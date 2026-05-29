「六福宜蘭生態保育區」年底分階段開幕　住進山林旅宿賞明池

▲六福集團打造「六福宜蘭生態保育區」。上圖為宜蘭明池。（圖／六福集團提供）

記者蔡玟君／綜合報導

六福集團宣布，旗下指標性自然生態場域「六福宜蘭生態保育區」預計於年底起分階段開幕，園區涵蓋三大核心場域，包括擁有參天古木與原始森林景觀的棲蘭森林遊樂區，以及素有「北橫明珠」美譽的明池森林遊樂區，更坐擁亞洲最大紅檜神木群的神木園區。

「六福宜蘭生態保育區」除包括三大核心場域，也將延續旗下「六福莊」品牌精神，打造「棲蘭六福莊」及「明池六福莊」兩個住宿場域，提供給旅客沉靜式的山林旅宿體驗。

同時，集團亦積極完善北橫沿線觀光服務機能，因應台7線往來旅客的休憩需求，特別規劃「明池驛站」，作為提前與旅客建立品牌連結的重要前哨。



此外，自營旅行社將於今年正式投入營運，象徵集團正式由「旅宿與樂園經營者」進一步升級為「觀光資源整合平台」。未來將主動掌握國際客源與行程規劃入口，串聯台北六福萬怡酒店、關西六福莊與六福村主題遊樂園，以及即將開幕的「六福宜蘭生態保育區」等核心資源，延長旅客停留時間與消費價值，進一步放大集團整體營運綜效。

▲宜蘭煙波大飯店。（圖／煙波國際觀光集團提供）

▲煙波集團以在地食材與料理文化推出在地寶食。（圖／煙波集團提供）

煙波國際觀光集團則推出全新早午餐企劃，聚焦花蓮、新竹、台南、宜蘭四大區域食材與料理文化，於各區分別推出5至6道在地限定料理，合計22道「在地寶食」。以宜蘭館「宜起綠遊趣」住房專案為例，雙人房含早餐官網最低優惠每晚3280元起就能於早餐吃得到；新竹湖濱館「大手牽小手．親子趣旅行」住房專案含早餐，雙人入住加贈140公分或10歲以下孩童一位，官網優惠價每晚3899元起。

▲極鮮蒸鮑魚佐海膽鮭魚卵。（圖／煙波集團提供）



煙波集團表示，本次透過餐檯與菜色設計，讓旅人於晨間即可補充身心所需，開啟穩定且充滿活力的一天；同步於即日起至6月30日早午餐、晚餐皆可加購期間限定的「極鮮蒸鮑魚佐海膽鮭魚卵」，嚴選鮑魚、海膽與鮭魚卵頂級三鮮，細膩堆疊濃郁海味，單份129元、兩份199元。



此次同步推出於煙波集團全台分館皆可享用的代表性料理，如「植萃博士茶」融合南非博士葉、人參鬚與羅漢果，入口溫潤回甘；「起士五彩能量豆沙拉」以多種豆類搭配費達起士與香草，展現豐富口感與營養層次，成為晨間補給的重要一環；此外，全台亦同步供應清蒸時蔬，依各館嚴選當季蔬菜入菜。