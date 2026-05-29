住礁溪溫泉旅宿送饗樂券　爽玩6間在地名店、享隔日免費早午餐

▲礁溪冠翔泉旅。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／宜蘭報導

礁溪植癒系旅宿「冠翔泉旅」今夏推出全新住房專案，旅客入住即可獲得一張「饗樂券」，可於指定6間在地商家兌換價值最高570元的商品或體驗內容，還能享隔日早午餐吃到下午1點30分，退房依舊能使用泉旅設施至當天下午6點。

▲饗樂券。（圖／記者蔡玟君攝）

隨著旅人的旅遊習慣逐漸改變，在地且深度化的體驗行程，讓飯店不僅只是一座旅宿，還成為一位位引領旅客發現當地特色的引路人。冠翔泉旅以此為概念設計「Fun暑假．饗樂礁溪」住房專案，串連上潮去、聯全麻糬、萬記商行、地熱小姐、咖啡浴及回巢農場等6間特色品牌，旅客憑著住房獲得的「饗樂券」可6選1進行體驗或兌換產品。

▲▼礁溪熱門貓咪咖啡廳「萬記商行」。（圖／記者蔡玟君攝）

舉例來說，「萬記商行」是間鄰近國道的貓咪咖啡館，不僅有6隻可愛的貓咪「坐檯」，店內的早午餐與蛋糕、咖啡也都有滿滿的貓咪元素，其中「義式起司辣肉醬」更是必點招牌；業者也在室外佈置野營風格桌椅、大量綠植，讓旅客用餐之餘，也能盡情拍照打卡。

前來萬記商行用餐需注意的是，貓咪可以摸，但禁止抱貓，讓貓咪們以自在的方式在店內走動，幸運的話，牠們也會跳上椅子或桌子親近顧客。

▲▼礁溪日式澡堂風格咖啡廳「FURO CAFE」。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

而「FURO CAFE 咖啡浴」以讓旅客走進店裡就能享受一場茶飲、咖啡浴為店鋪概念，由於老闆喜愛日本文化，將店內空間打造成日式澡堂，並用檜木澡盆盛裝飲料與甜點，新奇有趣的設計讓人印象深刻。

2樓用餐座位區分為2區塊，一區為無印良品風格高腳椅，一部分則設計成澡堂風格，以白色與深灰色磁磚砌成階梯狀，再放上一個個坐墊與木頭矮凳，搭上海藍色透明小茶几，最後再用日式澡堂常見的檜木澡盆或塑膠盆盛裝餐點送上，讓人彷彿真的置身在日本澡堂一般，且會搭配櫻花季、楓葉季節做不同主題設計。

▲▼泉境SPA區。（圖／記者蔡玟君攝）

探訪礁溪特色店家之餘，冠翔泉旅夏季最受親子旅客喜愛的「泉境SPA玩水趣」活動同步登場。冠翔泉旅戶外SPA特別準備多款戲水玩具與趣味道具，讓親子家庭在礁溪著名的碳酸氫鈉泉美人湯中盡情享受戲水樂趣。

▲小葉子敲敲樂體驗。（圖／記者蔡玟君攝）

在地下一樓的遊樂場也推出「小葉子敲敲樂」植物拓染DIY課程，運用葉片與花朵等天然素材，透過敲擊拓印將自然紋理與色彩留存在布面上，完成專屬於自己的手作紀念品。

▲六福集團打造「六福宜蘭生態保育區」。上圖為宜蘭明池。（圖／六福集團提供）

六福集團則宣布旗下指標性自然生態場域「六福宜蘭生態保育區」預計於年底起分階段開幕，園區涵蓋三大核心場域，包括擁有參天古木與原始森林景觀的棲蘭森林遊樂區，以及素有「北橫明珠」美譽的明池森林遊樂區，更坐擁亞洲最大紅檜神木群的神木園區。

「六福宜蘭生態保育區」除包括三大核心場域，也將延續旗下「六福莊」品牌精神，打造「棲蘭六福莊」及「明池六福莊」兩個住宿場域，提供給旅客沉靜式的山林旅宿體驗。

同時，集團亦積極完善北橫沿線觀光服務機能，因應台7線往來旅客的休憩需求，特別規劃「明池驛站」，作為提前與旅客建立品牌連結的重要前哨。