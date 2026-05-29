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北歐風人氣咖啡6/2進駐內湖　推新甜點「抹茶冰激淋瀑布」

▲▼「LOST and Found」全台第三家內湖店將在6月2日開幕。（圖／LOST and Found提供）

▲LOST and Found全台第三家「內湖店」將在6月2日開幕。（圖／LOST and Found提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

人氣咖啡品牌LOST and Found以經典插畫「迷路小怪獸」與招牌「阿芙佳朵Affogato」累積高人氣，全台第三家「內湖店」將在6月2日開幕，不僅有全新甜點「抹茶冰激淋瀑布」，還推出多款新主餐。

LOST and Found內湖店以木質復古風格為主，透過溫潤木質、低彩度燈光與經典家具配置，打造北歐空間氛圍，更攜手花藝師李濟章，以花藝作品作為空間中的藝術裝置核心，讓來店客人拍照打卡，也能感受到放鬆感。

業者與WCRC世界烘豆冠軍賴昱權合作，開發專屬聯名精品咖啡豆「FOUND : Velvet Bloom絲絨綻放配方」，除了提供升級版聯名咖啡豆Long Black與Latte，也販售聯名精品咖啡豆。

▲▼「LOST and Found」全台第三家內湖店將在6月2日開幕。（圖／LOST and Found提供）

▲餐點針對內湖商圈上班族需求推出多款全新主餐。

▲▼「LOST and Found」全台第三家內湖店將在6月2日開幕。（圖／LOST and Found提供）

▲抹茶冰激淋瀑布。

餐點部分針對內湖商圈上班族需求推出多款全新主餐，有「鮭魚蒔蘿奶油義大利麵（450元）」、「炙蝦檸檬煙花女義大利麵（350元）」、「蜂蜜辣奶油炸雞義大利麵（390元）」、「手撕豬三明治（480元）」、「香料優格蛋早餐盤（320元）」。

還有全新甜點「抹茶冰激淋瀑布」，翻玩經典招牌「Affogato」，把苦甜抹茶醬加入冰淇淋、咖啡中，每一口都能吃到濃厚茶香與奶香，每份180元。

LOST and Found內湖店
地址：台北市內湖區基湖路3巷11號
營業時間：周一至周日9:00~19:00
試營運期間：周一至周日8:00-16:00

▲▼印尼最大連鎖咖啡品牌「Kenangan Coffee（凱娜克咖啡）」插旗台灣。（圖／記者蕭筠攝）

▲凱娜克拿鐵曾創下24小時賣出10萬杯紀錄。（圖／記者蕭筠攝，下同）

▲▼印尼最大連鎖咖啡品牌「Kenangan Coffee（凱娜克咖啡）」插旗台灣。（圖／記者蕭筠攝）

▲蜜桃P美式（左）、柳丁C美式（中）、開心果瑪奇朵（右）。

另外，今年4月印尼最大連鎖咖啡品牌「Kenangan Coffee（凱娜克咖啡）」也插旗台灣，首家門市落腳信義區新光三越A11，提供超過40種飲品，最低59元起，更有台灣限定「輕雪白拿鐵」、「十勝奶蓋」及「咖啡師美式」系列。

Kenangan Coffee 2017年發跡於印尼，以咖啡豆產國、冠軍咖啡豆與平均百元價格優勢搶攻市場，門市遍及新加坡、印尼、馬來西亞、澳洲、菲律賓與印度等國家，全球超過1300家門市。

招牌商品為加入印尼棕櫚糖的凱娜克拿鐵，其獨特風味更創下24小時賣出10萬杯的驚人銷量。

台灣店主打「美式覺醒」與「美式時光」2款配方豆，再以高壓萃取製程義式咖啡機確保品質；還有SOE冠軍限定系列，使用單一產區「峇里島金塔馬尼火山區咖啡豆」製成，有美式及拿鐵2種選擇。

Kenangan Coffee台灣限定「輕雪白拿鐵系列」，有使用乳脂調飲的「抹茶輕雪拿鐵」、「白茉輕雪拿鐵」，用重乳調製的「十勝奶蓋系列」以及「咖啡師美式系列」等。

▲▼印尼最大連鎖咖啡品牌「Kenangan Coffee（凱娜克咖啡）」插旗台灣。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼棕櫚糖小鬆餅（上）、芋頭芝士鬆餅（下左），肉桂捲、巧克力酥。

▲▼印尼最大連鎖咖啡品牌「Kenangan Coffee（凱娜克咖啡）」插旗台灣。（圖／記者蕭筠攝）

業者還提供多款烘焙輕食，如「棕櫚糖小鬆餅」、「仁當辣燻牛肉鬆餅」、「芋頭芝士鬆餅」、「龍蝦沙拉芝士鬆餅」等，以及任選2款只要89元的「蘋果酥」、「肉桂酥」、「巧克力酥」。

INFO凱娜克咖啡新光A11時光店

地址：台北市信義區松壽路11號2樓
營業時間：平日11:00-21:30；假日11:00-22:00
電話：02-2722-0369

關鍵字： 美食情報 美食雲 LOST and Found Kenangan Coffee

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