初夏限定「橘色花毯」！埼玉縣花菱草秘境　門票只要60台幣

Darren蘋果樹(阿樹いっき)我是桃園部落客喜歡美食、旅遊、美酒和廟宇文化。2019年桃園上好攤評審，從無名小站開始寫文至今累積4000篇以上文章。

撰文攝影／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者陳品勻

「長瀞花の里」每年5月上旬到6月中旬，會被滿滿橘色花海覆蓋，彷彿像鋪上一整片橘色地毯，超夢幻畫面吸引許多旅人專程來朝聖。這裡不只交通方便，從長瀞站步行約7分鐘就能抵達，加上入園費不貴，也成為不少人安排長瀞一日遊、埼玉自由行時必訪的賞花景點，想找埼玉景點推薦、長瀞景點或日本初夏賞花景點，那麼一定不能錯過位在埼玉秩父的「長瀞花の里」。

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在哪裡？

這個賞花秘境位於日本埼玉縣，搭乘大眾運輸前往非常方便，出車站長瀞站步行約7分鐘即可抵達。如果是安排自由行，建議可以搭配西武線一日券，順遊秩父以及長瀞周邊景點，如果是自駕旅遊，也有提供約20輛的免費停車空間，但花季期間人潮不少，建議早點抵達比較不容易客滿。

營業時間

規劃前往賞花前，記得先留意開放時間，目前園區營業時間為09：00－16：00，建議上午前往的光線會比較柔和，也更適合拍照，如果遇到天氣晴朗時，藍天搭配橘色花海，畫面真的超級療癒。

費用

來到這裡賞花其實不算太傷荷包，園區入園費只要300日圓（約新台幣60元），以日本花季景點來說算是相當親民，能看到如此壯觀的花海景色，CP值真的很高。

花期時間

這裡的花菱草通常在5月上旬－6月中旬，因天氣與氣候狀況不同，每年盛開時間可能略有差異，建議出發前可以先查詢官方資訊，避免撲空。

長瀞花の里

位在長瀞町鄉土資料館後方，園區總面積約一萬平方公尺，是每年初夏限定開放的人氣賞花景點，雖然整體規模不算特別巨大，但因為地勢開闊，加上大片花海毫無遮蔽物，走進園區時視野非常舒服。沿著步道慢慢散步，可以近距離欣賞整片花田隨風搖曳的畫面，也很適合放慢腳步拍照、散心，尤其晴天時，藍天搭配橘色花海的景色真的超級療癒。

花菱草

來到這裡一定要認識這片主角花菱草，又名加州罌粟或金英花，原產地來自美國加州，也是加州州花之一，在日本則被稱為花菱草，名字來自花朵盛開時呈現的特殊菱形外觀，花菱草最大的特色就是白天有陽光時會盛開，傍晚或陰天則會微微閉合，因此想看到最美花況，建議白天晴朗時前往，整片金橘色花海真的會讓人驚艷。

花海實景

走進來最震撼的就是那片無邊際的橘色花海，當白天陽光灑落時，花瓣會自然展開，形成獨特的菱形花朵，滿滿花海隨風搖曳，真的會讓人忍不住一直按快門。

夢幻賞花秘境

如果喜歡慢步調旅行，這裡真的很值得排進行程，不同於大型觀光景點的喧鬧，這裡更多的是一種舒服放鬆的氛圍，藍天綠地與橘色花田形成超夢幻色彩對比，光是坐著發呆都覺得很舒服。

拍攝角度推薦

來到這裡拍照，建議可以採取低角度拍攝，把前景花朵放大，再搭配後方滿版花海與藍天，照片層次會超級漂亮，尤其晴天時，橘色花朵顏色會更加飽和，隨便拍都像明信片。如果想拍出被花海包圍的感覺，建議在這裡找花田較密集的位置，利用人像站在花海中央，稍微壓低鏡頭往上拍，就能拍出被橘色花海環繞的氛圍感照片，上午10點前或下午3點後光線較柔和，也更容易拍出空氣感。

心得感受

如果你最近剛好安排埼玉自由行、長瀞一日遊，真的很推薦把「長瀞花の里」排進行程，交通方便、門票不貴，而且每年限定的花菱草花海真的超級值得看，整片橘色花田搭配藍天美到不真實，不管是想拍照、散步還是單純放空，都很適合來這裡走走。

長瀞花の里

地址：日本埼玉縣秩父郡長瀞町長瀞1164

營業時間：09：00－16：00

DARREN蘋果樹(阿樹いっき) 我是桃園部落客喜歡美食旅遊美酒廟宇文化

*現有經營部落格《DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌》、粉絲專頁

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