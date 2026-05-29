六福莊暑假推小小獸醫生態營　美福親子住房39折起再送樂園票

▲煙波新竹湖濱館攜手「蝌蚪池塘自然文創」，即日起推出生態住房專案。（圖／煙波國際觀光集團提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

迎接盛夏親子旅遊旺季，各大飯店紛紛祭出住宿與活動專案。其中，煙波新竹湖濱館主推近距離觀察動物生態、六福則邀孩子化身小小獸醫；住美福飯店39折起，還可從游泳課、AI智能桌球、恐龍大復活樂園門票等10樣好禮中任選2樣，讓大小朋友在玩樂中留下難忘回憶。

煙波大飯店新竹湖濱館

煙波新竹湖濱館今年攜手「蝌蚪池塘自然文創」，即日起至9月13日推出「動物超能生存秘技・零距離生態住房專案」，每房含自助早餐最低4,760元起。凡訂購此專案，免費提供兩人房及家庭房（2人入住）一組親子（1大1小）參加活動；家庭房免費提供兩組親子（2大2小）參加。

周末與連假將由「蝌蚪老師團隊」帶領，親子可近距離接觸土撥鼠、雙冠蜥與陸龜等生態明星，觀察動物如何應對危險。周一至周五於吞吞屋舉辦「卡樂守護隊出動」小劇場，由哥哥姐姐帶領解鎖動物的生態祕密。

▲常態展區推出互動式安全特訓任務，讓孩子透過情境遊戲學習地震防護觀念，在玩樂中建立自我保護意識。



B1探索教室將設立常態沉浸式展區「超能動物5大安全特訓任務」，引導孩子從情境闖關中建立交通、水域、防災與地震防護等關鍵安全觀念，完成任務還可兌換限定貼紙並享周邊商品折扣，開放住客現場報名。

▲五日營隊的「犀望小學堂」則帶領孩子搭乘蘇丹犀望巴士，深入野生動物棲地。（圖／六福旅遊集團提供，下同）



關西六福莊

身為亞洲第一家生態度假旅館，關西六福莊針對學童與家庭，限量推出兩大暑期核心生態營隊。其中，專為9至12歲學童設計的「小小獸醫與水陸探險家」，五天的豐富行程包含解鎖獸醫裝備、搭乘犀望巴士為草地坦克進行體檢、體驗犀牛糞便造紙，更將全面進攻六福村水陸雙樂園，最後化身生態偵探結業。

▲小小獸醫與水陸探險家五日營隊由獸醫養成開始，讓孩子們解鎖獸醫身份。



營隊提供「台北六福萬怡酒店」往返專屬接駁，並贈送特製T-Shirt、木質望遠鏡等豐富探險包裝備。活動時間為7月13日至7月17日僅一團，每位11,900元，5人即成團。

▲單日的親子生態觀察營，帶大家進入農業部認證的保育共生地-六福淺山農場，認識各種植物與昆蟲。



▲單日的親子生態觀察營，最終會帶親子共同槌染出專屬的植拓創作。

另有單日的親子生態觀察營，專為7至10歲家庭量身打造。透過動物默契大考驗、尋找廚餘寶箱秘密，再到親子共同完成植物槌染創作，享受充實的周末。僅開放7月18日與8月8日兩梯次（每梯次限額20人），雙人同行價只要2,100元（第3人加價600元），含美味午餐2客、特產萬壽菊茶、觀察板、專屬生態觀察手冊及豐富的槌染材料。

▲適合三到四人入住的菁英客房，21坪空間，適合家庭出遊。（圖／台北美福飯店提供，下同）



台北美福大飯店

針對想在城市中享受奢華慢旅的家庭，台北美福大飯店即日起至8月31日推出暑期優惠39折起住房專案。親子出遊首選「美好夏旅 暑假雙享禮」，雙人房7,999元起+15.5%，四人房11,999元+15.5%（周五免加價）。

▲台北美福「美好夏旅 暑假雙享禮」住房專案，暑假入住加碼十大好禮供選擇，禮品有簡單易上手的數字油畫。



專案最大特色是入住即可從十大好禮中任選兩項專屬好禮，包含戶外游泳課、體適能或AI智能桌球、恐龍大復活樂園門票、限量日本森林家族玩具；亦有藝術數字油畫等，讓孩子變身小畫家。

若家中有較大孩童或想享受純粹的度假時光，可選擇「定格美好 相遇此刻」一泊二食專案，再加贈復古富士即可拍底片相機；或是提供24小時住好住滿的「奢享美福 慢宿時光」專案7,000元起，無時間壓力地享受戶外恆溫泳池與三溫暖。