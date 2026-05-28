野柳「夜訪女王頭」6/28開跑　門票加贈100元券限量開賣

▲「夜訪女王」將於6月28日起於野柳地質公園登場。（資料照／北觀處提供）



記者彭懷玉／綜合報導

夏夜年度盛事「2026野柳石光夜訪女王」將於6月28日起於野柳地質公園登場，至7月12日前每晚6點30分至9點限時開放，邀民眾走入夜間地景光影世界。優惠門票自6月1日中午12點起開放線上預購，將加贈100元電子抵用券。

邁入第8年的「野柳石光夜訪女王」，今年以「潮汐藝廊・雙后傳承」為主題，把園區打造成沉浸式夜間地景美術館，5大主題燈區中，串聯野柳最具代表性的「女王頭」與新地標「俏皮公主」，打造跨世代、跨時空的藝術對話。

▲光影串聯野柳最具代表性的「女王頭」。（資料照／北觀處提供）



展區動線自入口「潮汐藝廊」揭開序幕，引領遊客步入夏夜光影場域；「星潮光境」結合藝術共創，營造仿真雙后意象；「公主的畫室」以岩壁為畫布投影光雕動畫，融合在地學童與藝術家創作，呈現「雙后傳承」故事；再到靜謐浪漫的「儷影幻境」區，最終走向「女王的畫布」，以光影藝術勾勒出女王頭跨越時空的獨特姿態。

▲野柳石光夜訪女王屢獲2026德國設計獎、2025美國泰坦創新設計獎等國際設計獎項。（資料照／北觀處提供）



北觀處表示，活動自推出以來已列入台灣觀光雙年曆國際級活動，並屢獲2026德國設計獎、2025美國泰坦創新設計獎等國際設計獎項。北觀處指出，購票入場之國際旅客可憑護照兌換限量紀念品1份。

活動採限量售票制，每晚限量3,000張，並分為晚間6點30分與7點30分兩個入場場次。票價分別為平日225元、假日250元、敬老票150元，12歲以下孩童及身心障礙者（含陪同者1名）憑證免費入場。限量優惠票（加贈100元電子抵用券）自6月1日中午12點起，於KKDAY、KLOOK、北北基好玩卡、雄獅旅遊、易遊網及ibon等平台開賣，數量有限、售完為止。