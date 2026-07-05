北投60年老字號豆花口感超緊實　主打百分之百純天然

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

撰文攝影／周花花、整理／實習記者陳品勻

北投豆花推薦這家，位在捷運北投站附近的60年老店「傳統之最豆花堂」，使用祖傳秘方豆花凝結劑，做出讓各大美食節目爭相報導推薦的傳統美食，李易也曾來拍片介紹過，菜單除了可以吃到傳統豆花外，早餐時段的燒餅油條、豆漿聽說也很厲害！

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交通位置

豆花店距離捷運北投站1號出口約240公尺，步行時間3分鐘左右可抵達，要過去北投中繼市場則需再走個500公尺。

許多美食節目都曾造訪

據說在地開業已有60年歷史，一直是人氣評價都很高的北投豆花店，髒髒舊舊的店面外觀，即使是平日下午依舊有不少人來買豆花，週末假日更是時常大排長龍，從店名就能看出店家對自家產品的絕對自信。

菜單

豆花一碗都是45元，可以選擇兩種配料，如果要吃燒餅油條、蛋餅、蘿蔔糕、肉粽、肉包菜包、小籠包等餐的話，記得要選在上午時段前往。

因為我們這天已經在北投市場附近吃了好幾攤，所以選擇外帶回家再吃。需要特別留意的是，如果在冰箱裡冰太久，會讓豆花口感變得比較碎，建議大家外帶也要盡快吃！

豆花 45元

我這碗是沒有冰冰箱，一回家就馬上吃，所以可以吃到較為緊實的口感，有點像是豆腐的感覺，我自己還蠻喜歡的，但豆味香氣沒有到很濃郁，屬於順順的、可常吃的豆花。配料選了紅豆、芋圓，味道都還不錯，量給得沒有太多，但也對得起台北45元的售價。

基本配置的糖水甜度稍微高了些，如果平常沒吃太甜的人，點餐時可以請店家調整甜度，或是加價5元升級成豆漿豆花應該也蠻好吃的，下次要再來買這家的無糖豆漿。

豆花現吃最美味

爸媽的一樣是冰豆花，配料選擇紅豆、花生，他們表示配料都是好吃的，只是因為在冰箱冰太久，讓豆花吃來口感碎碎的，再次提醒大家外帶也別擺太久啊！

心得感受

「傳統之最豆花堂」確實是好吃的豆花店，如果有去北投的話可以順路買，至於有沒有到需要專程前往的美味，這點就見仁見智了，畢竟台灣各地的豆花老店都不少，老店的內用座位數不多，夏天來吃可能也會比較熱一些，大家到時候再自行斟酌啦！

傳統之最豆花堂

地址：台北市北投區大同里大同街71號

電話：02－28984112

營業時間：06：00－18：00（周一公休）

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

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