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證件對中「918」任2碼　全桌升級鮑魚、天使紅蝦吃到飽

▲馬辣、新馬辣、新馬辣Plus+ 「XXL大蛤吃到飽」。涮樂和牛鍋物「九孔鮑魚吃到飽」。（圖／馬辣集團提供）

▲有效證件對中「918」任2碼，涮樂和牛鍋物「九孔鮑魚吃到飽」。（圖／馬辣集團提供）

記者黃士原／台北報導

馬辣集團對對碰優惠回來了！6月1日至7月31日，同桌任一人的有效證件對中「918」任2碼，並符合活動規則，就可以免費升級鮑魚、天使紅蝦或XXL大蛤吃到飽。

迎接畢業季，馬辣餐飲集團旗下馬辣、新馬辣、新馬辣Plus+、問鼎、涮樂和牛、肉之間、熊一、夯下去、燒肉Cha Cha等9個品牌，6月1日至7月31日聯合推出證件對對碰優惠，只要同桌任一位賓客出示身分證、健保卡或護照等有效證件，中「918」任兩碼（可重複，如99、11），並符合各品牌活動規則，就可以免費升級鮑魚、天使紅蝦或XXL大蛤吃到飽。

▲馬辣、新馬辣、新馬辣Plus+ 「XXL大蛤吃到飽」。涮樂和牛鍋物「九孔鮑魚吃到飽」。（圖／馬辣集團提供）

▲有效證件對中「918」任2碼，馬辣、新馬辣、新馬辣Plus+ 升級「XXL大蛤吃到飽」。（圖／馬辣集團提供）

馬辣頂級麻辣鍋：2位成人以上消費「午餐798元/晚餐及假日898元」以上方案，全桌送「XXL大蛤吃到飽」。

新馬辣經典麻辣鍋：2位成人以上消費「午餐798元/晚餐及假日898元」以上方案，全桌送「XXL大蛤吃到飽」。

新馬辣Plus經典麻辣鍋：2位成人以上消費「午餐898元/晚餐及假日998元」以上方案，全桌送「XXL大蛤吃到飽」。

涮樂和牛鍋物：2成人以上消費「午餐749元/晚餐及假日799元」以上方案，全桌送「九孔鮑魚吃到飽」。

問鼎‧皇上吉祥麻辣養生鍋：3成人以上用餐，每人均消1000元以上，每桌送「紐澳Q彈牛舌」或「西班牙伊比利松阪豬」1份。

肉之間大盤肉幸福鍋物：2成人以上用餐，每人均消600元以上，每桌送「美國CAB安格斯黑牛嫩肩」1份。

熊一燒肉：2位成人以上消費「午餐698元/晚餐及假日798元」以上方案，全桌送「九孔鮑魚吃到飽」。

夯下去和牛燒肉放題：2位成人以上消費「午餐798元/晚餐及假日898元」以上方案，全桌送「天使紅蝦吃到飽」。

燒肉Cha Cha：2成人以上用餐，每人均消600元以上，每桌送「特上牛胸腹肉」或「精選豚五花」1份。

▲敘日全日餐廳推出全新夏季主題檔期「仲夏美牛饗肉節」。（圖／台北六福萬怡酒店提供）

另外，敘日全日餐廳推出「六月六福666，身分證對對碰」活動，6月1日登場至6月30日，午、晚餐雙人同行，身分證字號中含1個「6」，即可享第2位6折，若兩人合計含有兩個「6」，再享免服務費優惠。

即日起至8月31日則有「樂齡優惠」，55歲以上賓客平日午晚餐享75折、同行友人享8折，假日則是本人與同行友人皆享8折；此外，即日起至7月31日，凡持敘日全日餐廳指定旅展票券訂位用餐，同行未持券賓客也可享8折優惠，持過期票券者可享整桌8折並依票面金額折抵餐費。

關鍵字： 美食雲 美食優惠.馬辣 吃到飽

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