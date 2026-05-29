煙波莫內Buffet插旗嘉義　6/5起推澎湖季「23道海味吃到飽」

▲新竹煙波Buffet品牌「莫內」宣布插旗嘉義。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

煙波集團新竹湖濱館自助餐廳去年改裝，並推出全新品牌「莫內饗宴」，目前已是當地人氣Buffet餐廳，今日業者宣布該品牌首度拓點，將進駐8月17日試營運的新品牌「煙波城行阿里山北門館」，實際開幕時間將會再公布。

煙波集團新竹湖濱館去年4月底推出的全新Buffet品牌「莫內饗宴」，主要可分為7大餐區，餐檯上不但提供松葉蟹、天使紅蝦吃到飽，超大尺寸烤魷魚、牡蠣、鮭魚生魚片、生食級干貝也是無限供應。業者今日則是宣布，莫內將首度拓點，將進駐8月17日試營運的新品牌「煙波城行阿里山北門館」，不過實際開幕時間還未確定，後續將會再公布。

▲海鮮吧「潮韻」提供許多人喜愛的松葉蟹與各式海鮮。（圖／記者黃士原攝）

「莫內饗宴」主要可分為7大餐區，一進餐廳就可以看到海鮮吧「潮韻」，餐檯上可看到許多人喜愛的松葉蟹，以及生食等級天使紅蝦、淡菜、鮑魚，以及各式螃蟹。海鮮吧左手邊就提供生魚片、壽司及現煮湯品的「鮨影」，吃得到各式生魚片與握壽司。另外，這裡還有每日清晨直送的「活跳蝦」，直接養在水族箱裡，點餐後由廚師現撈、現煮。

▲各式烤物。（圖／記者黃士原攝）

莫內饗宴另一個焦點就是燒烤區「炙曦」，除了十分吸睛的大尺寸烤魷魚、王功牡蠣、烤香魚外，現切爐烤牛排、現切爐烤威靈頓鮭魚排也在這一區，其他還有帶骨牛小排、烤豬肋排、烤蝦，以及豬肉、雞肉、鴨肉等串燒。

▲馬告酪梨澎湖石鮔沙拉。（圖／煙波集團提供）

此外，莫內饗宴6月5日至9月30日推出期間限定「盛夏澎湖海鮮季」，23道季節限定料理全都吃到飽，主打料理包括選用當季澎湖小卷製作的「鮮切澎湖冰卷」，石鮔化身「馬告酪梨澎湖石鮔沙拉」。日料餐檯同步推出「澎湖小卷佐海鮮干貝醬」、「脆藻鮮蠔佐仙人掌凝露桔香魚卵油醋」及「澎湖海藻江戶伊達卷佐核桃燒女子」等料理。

熱食區同步供應「澎湖海鮮狗母魚丸米粉湯」、「澎湖鮮蚵和牛肉燥飯」、「烤墨魚香腸」、「烤飛魚卵香腸」及「地中海油漬澎湖海鮮佐酸種」等特色料理。

▲饗賓「URBAN PARADISE」將進駐新竹巨城。（圖／記者黃士原攝）

另外，饗賓餐旅去年7月推出的全新Buffet品牌「URBAN PARADISE」，今年規劃進駐新竹遠東巨城購物中心，目前正在裝修中，尚未公布開幕日期。

URBAN PARADISE設有9大餐區，「Ocean Bar」主打各國新鮮海味料理；「Breeze」提供沙拉、現做手捲及Tapas西班牙下酒菜；「美樂地」吃得到PIZZA、焗烤等療癒性美食；「VIVA」餐區主打鐵板料理；「快意町」聚焦亞洲料理，「古早味鵝湯麵」把街邊小吃融入Buffet餐檯；以多國風味烤物為主軸的「香鑲」，展現火候與香氣的極致平衡；「脆焠」網羅世界各地的炸物精華；「Wonderland」提供藝術級甜點、奢華聖代與各式冰淇淋。

URBAN PARADISE最大特色就是以Buffet型態演繹餐酒文化，「Oasis」集結10多款酒品，除紅酒、白酒、氣泡酒，也提供清酒、梅酒及小米酒，還有專屬調酒，其中以URBAN PARADISE為名的主題調酒，運用鳳梨、柳橙、紫蘇，交織出明亮層次。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。