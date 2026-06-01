ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

莎倫娜號基隆港出發　海上包吃包住玩精彩

文／七逗旅遊網　圖／歌詩達郵輪、shutterstock

今年夏天想玩得盡興、又想精打細算，搭上歌詩達郵輪莎倫娜號正是最聰明的選擇！從基隆港出發，不用天天拉行李換飯店，也不用煩惱三餐吃什麼，只要一登船，就能立刻切換成度假模式。現在暑假限定航次再推出「4人同行2人免費」優惠，不論揪親友、帶家人同行，都能輕鬆省下旅費，把預算留給更值得享受的旅程體驗。

莎倫娜號基隆港出發 海上包吃包住玩精彩（圖／歌詩達郵輪、shutterstock）

▲莎倫娜號4人同行2人免費，暑假玩日本「省」好玩。（圖／歌詩達郵輪）

一上船，首先映入眼簾是氣勢非凡的萬神殿大堂。挑高十層樓的空間設計，搭配懸掛半空中的3D列印發光雲朵，隨著音樂流轉出不同色彩，再結合充滿未來感的數位光影效果，打造宛如夢境般的海上場景。

莎倫娜號基隆港出發 海上包吃包住玩精彩（圖／歌詩達郵輪、shutterstock）

▲正統義式披薩，在莎倫娜號也吃得到。（圖／歌詩達郵輪）

另一頭的阿波羅大酒吧，則以鮮明大膽的撞色設計吸引目光，從繽紛沙發到特色地毯，都充滿活力與時尚感，特別適合點上一杯調酒，享受微醺放鬆的假期時光。

莎倫娜號基隆港出發 海上包吃包住玩精彩（圖／歌詩達郵輪、shutterstock）

▲阿波羅大酒吧，船上最潮的歡樂聚點。（圖／歌詩達郵輪）

來到戶外泳池甲板，透明玻璃天幕引進大片陽光與藍天，搭配俐落的幾何設計與亮眼色彩，營造出悠閒自在的度假氛圍。旅客可以舒服地躺在甲板躺椅上放空曬日光浴，若想來點輕食或飲品，旁邊的Street Food小食區也能隨時滿足味蕾。

莎倫娜號基隆港出發 海上包吃包住玩精彩（圖／歌詩達郵輪、shutterstock）

▲海上劇院&主題之夜，體驗另類異國風情。（圖／歌詩達郵輪）

莎倫娜號此次更邀請三位米其林星級主廚操刀餐飲，將不同停靠港口的特色風味巧妙融入料理之中，讓每一餐都充滿異國旅行感。其中，Sushino提供現點現做的精緻手作壽司，義式餐廳則端出香氣迷人的手工披薩，每一道料理都讓人感受到對美食與生活品味的講究。

莎倫娜號基隆港出發 海上包吃包住玩精彩（圖／歌詩達郵輪、shutterstock）

▲溫熱的馬賽克躺椅，讓身心徹底放鬆。（圖／歌詩達郵輪）

全面翻新的艙房，也帶來耳目一新的住宿感受。不同於過往偏暖橘色調的風格，新設計改採現代簡約路線，整體空間看起來更加明亮寬敞；衛浴則升級為玻璃拉門設計，不僅提升乾爽度，也讓整體質感更加舒適細緻。

莎倫娜號基隆港出發 海上包吃包住玩精彩（圖／歌詩達郵輪、shutterstock）

▲莎倫娜號設有多個主題酒吧、氣氛豐富多元，可以輕鬆找到符合自己喜好的酒吧享用飲品。（圖／歌詩達郵輪）

無論是公共空間帶來的聲光魅力，還是艙房內的家具與細節選材，升級後的莎倫娜號，就像一座漂浮海上的大型度假村。從視覺美學到硬體設備都煥然一新，讓旅客在海上也能享受更加輕鬆愜意的美好時光。

莎倫娜號基隆港出發 海上包吃包住玩精彩（圖／歌詩達郵輪、shutterstock）

▲宮古島東平安名崎，欣賞漸層藍海之美。（圖／shutterstock）

圖片僅為示意，實際配置以船上為準。

●推薦行程：
2026 超值日韓行程 4／5／6日 暑假航次登場

★基隆港出發
沖繩｜石垣島｜宮古島｜福岡｜釜山｜佐世保｜麗水

★限定航次【3人同行1人免費】或【4人同行2人免費】

詳見：
歌詩達郵輪官網https://www.icosta.com.tw
歌詩達郵輪台灣粉絲團_https://www.facebook.com/CostaCruisesTW

關鍵字： 七逗旅遊網 歌詩達郵輪 暑假 海上旅遊 基隆港

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

非洲貧童逆襲台大博士！　淚謝珍古德助他翻轉人生

推薦閱讀

莎倫娜號基隆港出發　海上包吃包住玩精彩

莎倫娜號基隆港出發　海上包吃包住玩精彩

4人同行2人免費　歌詩達郵輪省不漲

4人同行2人免費　歌詩達郵輪省不漲

高CP值！全家放暑假　日本萬元有找

高CP值！全家放暑假　日本萬元有找

濟州島必玩海上行程　搭遊艇尋訪海豚

濟州島必玩海上行程　搭遊艇尋訪海豚

高森站一日遊！必搭航海王千陽號小火車

高森站一日遊！必搭航海王千陽號小火車

首航回程遇颱風　「八重山丸」急返台

首航回程遇颱風　「八重山丸」急返台

陳耀訓暫停營業仍有新品上市

陳耀訓暫停營業仍有新品上市

解決多人訂機票困難！揭密AI跳倉機制

解決多人訂機票困難！揭密AI跳倉機制

彰化成美文化園百日紅盛開　姓名有「端午節」同音字連假免費入園

彰化成美文化園百日紅盛開　姓名有「端午節」同音字連假免費入園

全台唯一「文心蘭黃金隧道」入場50元

全台唯一「文心蘭黃金隧道」入場50元

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

莎倫娜號基隆港出發　海上包吃包住玩精彩

高CP值！全家放暑假　日本萬元有找

首航回程遇颱風　「八重山丸」急返台

4人同行2人免費　歌詩達郵輪省不漲

身分證有「6」享6折！敘日Buffet限時優惠　55歲以上平日75折

濟州島必玩海上行程　搭遊艇尋訪海豚

全台唯一「文心蘭黃金隧道」入場50元

陽明山「露台餐廳」眺望山群市景！

煙波Buffet品牌「莫內饗宴」插旗嘉義

北投夏日祭免費拍千面鯉魚旗、聽音樂

熱門行程

最新新聞更多

莎倫娜號基隆港出發　海上包吃包住玩精彩

4人同行2人免費　歌詩達郵輪省不漲

高CP值！全家放暑假　日本萬元有找

濟州島必玩海上行程　搭遊艇尋訪海豚

高森站一日遊！必搭航海王千陽號小火車

首航回程遇颱風　「八重山丸」急返台

陳耀訓暫停營業仍有新品上市

解決多人訂機票困難！揭密AI跳倉機制

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366