飽到天靈蓋！桃園南門市場美食6選　「A4大蛋餅、爆料腸粉」一早排爆

▲「南門第一家廣東腸粉」料好實在。（圖／記者胡至欣攝）

記者胡至欣／桃園報導

來到桃園想品嚐最接地氣的早、午餐，絕對不能錯過桃園區的「南門市場」！尤其是市場前方的文化街，更被在地人稱為「早餐一條街」，短短一條路上集結了飯糰、腸粉、蛋餅等多樣化選擇。ETtoday帶您一探南門市場周邊6家人氣美食，從澎湃爆料的腸粉到在地人激推的油飯，保證讓你從早到午肚子都充滿幸福感！

▲桃園南門市場。（圖／翻攝自YouTube／跟著Kobe不BLUE；下同）

▲「早餐一條街」排隊名店──南門第一家廣東腸粉。

1、南門第一家廣東腸粉

愛吃港式腸粉的朋友絕對會瘋狂！這家文化街上的排隊名店，主打手工現做、現點現蒸的廣東腸粉。初嚐鮮大推料好實在的「4號餐」，裡頭包滿了肥美鮮蚵、大隻鮮蝦與軟嫩牛肉，海鮮食材相當新鮮。搭配滑嫩Q彈的米漿腸粉與超提味的特製醬油、油蔥酥，實在令人欲罷不能，而且份量十足，吃完超級滿足！

▲「4號餐」含鮮蚵、鮮蝦和牛肉。（圖／記者胡至欣攝）

▲在地飄香超過40年的「阿婆飯糰」。（圖／翻攝自YouTube／跟著Kobe不BLUE；以下同）

2、阿婆飯糰

在地飄香超過40年的「阿婆飯糰」，是文化街上最具代表性的傳統飯糰之一。主推紫糯米飯糰，米粒口感軟糯且越嚼越香，裡面包著酥酥脆脆的靈魂老油條，強烈推薦一定要加辣！特製辣菜脯讓整個飯糰的口感風味再提升，份量更讓人「飽到天靈蓋」，一顆可以抵兩餐，但要小心吃完直接暈碳！

▲特製辣菜脯讓飯糰口感風味再提升。

▲古早味的「故鄉味麵糊蛋餅」。

3、故鄉味麵糊蛋餅

喜歡古早味粉漿蛋餅的吃貨們千萬別錯過！這家手工現做的麵糊蛋餅，粉漿一倒下去面積幾乎跟「A4紙」一樣大，巨無霸尺寸光看就超級過癮。厚實的餅皮煎到外酥內軟，裡頭還包夾著玉米與青蔥，咀嚼間散發出迷人的粉漿與蔥蛋香氣，只要親民的銅板價就能獲得爆棚的飽足感，CP值極高。

▲蛋餅面積幾乎跟「A4紙」一樣大。

▲「南門市場米粉湯」招牌也有滿滿歷史感。

4、南門市場米粉湯

走進南門市場內部，這家擁有滿滿歷史感的傳統米粉湯，是許多在地婆婆媽媽的最愛。店內使用的是介於粗細之間的中粗米粉，帶有獨特的Q彈咀嚼感；與油豆腐、粉腸、骨仔肉等豬內臟一起熬煮的白湯頭鮮香濃郁，加上油蔥與韭菜，層次更豐富。來這裡必點一盤軟嫩的油豆腐與各式黑白切，平民美食卻有著店家滿滿的用心。

▲米粉吸附湯汁卻仍保有彈性。

▲「劉媽媽麵攤」用餐時間常常一位難求。

5、劉媽媽麵攤

隱身在南門市場一隅的劉媽媽麵攤，招牌「什錦麵」放滿了蝦子、蛤蜊、豬肝與花枝等配料，配上黃油麵與清甜湯頭，份量超有誠意。不過內行老饕都知道，來這家絕對必點「炸物小菜」！尤其是「炸豬肝」，外皮炸得酥脆、內裡軟嫩帶Q，處理得完全沒有腥味；另外還有傳統紅燒肉、雞捲等，表現完全不輸主食，讓人一口接一口。

▲招牌「什錦麵」份量很有誠意。（圖／記者胡至欣攝）

▲「炸豬肝」外酥內軟嫩，處理得當毫無腥味。（圖／記者胡至欣攝）

▲在地人激推的「良泉小吃」。（圖／翻攝自YouTube／跟著Kobe不BLUE；以下同）

6、良泉小吃

位於文昌公園附近的老字號「良泉小吃」，是在地人激推的台式小吃。招牌「油飯」糯米鹹香入味、Q彈分明，搭配滷香菇肉絲，香氣再升級，加點辣椒粉或甜辣醬更對味。此外，店內的「炒米粉」淋上帶有紅蔥頭香氣的肉燥同樣迷人，再配上一碗料多實在的甜不辣或是四神湯，就是完美的早午餐組合。

▲油飯搭配滷香菇肉絲，香氣再升級。

▲配上甜不辣或四神湯，就是完美的早午餐組合。

傳統市場不僅隱藏著平價美味，更有著無可取代的溫暖人情味。下次休假不知道去哪裡覓食，不妨來一趟桃園南門市場，帶著空空的胃，把這些在地美食一次網羅吧！

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