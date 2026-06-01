高CP值！全家放暑假　日本萬元有找

文／七逗旅遊網 圖／歌詩達郵輪、shutterstock

歌詩達郵輪莎倫娜號今年夏天基隆港出發，帶旅客輕鬆航向日本。暑假期間甚至祭出限定航次【3人同行1人免費】或【4人同行2人免費】，平均每人最低「萬元有找」，不只價格吸引人，整趟旅程更結合美食、娛樂與悠閒度假氛圍，讓人一上船就像進入海上樂園。

▲露天甲板滑水道，刺激又好玩。（圖／歌詩達郵輪）

從基隆港啟航，喜歡跳島旅行的人，推薦沖繩＋石垣島4／5天，或沖繩＋宮古島5天行程，輕鬆感受南島風情。如果想慢慢玩，也有沖繩過夜航次，能一路逛街到深夜、吃完宵夜再返回船上。此外，還有6天日韓雙國路線可選，像是福岡＋釜山、佐世保＋麗水等組合，一次收藏兩國魅力，玩法比一般搭飛機行程更多元。

▲沖繩美麗海水族館，與鯨鯊、魟魚相遇。（圖／shutterstock）

莎倫娜號以古希臘神話為靈感，融合數位藝術與現代設計風格，因此有「眾神之船」的美名。全船翻新後，大廳結合3D雲朵科技與燈光效果，充滿未來感；阿波羅大酒吧則改以鮮明撞色元素打造時尚氛圍；泳池甲板也透過幾何線條設計，營造出彷彿海上派對般的度假感，每個角落都很好拍。

▲宙斯大劇院欣賞世界級的精彩演出。（圖／歌詩達郵輪）

船上也規劃不少親子設施，像是思高兒童俱樂部、一日小船長與小公主體驗，以及水上滑道、多功能運動場等，不論大人、小孩都能找到自己的樂趣，很適合全家一起同樂。

▲在海上，也能吃到現烤的手工義式披薩。（圖／歌詩達郵輪）

美食同樣是郵輪旅行的一大亮點。船上提供各式餐點，從現做披薩、壽司到義式冰淇淋都吃得到，除了正餐之外，還有下午茶與宵夜時段，隨時都能補充能量。玩累了則能回到升級後的現代風艙房休息，整體空間與衛浴設計更加舒適，讓海上假期從早到晚都能自在享受。

圖片僅為示意，實際配置以船上為準。

●推薦行程：

2026 超值日韓行程 4／5／6日 暑假航次登場

★基隆港出發

沖繩｜石垣島｜宮古島｜福岡｜佐世保｜釜山｜麗水

★限定航次【3人同行1人免費】或【4人同行2人免費】

詳見：

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