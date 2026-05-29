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「點點心」桃園新光站前店今起試營運　首3日單筆消費滿千送200

▲「點點心」桃園新光站前店今起試營運。（圖／點點心提供）

▲「點點心」桃園新光站前店今起試營運。（圖／點點心提供）

記者黃士原／台北報導

由緯豆集團引進的人氣港式點心品牌「點點心」，宣布正式進駐桃園火車站前商圈，桃園新光站前店今日起試營運，首3日還祭出限時優惠，加入官方會員並單筆消費滿1000元（不含服務費），即贈送200元現金折抵券1張。

▲「點點心」桃園新光站前店今起試營運。（圖／點點心提供）

▲點點心桃園新光站前店坐落於桃園最繁華的核心商圈。

點點心桃園新光站前店坐落於桃園最繁華的核心商圈，緊鄰每日萬人通勤的火車站與客運樞紐，店裝以「旅行×通勤元素」為靈感，隨處可見車站、列車軌道與指引牌設計，並加入飛機、行李箱與機場指標等元素，象徵桃園作為與世界接軌的首站，同時結合時下最流行的旅行記錄—對著街頭鏡子自拍＆拍立得留念，反光鏡互動裝置可讓用餐客人順手留下可愛瞬間。

▲「點點心」桃園新光站前店今起試營運。（圖／點點心提供）

▲桃園新光站前店結合時下最流行的旅行記錄—對著街頭鏡子自拍＆拍立得留念。

▲「點點心」桃園新光站前店今起試營運。（圖／點點心提供）

點點心主要提供各式美味港點，從蒸點、煎炸類、麵飯、湯品與飲料，菜單品項多達50種，如果一時不知如何選擇，可以參考10大銷售排行榜，第1名是豬仔流沙包，第2名是蔥油雞扒撈丁，第3名是香煎蘿蔔糕，第4名到第10名依序是蟹子燒賣皇、韭黃鮮蝦腸粉、三小菠蘿油、金絲龍鬚蝦、奶油焗白菜、XO醬豬排撈丁、海苔酪梨咸水角。

點點心桃園新光站前店5月29日試營運，同時推出限時好禮，5月31日前加入官方會員並單筆消費滿1000元（不含服務費），就送200元現金折抵券1張，每會員限領1張，折抵券限下次消費使用。

▲韓國「百年土種蔘雞湯」插旗台北西門町，5/30正式開幕。（圖／記者黃士原攝）

另外，擁有34年歷史的「百年土種蔘雞湯」，是韓國弘大具代表性的蔘雞湯專門店之一，深受當地消費者與觀光客喜愛，2017年至2019年獲得首爾米其林指南入選餐廳，今年由築間餐飲集團引進台灣，首店5月初落腳台中市府商圈，而台北首店插旗西門町，5月30日正式開幕。

百年土種蔘雞湯主打招牌蔘雞湯，共有6款口味，除了原味，還有紫蘇、黑蒜、綠豆、漆樹，以及加了鮑魚的百年蔘雞湯。為了滿足台灣個人用餐與輕聚餐市場需求，台灣分店新增多款韓式經典料理，包括韓式辣燉雞、百年炸雞、海鮮煎餅、泡菜煎餅、血腸、辣炒年糕魚板及韓國蒸蛋。

關鍵字： 美食雲 點點心

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