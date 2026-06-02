百元就能吃超撐！嘉義東市場20元火雞肉飯　凍漲多年鋪滿濕潤雞絲

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撰文攝影／桃桃's旅人手札、整理／實習記者陳品勻

來到嘉義怎能不來碗火雞肉飯呢？每次規劃去嘉義，我們心裡期待的重頭戲，絕對是來碗撫慰人心的火雞肉飯！這次來朝聖這家是位在嘉義東市場外圍轉角處，連在地人都大推的口袋名單「頭家火雞肉飯」。

有著Google 4.3分的高評價，多年不漲價、小碗雞肉飯竟然只要銅板價20元，小菜也是10元起跳，爆表的CP值真的讓人不敢相信！不過，這家藏身市場的超人氣老店究竟好不好吃？清爽雞油派的口味、還有每桌必點的招牌什錦蒸蛋？馬上就來看看詳細介紹以及用餐心得吧！

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交通方式、停車資訊

這家火雞肉飯位於嘉義市東區東興里的中正路上，藏身在嘉義東市場外圍的轉角處。雖說藏身在市場內，但其實非常的好找，看到很多人在排隊就是「頭家火雞肉飯」啦！不過這裡沒有提供停車場，需要自行找路邊停車。

嘉義火雞肉飯目前吃過，蕭老師火雞肉飯、阿里山火雞肉飯、阿宏師火雞肉飯、劉里長雞肉飯、桃城三禾火雞肉飯、阿溪火雞肉飯、和平火雞肉飯、東門雞肉飯和平店、嘉義公園火雞肉飯、民主火雞肉飯、頭家火雞肉飯。嘉義火雞肉飯真的是多到吃不完，每次來嘉義一定要吃一兩家火雞肉飯才可以安心離開，默默也收集了不少嘉義火雞肉飯。

用餐環境介紹

火雞肉飯位於市場內，用餐環境比較隨性些，攤子前面擺放幾張桌椅，有大傘撐著，算是可以遮風避雨。我們來訪時是五月，五月的嘉義已經非常的炎熱，在路邊吃美食，真的是一大煎熬啊！不少在地人都是直接外帶回家享用。怕熱的建議避開炎熱的夏天，用餐環境稍嫌不舒適些。

菜單

這間之所以深受當地人的喜愛，除了食物好吃之外，價格也是非常的便宜啊！多年沒有漲過價了，最貴的餐點也是百元，真的是CP值超高。尤其小碗的火雞肉飯才20元，天啊！現在哪裡吃得到20元的火雞肉飯啊！每樣小菜也是10元起，超級划算。

推薦餐點

我們點了，火雞肉飯小碗20元、味噌湯10元、什錦蒸蛋40元、燙青菜30元。兩個人點了滿滿一桌，只要100元，真的是太便宜了啦！

火雞肉飯 小／20元

小碗一碗20元，份量雖不多，但雞絲給滿多的，白飯鋪上滿滿的雞絲，一碗20元，非常的划算啊！雞絲吃起來不會乾柴，保留濕潤度，口感很不錯。火雞肉飯是走清爽雞油派，是沒有撒上油蔥的。整體味道是偏清淡些醬少，米飯軟硬適，粒粒分明，不是軟軟爛爛的口感。建議可以撒上一些胡椒粉提味，味道會更加美味。

什錦蒸蛋 40元

蒸蛋是他們家的招牌，幾乎每桌都會點上一碗蒸蛋。但有一點我還是想說，用塑膠碗裝熱食這點不太OK！之前看其他人分享是用陶瓷碗，不知道為什麼現在是用塑膠碗？蒸蛋吃起來細緻滑嫩，口感很不錯，有魚板、玉米粒、蛤蜊等。蒸蛋本身不錯，可惜調味是偏甜的，應該算是我吃過最甜的蒸蛋吧！我個人還是喜歡吃鹹口的蒸蛋。

味噌湯 10元

10元的味噌湯沒有什麼好挑剔的啦！味噌味偏淡，喝起來不會太重鹹也是偏甜一些。

燙青菜 30元

燙青菜份量算是滿多的，現在30元吃不到這個份量啊！淋上的滷汁鹹度剛好，不會太重鹹。

心得感受

「頭家火雞肉飯」在Google高達4.3分、七百多則評論，連嘉義在地人都推薦好吃的火雞肉飯。這間最大的亮點就是價格非常的便宜，不用百元就可以吃得很飽，CP值爆表啊！美味度，因個人喜好，我是覺得還好，口味偏清淡，有點太過於清淡些，稍嫌可惜些。

蒸蛋的口味是偏甜，我覺得有點太甜了啦！但蒸蛋口感本身不錯，細緻滑嫩。再來就是用餐環境的部分，畢竟是在市場內的路邊攤，環境的部分稍嫌隨性些，不太適合夏天來用餐，會太過於炎熱些。

頭家火雞肉飯

地址：嘉義市東區中正路174號（位於東市場外圍，文昌街與中正路交叉口轉角處）

電話：05－2240279

營業時間：06：30－14：00（周一公休）

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