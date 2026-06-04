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非用餐時段也在排！北投百元豬腳湯　燉至乳白色清甜零腥味

水晶安蹄 不務正業過生活

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我是水晶，從兼職部落客到專職吃喝玩樂，生活中最重要的事就是計劃下一次旅行 ； 最開心的事就是吃美食發掘新餐廳，記錄生活值得紀念的每件事， 美食、旅遊、購物，分享愛吃、愛買、愛旅遊的心得感想！

▲▼海鮮拉麵清燉豬腳。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

撰文攝影／水晶安蹄不務正業過生活、整理／實習記者陳品勻

前幾天到北投走走，本來目標是要吃鹼粽冰，就在找車位的同時看到一間門口相當多人的「海鮮拉麵清燉豬腳」，重點是非用餐時間人還那麼多，看了一下評價原來這間豬腳湯常常要排隊，價格很合理。豬腳湯蠻大一碗的只要100元就喝得到，滷肉飯還附滷蛋，價格相當平易近人，吃完滷肉飯再到旁邊買杯高記的紅茶解渴剛剛好！

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位置環境
店家就在北投中繼市場旁，對面就是公園的地下收費停車場，停車非常方便，一走上樓就到店的對街了。內用座位不多，大部分都是擺在騎樓的座位，客滿時內用區稍嫌擁擠了一點，上門的客人熟門熟路的，感覺都是老客人，第一次來不知道要點什麼，看到其他桌客人大部分都有點豬腳湯，感覺就是招牌必點！

▲▼海鮮拉麵清燉豬腳。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼海鮮拉麵清燉豬腳。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

菜單
餐點選擇非常多樣化，有飯有麵有粥，小菜選擇也非常多，本來也想點麵來吃看看的，不過滷肉飯看起來很吸引人，就改點滷肉飯先試看看味道，整體的價格算是相當平價。

▲▼海鮮拉麵清燉豬腳。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼海鮮拉麵清燉豬腳。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

餐點

滷肉飯（大）
滷肉飯大碗只要45元還附了一顆滷蛋，滷汁油油亮亮，鹹香入味，口味偏甜一點，滷汁吃起來有黏黏膠質感，白飯也煮得很好，賣相好味道有出乎意料之外的好吃。

▲▼海鮮拉麵清燉豬腳。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼海鮮拉麵清燉豬腳。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

滷苦瓜
古早味醬滷苦瓜的味道，沒有苦味只留甘甜味，鹹度也剛剛好，搭配滷肉飯實在有夠好吃。

▲▼海鮮拉麵清燉豬腳。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼海鮮拉麵清燉豬腳。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

豬腳湯
煮到乳白色的豬腳湯，味道香醇清爽，豬腳軟嫩外皮Q彈不油膩，湯頭一開始喝覺得有點淡，但是越喝越好喝，味道很原味沒有豬腥味，一大碗只要100元真的很佛心。

▲▼海鮮拉麵清燉豬腳。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼海鮮拉麵清燉豬腳。（圖／部落客水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

心得感受
這家「海鮮拉麵清燉豬腳」的豬腳湯跟滷肉飯味道真的算是中上程度，平日下午四點多就慢慢的開始有人潮真的有點誇張，實際吃過後真的算是真材實料很有料的豬腳湯喔！

海鮮拉麵清燉豬腳

地址：台北市北投區清江里磺港路76號
電話：02－28988057
營業時間：11：00－20：30（周一、四公休）

水晶安蹄 不務正業過生活
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