大苑子開賣「香菜芒果冰沙」限量5千杯　全台芒果手搖飲整理

▲大苑子推出限量「香菜芒果冰沙」。（圖／大苑子提供）

記者蕭筠／台北報導

各大手搖飲「芒果季」陸續開跑，大苑子30個門市今日開賣創意飲品「香菜芒果冰沙」，全台限量5000杯，售完為止。另外，萬波的楊枝甘露、麻古茶坊的芝芝芒果果粒最近也回歸，發發則有全新「雲朵芒芒系列」。

●大苑子

大苑子「香菜芒果冰沙」選用愛文芒果加入新鮮香菜打成綿密冰沙，限中杯，每杯99元，全台限量5000杯，今日起於30個門市限定販售。

香菜芒果冰沙販售門市如下：

北部：基隆義二店、市府夢想店、台北南昌店、台北八德店、新店中正店、永和樂華店、土城延和店、林口長庚店、新竹北大店

中部：南門店、花壇店、溪湖店、彰化大埔店、鹿港中山店、南投店、台中昌平店、逢甲福星店、台中世貿店、西屯中科店、清水店、神岡中山店、霧峰店

南部：西螺店、嘉義仁愛店、永康中華店、鳳山中山店、台南青年店、高雄自強店、屏東林森店

東部：花蓮民國店。

大苑子今年芒果季還有「愛文芒果冰沙」，中杯95元、大杯130元；綠茶結合芒果的「愛文翡翠」，大杯75元、超大杯110元，以及甜點「許慶良芒果鮮奶酪」，售價65元。

▲發發推出全新「雲朵芒芒系列」。（圖／發發提供）

●發發The Far Far Farm

發發推出全新「雲朵芒芒系列」，其中「芒果金萱凍凍奶蓋」選用經典金萱茶結合芒果，搭配奶蓋及茶王凍，每杯80元；另外，還有「芒果金萱凍凍奶蓋冰沙」，每杯85元。

▲麻古茶坊芒果季4款人氣飲品回歸。（圖／麻古茶坊提供）

●麻古茶坊

麻古茶坊芒果季有4款飲品回歸，以芒果冰沙為基底的包括「楊枝甘露2.0」、「芝芝芒果果粒」與「芒果果粒波波」；茶調飲「柳橙芒果果粒茶」則是以綠茶為基底，再加入芒果果粒與柳橙。

芒果系列今年首度開放調整甜度，有「標準甜感」、「甜感提升」與「甜感減低」3種選擇。業者提醒，新竹園區F12P1、F12P7等門市無販售芒果季商品。

售價如下：

楊枝甘露2.0：北部、中部、東部每杯90元／南部85元

芝芝芒果果粒：北部、中部、東部每杯95元／南部90元

芒果果粒波波：北部、中部、東部每杯90元／南部85元

柳橙芒果果粒茶：北部、中部、東部每杯80元／南部75元

▲萬波芒果季推出2款飲品。（圖／記者蕭筠攝）

●萬波島嶼紅茶

萬波人氣招牌「楊枝甘露」回歸，以芒果冰沙堆疊西米露、椰漿與柚子，並加入小芋圓，中杯80元、大杯90元，小芋圓可依個人口味選擇是否添加；「芒果冰沙」同步上市，中杯80元、大杯90元。

▲Mr.Wish「夏遇愛文」系列共有4款飲品。（圖／Mr.Wish提供）

●Mr.Wish

Mr.Wish推出「夏遇愛文系列」共有4款，「愛文芒果優格冰沙」為新品，以植物の優為基底結合芒果打成冰沙，中杯85元、大杯110元。

另外，「愛文芒果冰沙」中杯90元、大杯115元，「楊枝甘露」中杯80元、大杯95元，以及「芒果厚奶」中杯85元、大杯110元。

▲CoCo生椰楊枝甘露。（圖／CoCo提供）

●CoCo

CoCo有3款芒果飲品，回歸的「生椰楊枝甘露」以厚椰乳為基底搭配芒果、紅柚果肉及西谷米，售價90元。另外，「芒果綠茶」大杯55元、「芒果冰沙」大杯60元。