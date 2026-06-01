莎倫娜號基隆港出發　海上包吃包住玩精彩

文／七逗旅遊網 圖／歌詩達郵輪、shutterstock

今年夏天想玩得盡興、又想精打細算，搭上歌詩達郵輪莎倫娜號正是最聰明的選擇！從基隆港出發，不用天天拉行李換飯店，也不用煩惱三餐吃什麼，只要一登船，就能立刻切換成度假模式。現在暑假限定航次再推出「4人同行2人免費」優惠，不論揪親友、帶家人同行，都能輕鬆省下旅費，把預算留給更值得享受的旅程體驗。

▲莎倫娜號4人同行2人免費，暑假玩日本「省」好玩。（圖／歌詩達郵輪）

一上船，首先映入眼簾是氣勢非凡的萬神殿大堂。挑高十層樓的空間設計，搭配懸掛半空中的3D列印發光雲朵，隨著音樂流轉出不同色彩，再結合充滿未來感的數位光影效果，打造宛如夢境般的海上場景。

▲正統義式披薩，在莎倫娜號也吃得到。（圖／歌詩達郵輪）

另一頭的阿波羅大酒吧，則以鮮明大膽的撞色設計吸引目光，從繽紛沙發到特色地毯，都充滿活力與時尚感，特別適合點上一杯調酒，享受微醺放鬆的假期時光。

▲阿波羅大酒吧，船上最潮的歡樂聚點。（圖／歌詩達郵輪）

來到戶外泳池甲板，透明玻璃天幕引進大片陽光與藍天，搭配俐落的幾何設計與亮眼色彩，營造出悠閒自在的度假氛圍。旅客可以舒服地躺在甲板躺椅上放空曬日光浴，若想來點輕食或飲品，旁邊的Street Food小食區也能隨時滿足味蕾。

▲海上劇院&主題之夜，體驗另類異國風情。（圖／歌詩達郵輪）

莎倫娜號此次更邀請三位米其林星級主廚操刀餐飲，將不同停靠港口的特色風味巧妙融入料理之中，讓每一餐都充滿異國旅行感。其中，Sushino提供現點現做的精緻手作壽司，義式餐廳則端出香氣迷人的手工披薩，每一道料理都讓人感受到對美食與生活品味的講究。

▲溫熱的馬賽克躺椅，讓身心徹底放鬆。（圖／歌詩達郵輪）

全面翻新的艙房，也帶來耳目一新的住宿感受。不同於過往偏暖橘色調的風格，新設計改採現代簡約路線，整體空間看起來更加明亮寬敞；衛浴則升級為玻璃拉門設計，不僅提升乾爽度，也讓整體質感更加舒適細緻。

▲莎倫娜號設有多個主題酒吧、氣氛豐富多元，可以輕鬆找到符合自己喜好的酒吧享用飲品。（圖／歌詩達郵輪）

無論是公共空間帶來的聲光魅力，還是艙房內的家具與細節選材，升級後的莎倫娜號，就像一座漂浮海上的大型度假村。從視覺美學到硬體設備都煥然一新，讓旅客在海上也能享受更加輕鬆愜意的美好時光。

▲宮古島東平安名崎，欣賞漸層藍海之美。（圖／shutterstock）

圖片僅為示意，實際配置以船上為準。

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★基隆港出發

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★限定航次【3人同行1人免費】或【4人同行2人免費】

詳見：

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