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台北條通再添新飯店　「亞士都精品酒店」住一晚送一晚

▲由九昱建設打造的「亞士都精品酒店」開幕。（圖／業者提供）

▲台北「亞士都精品酒店」座落於林森北路與六條通交叉口。（圖／業者提供）

記者彭懷玉／台北報導

台北條通商圈再添新飯店！原「亞士都飯店」歷經5年重建與裝潢後，今年5月以全新品牌「亞士都精品酒店（Everstar Hotel）」重新開幕。為歡慶正式營運，即日起至8月31日止，透過官網或酒店專線預訂入住，可享「花悅套房」平日買一晚送一晚優惠，兩晚5,500元起，換算下來一晚2,750元。

▲由九昱建設打造的「亞士都精品酒店」開幕。（圖／業者提供）

▲由九昱建設打造的「亞士都精品酒店」近日開幕。（圖／業者提供）

由九昱建設打造的「亞士都精品酒店」，座落於林森北路六條通口，距離捷運中山站約550公尺，步行即可串連赤峰商圈、光點台北、當代藝術館與林森公園等景點。業者表示，原址為1964年開業、結合法式風情與日式服務的老字號「亞士都飯店」，此次將舊建築拆除後重新打造，以嶄新面貌重返條通商圈。

▲由九昱建設打造的「亞士都精品酒店」開幕。（圖／業者提供）

▲▼花見客房雙床房型；備有微波爐、IH爐、家用冰箱與陽台等居家設備。（圖／業者提供）

▲由九昱建設打造的「亞士都精品酒店」開幕。（圖／業者提供）

館內共規劃74間客房，包含花見客房與花悅套房等3種房型，坪數約8至11坪。全房型皆配備工作桌、乾濕分離衛浴、免治馬桶，以及英國斯林百蘭（Slumberland）床墊，並設有微波爐、IH爐、家用冰箱與陽台，主打兼具飯店與住宅機能。花悅套房另配備洗脫烘洗衣機與烘碗機，滿足長住需求，部分高樓層房型還能遠眺台北101景觀。

▲由九昱建設打造的「亞士都精品酒店」開幕。（圖／業者提供）

▲▼花見客房與花悅套房等3種房型，坪數約8至11坪。（圖／業者提供）

▲由九昱建設打造的「亞士都精品酒店」開幕。（圖／業者提供）

整體空間設計融入台灣在地文化與自然意象，外觀採現代感玻璃帷幕搭配金屬飾板，館內則以茶花、柿子與台灣藍鵲等元素作為設計主題。大廳最吸睛的，是由法國藝術品牌打造的茶花主題吊燈，以及結合捷克玻璃工藝的藝術燈飾，為空間增添精品飯店氛圍；櫃檯後方背板則以黃昏時分眺望台北101的景色為靈感，展現濃厚在地特色。

▲由九昱建設打造的「亞士都精品酒店」開幕。（圖／業者提供）

▲業者認為，就地緣來看，中山區除了日本旅客為多之外，也是新馬港澳旅客下榻首選之一。（圖／業者提供）

業者表示，就地緣來看，中山區除了日本客為多之外，對新馬港澳旅客也是相當熱門的住宿區域。未來客源預計國內外旅客各占一半，希望藉由兼具設計感與生活機能的住宿體驗，吸引商務客與自由行旅客入住。

為慶祝亞士都精品酒店開幕，即日起至8月31日，周日至周四連住兩晚「花悅套房」，僅收一晚房費，兩晚5,500元起，換算下來一晚2,750元，但不適用「周四周五連續入住」或「同日預訂2間」，以及6月2至4日、6月14至15日。而花見客房彈性房價約4,400元，以上均含稅及服務費，不含早餐。

▲▼捷絲旅台北中山館。（圖／捷絲旅提供）

▲▼捷絲旅台北中山館6月17日正式開幕。（圖／捷絲旅提供）

▲▼捷絲旅台北中山館。（圖／捷絲旅提供）

另外，晶華集團旗下「Just Sleep捷絲旅」第10家飯店「捷絲旅台北中山館」即日起開放官網訂房，並於6月17日正式開幕。飯店座落於中山區八條通，以台劇《華燈初上》為設計靈感打造。歡慶開幕，推出雙人入住1,999元起優惠價，加入晶華會APP會員，再加贈牛肉麵禮盒。

「捷絲旅台北中山館」全館共有50間客房及一間早餐餐廳，所有客房皆設有對外景觀窗，部分高樓層房型更附設陽台，旅客可直接感受條通夜晚燈火初上的迷人氛圍。整體空間設計以《華燈初上》為靈感，將霓虹燈影、復古元素與都會夜生活特色融入住宿體驗，讓旅客感受台北夜色魅力。

關鍵字： 台北市旅遊 台北市旅宿 飯店優惠 新飯店 亞士都精品酒店

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