日本第一蛋包飯「さん太」來台快閃　半熟蛋瀑布畫面超誘人

▲日本第一蛋包飯「さん太」來台快閃。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

延續國際話題美食策展計畫，台北晶華5月28日至6月21日邀請來自日本愛知縣岡崎市，榮獲2023「日本第一蛋包飯大賽」冠軍的人氣名店「さん太（SANTA）」來台客座，除了帶來本店最具代表性的「冠軍經典蛋包飯」，還有結合焗烤咖哩、北海道鱈場蟹與波士頓龍蝦的限定口味。

今日起快閃晶華酒店的「さん太（SANTA）」，在日本共有4家店，其中3家為蛋包飯專門店，人氣最高時單店每日可售出超過400份蛋包飯，店外排隊時間甚至長達6小時。品牌創立至今已有31年，現由第二代主理人神谷敢太接手經營。

▲日本A5和牛漢堡排（100g）+康門貝爾起司蛋包飯。（圖／記者黃士原攝）

神谷敢太主廚憑藉極具戲劇張力的半熟蛋包技法，以及一刀劃開、金黃色半熟蛋液如瀑布般緩緩流洩的療癒畫面，在日本各大社群平台被瘋狂轉載，也被許多饕客譽為「一生必吃一次的蛋包飯」，其經營社群在短短幾年間便累積超過470萬粉絲與25億次觀看量。

▲日本A5和牛雙層漢堡排蛋包飯。（圖／記者黃士原攝）

這次來台快閃將帶來本店最具代表性的「冠軍經典蛋包飯」，曾在2023年獲得「日本第一蛋包飯大賽」冠軍，以自製番茄炒料拌炒而成的番茄炒飯為基底，再依不同口味鋪上日本A5和牛漢堡排或康門貝爾起司，最上層則覆蓋外部成形、內部保有流心質地的半熟蛋體。

▲康門貝爾起司蛋包飯。（圖／記者黃士原攝）

其中使用的A5和牛漢堡排，特別選用日本A5和牛臀肉心部位，將和牛絞碎後加入洋蔥與伍斯特醬調味攪拌，再裹上麵包粉香煎定型。另一款康門貝爾起司版本則透過濃郁乳香與蛋香堆疊出更加滑順醇厚的風味層次。

▲波士頓龍蝦焗烤咖哩蛋包飯。（圖／晶華提供）

▲北海道鱈場蟹焗烤咖哩蛋包飯。（圖／晶華提供）

兩款台灣限定「焗烤海鮮咖哩蛋包飯（1580元）」則是此次晶華特別為不吃牛的消費者所開發的升級版本。隨著蛋包與白飯一同上桌的，還有加入以日式咖哩粉為基底，加入洋蔥、香蕉、蘋果、鮮奶油與高湯熬煮的特製咖哩醬，風味濃郁卻保有自然鮮甜，可選擇搭配滑順蛋包與北海道鱈場蟹或波士頓龍蝦。

除了餐點本身之外，此次客座亦完整延伸日本人氣洋食店氛圍，現場同步供應晶華冠軍烏龍氣泡茶、台灣烏龍精釀啤酒以及多款佐餐飲品，消費者不用飛往日本，也能在台北體驗最具臨場感的蛋包飯魅力。此次來台快閃雖採每日限量供應，但開放網路訂位。

活動菜單

日本A5和牛漢堡排（100g）+康門貝爾起司蛋包飯：1380元

日本A5和牛雙層漢堡排蛋包飯（200g）：1280元

康門貝爾起司蛋包飯：1080元

日本A5和牛漢堡排蛋包飯（100g）：980元

波士頓龍蝦咖哩蛋包飯：1580元

北海道鱈場蟹咖哩蛋包飯：1580元

▲韓國排隊麵包店「Standard Bread」台北店5月29日開幕。（圖／記者蕭筠攝）

另外，韓國排隊烘焙店「Standard Bread」台灣首店落腳台北信義A11 B2，將於明天開幕。該品牌在韓國有4家分店，以「每30分鐘現烤出爐」、「撕開沾醬吐司」為特色，招牌「焦糖烤布蕾法式吐司」擁有高人氣，BLACKPINK成員Jisoo、Super Junior的銀赫都曾是座上賓。

▲焦糖烤布蕾法式吐司。（圖／記者蕭筠攝）

人氣招牌是鐵鍋吐司系列的「焦糖烤布蕾法式吐司」，把吐司外層炙燒成金黃色焦糖脆殼，內層保有柔軟濕潤口感，用鐵鍋盛裝再淋上布蕾液，香氣濃郁，每份280元。另有「杜拜巧克力吐司399元」、「楓糖培根開心果吐司380元」。

業者表示，現烤吐司每30分鐘出爐，12種口味120元起，有「經典吐司」、「經典吐司／條」、「巧克力熔岩吐司」、「咖啡栗子吐司」、「海鹽奶油吐司／條」、「海鹽奶油吐司」、「羅勒番茄乳酪吐司」、「抹茶紅豆麻糬吐司」、「布里歐吐司／條」、「布里歐吐司」、「摩卡鹹奶油吐司」、「千層吐司」。

