福容桃機A8店「住1送1晚」　台北凱撒加贈5款粽子禮盒

▲福容桃園機場捷運A8店迎十周年，推出限定「拾光之旅」住房專案。（圖／業者提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

今年6月，福容大飯店桃園機場捷運A8店迎來十周年，為此策劃「十載旅程．輝映拾光」周年慶活動，旅客享住房買一送一，平均每房每晚不到3,000元；台北凱撒大飯店則從即日起推出「粽星雲集 端午住房專案」，連住兩晚以上每晚3,229元起，並可獲得價值1,280元的「凱撒珍饌・粽星雲集」粽子禮盒組。

▲福容桃園A8店精緻客房買一送一晚，僅需5,999元再贈A8微笑小熊乙隻。



福容桃園機捷A8店表示，為感謝民眾多年支持，6月回饋祭出「拾光之旅．買一送一住房專案」，凡來電預訂、入住精緻客房同間兩晚，或是同日兩間，不分平假日僅需5,999元，平均每房每晚不到3,000元。專案再贈A8微笑小熊乙隻，並享有180度視野健身房、黃金美人湯三溫暖及迎賓點心飲料，更能以早餐每人380元、早午餐每人480元優惠價加購，每日限量10組。

▲台北凱撒大飯店即日起推出「粽星雲集 端午住房專案」，住一晚3,799元起贈粽子禮。（圖／業者提供，下同）



另外，位於台北車站正對面、並直通捷運台北車站M6出口的台北凱撒大飯店，即日起至6月21日推出「粽星雲集 端午住房專案」，每晚3,799元起，連住兩晚以上則享每晚3,229元起優惠。

▲台北凱撒大飯店館內1樓Drink Bar提供咖啡、茶飲及多款飲品。「粽星雲集 端午住房專案」依房型人數贈飲品兌換券。



凡入住該專案，即可獲得價值1,280元的「凱撒珍饌・粽星雲集」粽子禮盒組，集結「頂級干貝粽」、「經典燒肉粽」、「瑤柱十穀栗香粽」，以及全素「紅藜菱角粽」與甜口味「紫米桂圓紅豆粽」共5款風味粽品。另加贈「凱撒時尚保冷袋」及館內 Drink Bar 飲品兌換券，連住兩晚以上的旅客還可免費享用一次 Checkers 自助早餐。