花枝排泡芙超驚豔！台中低奢鐵板燒　乾煎龍蝦鉗化身佛跳牆湯底

我用輕鬆的筆調紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯

撰文攝影／飛天璇的口袋、整理／實習記者陳品勻

台中北屯「藍帶米淇鐵板燒」是新開幕不久的鐵板燒餐廳，看網路上的介紹才知道這間鐵板燒是延攬多家鐵板燒的主廚的集大成之作。這裡1880元以上就可以吃到海陸雙主餐的套餐，從前菜到甜點總共有14品，食材新鮮料理有變化性，整體來說印象很不錯。餐點會隨四季做做變化，食材沒有過多調味，料理實在不花俏，整體來說還蠻有記憶點的，喜歡吃鐵板燒的朋友又多了一個新選擇了。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

藍帶米淇鐵板燒位置

位於松竹路三段接近平祿壽司的地方，旁邊是一間水果商行。可能因為店面內縮再加上招牌不明顯的關係，我覺得有點低調，不過因為我就住在這附近，所以常常都會經過。

停車場

平日中午來的話，附近都有路邊停車格，可以仔細找一下。如果覺得麻煩的話，附近也有榮德停車場和樂亭停車場兩個特約停車場，用餐都可以折抵停車費喔！

內用環境

一走進來發現裡面的空間比想像中大很多，而且裝潢也很有質感，一種奢華但是不匠氣的氛圍。店裡採光很好，而且桌上都有鮮花布置耶！覺得店家還蠻有美感的。最裡面還有一個包廂，很適合包場聚餐。

菜單



▲有1880元和2680元兩種套餐，我們這天吃的是1880元的套餐。

我這天的主廚是阿洵師傅，正宗有包手的師傅，聽說就是鐵板燒的好吃認證！師傅說他希望吃鐵板燒是可以真正享受道地食材的美味，而不只是欣賞花俏桌邊秀。雖說如此，師傅的料理過程還是宛如一場專業又美麗的廚藝秀一般，真的讓人印象深刻。

餐點



春序



春映．紋甲花枝

這一道是紋甲花枝搭配鹹香楊枝露和山藥細絲，上面還放有海葡萄。紋甲花枝只有簡單炙燒過，肉質很脆口鮮甜，帶有炙燒的香氣。山藥絲不陌生，不過第一次吃到佐鹹香楊枝露的，山藥絲口感滑順，鹹香楊枝露其實真的就是我們一般吃的楊枝甘露味道。不同的是它的芒果醬是帶有鹹香氣的，整體吃起來鹹甜帶有果香，很清爽開胃。

海之章

極味厚岸牡蠣

菜單上面寫著「厚岸特蠣」，查了一下原來厚岸就在北海道的釧路。之前去北海道自由行的時候我們也曾經到訪釧路，而且還在那裡住了一夜。釧路因為臨海的關係，所以以新鮮漁獲聞名，沒想到在台灣也可以吃到釧路的海鮮。牡蠣真的很大一顆！煎的外皮酥酥脆脆的，上面還加了魚子醬。下面的大根是文火慢燉的，纖維會比較細，吃起來軟而不爛，而且也沒有苦韻。

煎炙東星斑

東星斑就是俗稱的紅鰷，只有簡單的煎過，搭配來自鹿港的蚵乾醬，然後還有龍鬚菜點綴。魚是我的罩門，不過我覺得這道紅鰷還滿新鮮的，肉質細緻，魚皮很酥香，其實不用沾醬就很好吃了。

脆煎香魚甘露捲

外皮吃起來很像春捲的，酥酥脆脆的，裡面包覆著宜蘭香魚，魚卵吃起來會有點「波波」的口感。此外還加了和歌山的梅子醬和萬壽菊點綴，梅子醬酸酸甜甜的，搭配香魚一起吃會更提味。

塔吉鍋料理

這也是我第一次在鐵板燒餐廳看到用北非摩洛哥的塔吉鍋料理！師傅將活鮑魚放進裝有熱石子的塔吉鍋裡，蓋上鍋蓋之後淋上酒再點火，是不是很有氣勢！我覺得上菜的時間都控制得很好，不會一道接著一道，也不會有很多的空窗時間。而且等待的時間可以一邊欣賞師傅料理的過程，師傅人很親切，對於說菜也很仔細。席間還會不停的開玩笑，讓客人們在用餐的同時也不自覺的放鬆。

焰之章



炙燒南非鮑

鮑魚用塔吉鍋悶燒之後還會用鐵板煎過，上面再加上松露海苔醬和茴香。鮑魚真的很大一隻，所以肉質很厚實Q彈帶有脆脆的口感。因為有加了松露海苔醬的關係，所以入口的時候松露香氣直冒上來，後段香氣很明顯。

▲接下來是料理龍蝦囉！

肉之章

甘旨鮮甜波斯頓龍蝦

1880元的龍蝦使用的是波斯頓龍蝦，外層有裹上天婦羅粉之後才乾煎。師傅強調說龍蝦必需要乾煎至出香氣才可以上桌，上面還加了奶油和味噌做成的白醬增加香氣。龍蝦真的新鮮沒話說，肉質很有彈性，除了有龍蝦的香氣之外還有天婦羅粉的乾香。直接用叉子叉起來吃有一種爆炸的奢華感。旁邊還有貝比白菜，只有簡單炙燒過無過多調味，可以補充纖維質喔！

烏參、龍蝦鉗

接著師傅拿出了烏參和龍蝦鉗乾煎。這也是我第一次看到魚翅用煎的耶！師傅說他不是首創，在日本銀座就有這樣料理方式了。

湯之章



清潤佛跳牆

原來乾煎過的龍蝦鉗、魚翅和烏參是要做成佛跳牆的！這道湯品也太奢華，畢竟我以前都覺得只有過年的時候才會有佛跳牆出現啊！佛跳牆除了有各種高貴海鮮之外，還加了芋頭、蝦夷蔥和蟲草花。這道大概也是我這天最驚艷的一道了，它的湯頭非常的鮮甜，而且料也很豐富，喝起來是清爽版的佛跳牆。

硬要說缺點的話，就是裡面的芋頭覺得熟度不太夠，吃不出芋頭迷迷桑桑的口感和香氣。不過整體來說還是讓人驚艷感滿滿的一碗湯，真的是很不簡單的一道湯。

清口季節冰沙

▲接著看到師傅在煎蛋捲，然後又拿出了泡芙。

酥脆鹹點泡芙

泡芙裡面包了蛋捲、花枝排和芝麻葉，師傅說可以把泡芙合起來吃。我原本想要一口咬下啦！不過真的是心有餘而力不足，這樣硬撐可能下巴會脫臼。這個花枝排很厚一塊，但是吃起來很有彈性！蛋捲增加了蛋香氣，讓整體味道更有層次，很可愛又很特別的一道。

炭焙雞松阪

所謂的雞松阪就是雞頸肉，有用了紅糟先醃漬過，煎好之後呈盤，底部是煙燻紅椒醬。雞松阪會比較脆，因為有加了紅糟的關係，所以口味會比較重一點，好想再來碗白飯！

▲我以為龍蝦就是主餐了，沒想到師傅又拿了牛肉出來，是可以這麼幸福的嗎？

經典和牛肋眼

牛肉使用的是來自日本鹿兒島的和牛，只有乾煎不加任何調味料。旁邊佐有馬爾頓海鹽、芥末洋蔥醬和蒜仁搭配，也可以單吃帶出牛肉香氣。不確定是不是A5等級啦！不過這個油花真的是驚人！這個一咬下會「噗滋」一聲的感覺，整個肉汁和油脂化開，真的超級邪惡的！

茶香紅玉雞

▲如果不吃牛的朋友也有雞肉的選項！

餘韻

春野烤飯糰

師傅問我們有沒有吃飽？其實我真的是飽到天靈蓋了，不過師傅好像沒有要就此罷休的意思，又出了一道飯糰。對不起我孤陋寡聞了，我還以為鐵板燒只有炒飯！沒想到居然有飯糰。煎烤過的飯糰做成三角飯糰形狀，上面灑上了香鬆點綴。飯糰因為加了牛肝菌菇的關係，香氣很重，米飯軟硬適中，吃起來軟Q，是小孩子也會愛的飯糰喔！

甜點

▲甜點是乳酪蛋糕，比較中規中矩。

飲料

▲飲料是紅茶，喝起來有香氣，甜度也很適中。

心得感受

這天在「藍帶米淇鐵板燒」吃到的餐點大家幾乎都很喜歡，而且餐點很用心、料理有變化，食材也很新鮮。而且師傅人很幽默，讓我們在用餐過程覺得心情很輕鬆自在。偶爾想要品嚐精緻一點的台中鐵板燒時，可以將藍帶米淇鐵板燒放進口袋名單喔！

藍帶米淇鐵板燒

地址：台中市北屯區仁和里松竹路三段312號

電話：04－22993222

營業時間：11：30－14：30、17：20－21：30

飛天璇

我用輕鬆的筆調，紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯

部落格、FB

【你可能也想看】

►輕鬆解鎖台灣第70號百岳！平緩好走老少咸宜 單程不到800公尺

►曼谷沉浸式Fine Dining！15道料理走完泰國歷史＋服務員逐一說菜

►台中超難訂義大利麵！日本老闆一人掌廚 松露奶油麵層次豐富