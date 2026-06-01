4人同行2人免費　歌詩達郵輪省不漲

文／七逗旅遊網 圖／歌詩達郵輪、shutterstock

暑假旅遊預算一不小心就容易爆表？歌詩達郵輪莎倫娜號祭出限定航次「4人同行2人免費」優惠，讓想帶全家出遊的爸媽，也能輕鬆規劃一趟超值的海上假期，實現說走就走的郵輪旅行。

▲全新義式郵輪假期，全家人一起開心玩。（圖／歌詩達郵輪）

登上歌詩達郵輪莎倫娜號，彷彿走進充滿義式風情的海上世界。整艘船以古羅馬神話為靈感，透過鮮豔色彩與流線設計，展現古典與現代交融的獨特美感。走進氣派十足的「萬神殿」中庭，挑高空間結合大型螢幕與科技感燈光設計，天花板懸掛的3D發光雲朵隨音樂節奏變化，營造出如同置身神話場景般的沉浸體驗。

▲泳池區透過玻璃天幕，引入藍天與日光。（圖／歌詩達郵輪）

船上空間也延續奧林帕斯眾神主題，包含宙斯大劇院、阿波羅大酒吧、瑟瑞斯餐廳及邱比特舞廳等，每個角落都充滿濃厚的神話色彩。搭配華麗典雅的歐式裝潢，不只是視覺享受，更像展開一場穿越古希臘與古羅馬的浪漫航程。

▲3D列印發光雲朵，懸掛於萬神殿大堂，隨音樂與燈條變幻色彩。（圖／歌詩達郵輪）

來自義大利的歌詩達郵輪莎倫娜號，在美食方面自然也不馬虎。免費餐廳提供多樣化異國料理與豐盛自助百匯，現烤披薩香氣四溢，搭配窗外遼闊海景，讓人邊用餐邊享受悠閒度假氛圍。

▲以羅馬女神為名的瑟瑞斯餐廳，風格現代簡潔，氛圍休閒愜意。（圖／歌詩達郵輪）

除了免費餐飲選擇外，船上也規劃多間特色付費餐廳，滿足喜愛精緻料理的旅客需求。無論是講究細節的壽司吧，還是由星級主廚設計的創意佳餚，都為味蕾帶來不同層次的驚喜，讓每一次用餐都像是一場精彩的感官體驗。

▲大劇院精彩演出，氣氛越晚越嗨。（圖／歌詩達郵輪）

為滿足不同年齡層旅客需求，歌詩達郵輪莎倫娜號也打造豐富多元的休閒空間。小朋友能在「思高兒童俱樂部」盡情放電、探索玩樂，大人則可前往人氣頗高的Samsara SPA，在舒適靜謐的水療環境中放鬆身心，享受專屬自己的療癒時光。

▲海上優雅居所，義式質感美學。（圖／歌詩達郵輪）

戶外甲板同樣精彩十足，刺激滑水道與泳池區總是充滿歡笑聲，即使遇到下雨，也能在配備滑動玻璃屋頂的泳池自在戲水，不受天氣影響。到了夜晚，大劇院精彩演出接棒登場，結合歌舞、特技與聲光效果的國際級表演輪番上演，為海上假期畫下熱鬧又難忘的句點。

▲石垣島白色燈塔與藍海交織成一幅風情畫。（圖／shutterstock）

圖片僅為示意，實際配置以船上為準。

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