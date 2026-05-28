高雄洲際酒店「龍蝦和牛吃到飽」9月限時回歸　6/1開放訂位

▲高雄洲際酒店SEEDS大地餐廳「龍蝦和牛吃到飽」9月限時回歸。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

高雄洲際酒店一樓SEEDS大地義式餐廳今日宣布，大受好評的「龍蝦和牛吃到飽」活動再度回歸，9月場次6月1日開放訂位。

延續義式料理對食材本味與明火炙烤的詮釋，SEEDS大地將於9月續推主題Buffet，包括以整尾龍蝦佐金黃起司焗烤為亮點的「Seeds BBQ大地龍蝦炙宴」，以及集結鹿兒島A4和牛、美國Prime肋眼、紐西蘭法式羊排等頂級肉品的「Seeds和牛珍饌．匠選肉品饗宴」。

▲高雄洲際酒店SEEDS大地餐廳和牛吃到飽主題Buffet有4場次。（圖／記者黃士原攝）

9月11日限時1天的「Seeds BBQ大地龍蝦炙宴」，以整尾龍蝦作為味覺主角，金黃起司滿滿覆蓋，客人均能無限享用。現場也規劃季節海鮮吧，搭配多道義式料理輪番登場。餐費2580元+10%。

「Seeds和牛珍饌．匠選肉品饗宴」共有9月18日、9月19日、9月25日、9月26日等4場，以鹿兒島A4和牛領銜，美國頂級Prime肋眼牛排以厚切規格呈現，紐西蘭法式羊排則以細緻草原香氣展現優雅風味。餐檯亦規劃屏東平埔黑豬、雲林薩索雞等在地優質食材，以炭火炙烤工法串聯不同產地風土。餐費2580元+10%。

▲三燔本家與三燔北投「日本A5和牛壽喜燒吃到飽」活動延長到6月30日。（圖／晶華酒店提供）

另外，台北晶華酒店旗下人氣日式鍋物料理餐廳三燔本家與三燔北投，「日本A5和牛壽喜燒吃到飽」活動也延長到6月30日，兩人成行、每人2980元+10%，用餐時間90分鐘，加入「晶華會APP」，憑會員優待券單人可再折價1000元。

台北晶華酒店董事總經理吳偉正表示，牛排、龍蝦、吃到飽是餐飲業的流量密碼，此次「日本和牛壽喜燒吃到飽」是以高規格牛肉結合吃到飽的形式推出，選用一頭牛只能切出兩公斤的「臀肉芯」部位，結合經典日式壽喜燒工藝，打造兼具視覺震撼與味覺層次的高端放題體驗。

「臀肉芯」位於臀肉與臀肉蓋中間，特色是油花適中、赤身比例較高、口感滑順不膩，主廚依照壽喜燒料理特性將肉切為0.18公分的薄片，使其於鍋中輕涮即可達到最佳熟度，和牛下鍋時瞬間釋放濃郁肉香。