆海水浴場入場清潔及保險費

成人：220元

團體（20人以上）：190元

優待（3-12歲）：145元

敬老（65歲以上）：110元

免費：未滿3歲、持身心障礙手冊與陪同者、持貢寮區身分證居民