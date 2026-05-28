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日本海島度假夯！石垣島成黑馬　宮古島吸高端旅客搶住

▲▼石垣島川平灣。（圖／記者蔡玟君攝）

▲石垣島川平灣。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／台北報導

隨著星宇航空今年開航台北、台中直飛宮古島，以及台灣虎航的石垣島航線將從6月增為一周4班、石垣島渡輪「八重山丸號」正式開航，讓「日本海島度假」成為今年赴日旅遊新關鍵字。

駿樺旅行社線控副理唐偉珉觀察，石垣島今年成為日本海島旅遊市場黑馬，隨著航空公司增班、旅遊產品更多元，加上旅客赴沖繩旅遊次數增加後，開始尋求不同玩法，也讓石垣島買氣快速升溫。

▲▼台灣虎航。（圖／記者蔡玟君攝）

▲台灣虎航去年開飛「台北－石垣島」。（圖／記者蔡玟君攝）

唐偉珉表示，今年暑假石垣島產品銷售速度明顯比去年快，旅客甚至已預訂到10月，成長速度更是去年的好幾倍。業者指出，去年剛開航時，市場對石垣島較陌生，但今年整體市場接受度明顯提高，旅客反應熱烈，7月中旬前的機位基本上已經售罄。

▲▼八重山丸渡輪。（圖／Klook提供）

▲基隆－石垣島渡輪「八重山丸號」。（圖／Klook提供）

石垣島熱度快速攀升的原因，或許也與旅客赴沖繩旅遊經驗成熟有關。他表示，台灣旅客已去過沖繩本島多次，但仍給人「都會感」，與台灣人想像中的「海島度假」有差異，石垣島則剛好補足這塊需求。

隨著石垣島渡輪開航，業者觀察渡輪對於自由行旅客來說時間運用更有效率，出發不僅不用請假，隔天早上抵達石垣島後能搭配跳島行程，或利用日本國內線航班前往沖繩其他地區旅遊，讓整體玩法更具彈性與深度，也藉由自然景觀與悠閒氛圍，建立起不同於沖繩本島的度假定位。

▲▼星宇航空A350-1000。（圖／星宇航空提供）

▲星宇航空今年開飛台北、台中直飛宮古島（下地島）。（圖／星宇航空提供）

可樂旅遊則表示，石垣島與宮古島皆以自由行及郵輪旅遊市場為主。石垣島因景點多元，且擁有CLUB MED全包式度假村，提供豐富的水上活動與親子設施，深受家庭客群喜愛，周邊還有竹富島、西表島等離島行程，適合安排多元體驗。

▲▼宮古島瑰麗酒店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼宮古島瑰麗酒店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼宮古島瑰麗酒店。（圖／記者蔡玟君攝）

至於宮古島近年陸續有多間高級度假村開幕，帶動整體住宿與旅遊消費升級。可樂旅遊觀察，目前前往宮古島的旅客，多半以入住高級度假村為主，顯示客群更重視住宿品質與度假感受，加上當地以絕美海景聞名，包含浮潛、潛水及各式水上活動都相當受歡迎，也因此吸引許多喜愛海島度假與慢活旅遊的旅客前往。

▲▼宮古島下地島景點17END。（圖／記者蔡玟君攝）

▲宮古島下地島景點17END。（圖／記者蔡玟君攝）

而根據記者觀察，相較於石垣島，宮古島有較多酒店與度假村擁有私人沙灘可以踏浪、賞景，不用出遠門就能欣賞絕美且清澈的「宮古藍」美景，更適合喜歡寧靜、想保有隱私感又想悠閒氛圍的旅人。

▲▼202510日本Bic Camera優惠券。（圖／Bic Camera提供）

▲即日起至2026年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

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