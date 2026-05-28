石垣島渡輪首航載客率約4成　連假訂票已滿、研議蘇澳直航

▲基隆－石垣島渡輪「八重山丸號」今晚首航。（圖／Klook提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

基隆－石垣島渡輪「八重山丸號」於今（28日）晚自基隆港首航，上午舉辦慶祝儀式。華岡集團總經理洪郁航表示，首航約有200多名旅客搭乘，接下來連假已經預約爆滿，許多人等待候補。而立委關注的「蘇澳直航石垣島」也持續與日方討論中，研究可行性。

洪郁航表示，八重山丸號首航來回航班各有200多名旅客搭乘，約是整體可載客人數的4成，研判是銷售時間較短。但後續訂票狀況還不錯，端午連假更是必須排候補。

他分析，石垣島渡輪航線能卡進市場空白帶，與大型郵輪、飛機的旅遊型態不同，讓旅客能以更慢活、相對CP值高的方式出國旅遊。

▲▼船上公共空間。

▲船上套房示意圖。

洪郁航也表示，八重山丸號的優勢是透過船舶穩定翼控制左右橫搖，藉此提升搭船舒適度，同時也會依照海象調整航道。隨著台灣即將進入颱風旺季，若遇颱風，1周前持續注意動態，出航前3天會通知旅客。

而針對立委希望能以八重山丸號也執行「蘇澳直航石垣島」的議題，洪郁航表示該條航線一直有和日方討論，目前仍在研究可行性，若有新進度會再對外公告。

八重山丸號來往於基隆與石垣島間，5至6月期間每周四晚間自基隆出發，7至8月則加開為每周二、四固定航班。航線特別採「夜間出發、清晨抵達」設計，單程航程約7至8小時，旅客可在船上休息住宿一晚，醒來就抵達石垣島。

目前台灣人想搭乘，可透過旅遊電商Klook、東南旅遊、百威旅遊、喜美旅行社、安麗達旅行社購買船票。預約與購票時間可於搭船日前3個月開始受理至出發前1日截止，搭船當日無法預約或購票。

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