ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

大苑子開賣「香菜芒果冰沙」限量5千杯　全台芒果手搖飲整理

▲▼大苑子推「香菜芒果冰沙」。（圖／大苑子提供）

▲大苑子推出限量「香菜芒果冰沙」。（圖／大苑子提供）

記者蕭筠／台北報導

各大手搖飲「芒果季」陸續開跑，大苑子30個門市今日開賣創意飲品「香菜芒果冰沙」，全台限量5000杯，售完為止。另外，萬波的楊枝甘露、麻古茶坊的芝芝芒果果粒最近也回歸，發發則有全新「雲朵芒芒系列」。

●大苑子
大苑子「香菜芒果冰沙」選用愛文芒果加入新鮮香菜打成綿密冰沙，限中杯，每杯99元，全台限量5000杯，今日起於30個門市限定販售。

香菜芒果冰沙販售門市如下：
北部：基隆義二店、市府夢想店、台北南昌店、台北八德店、新店中正店、永和樂華店、土城延和店、林口長庚店、新竹北大店
中部：南門店、花壇店、溪湖店、彰化大埔店、鹿港中山店、南投店、台中昌平店、逢甲福星店、台中世貿店、西屯中科店、清水店、神岡中山店、霧峰店
南部：西螺店、嘉義仁愛店、永康中華店、鳳山中山店、台南青年店、高雄自強店、屏東林森店
東部：花蓮民國店。

大苑子今年芒果季還有「愛文芒果冰沙」，中杯95元、大杯130元；綠茶結合芒果的「愛文翡翠」，大杯75元、超大杯110元，以及甜點「許慶良芒果鮮奶酪」，售價65元。

▲▼發發推出全新「雲朵芒芒系列」 。（圖／發發提供）

▲發發推出全新「雲朵芒芒系列」。（圖／發發提供）

●發發The Far Far Farm
發發推出全新「雲朵芒芒系列」，其中「芒果金萱凍凍奶蓋」選用經典金萱茶結合芒果，搭配奶蓋及茶王凍，每杯80元；另外，還有「芒果金萱凍凍奶蓋冰沙」，每杯85元。

▲▼麻古茶坊芒果季。（圖／麻古茶坊提供）

▲麻古茶坊芒果季4款人氣飲品回歸。（圖／麻古茶坊提供）

●麻古茶坊
麻古茶坊芒果季有4款飲品回歸，以芒果冰沙為基底的包括「楊枝甘露2.0」、「芝芝芒果果粒」與「芒果果粒波波」；茶調飲「柳橙芒果果粒茶」則是以綠茶為基底，再加入芒果果粒與柳橙。

芒果系列今年首度開放調整甜度，有「標準甜感」、「甜感提升」與「甜感減低」3種選擇。業者提醒，新竹園區F12P1、F12P7等門市無販售芒果季商品。

售價如下：
楊枝甘露2.0：北部、中部、東部每杯90元／南部85元
芝芝芒果果粒：北部、中部、東部每杯95元／南部90元
芒果果粒波波：北部、中部、東部每杯90元／南部85元
柳橙芒果果粒茶：北部、中部、東部每杯80元／南部75元

▲▼萬波芒果季。（圖／記者蕭筠攝）

▲萬波芒果季推出2款飲品。（圖／記者蕭筠攝）

●萬波島嶼紅茶
萬波人氣招牌「楊枝甘露」回歸，以芒果冰沙堆疊西米露、椰漿與柚子，並加入小芋圓，中杯80元、大杯90元，小芋圓可依個人口味選擇是否添加；「芒果冰沙」同步上市，中杯80元、大杯90元。

▲▼Mr.Wish「夏遇愛文」系列推出4款飲品。（圖／Mr.Wish提供）

▲Mr.Wish「夏遇愛文」系列共有4款飲品。（圖／Mr.Wish提供）

●Mr.Wish
Mr.Wish推出「夏遇愛文系列」共有4款，「愛文芒果優格冰沙」為新品，以植物の優為基底結合芒果打成冰沙，中杯85元、大杯110元。

另外，「愛文芒果冰沙」中杯90元、大杯115元，「楊枝甘露」中杯80元、大杯95元，以及「芒果厚奶」中杯85元、大杯110元。

▲▼CoCo。（圖／CoCo提供）

▲CoCo生椰楊枝甘露。（圖／CoCo提供）

●CoCo
CoCo有3款芒果飲品，回歸的「生椰楊枝甘露」以厚椰乳為基底搭配芒果、紅柚果肉及西谷米，售價90元。另外，「芒果綠茶」大杯55元、「芒果冰沙」大杯60元。

關鍵字： 美食情報 美食雲 芒果季 手搖飲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

范瑋琪「浪姐7」四公無人邀入隊　「不擅長跳舞」落淚：知道會這樣

推薦閱讀

北投夏日祭免費拍千面鯉魚旗、聽音樂

北投夏日祭免費拍千面鯉魚旗、聽音樂

大苑子開賣「香菜芒果冰沙」限量5千杯　全台芒果手搖飲整理

大苑子開賣「香菜芒果冰沙」限量5千杯　全台芒果手搖飲整理

老闆遠赴峇里島學做脆皮豬！

老闆遠赴峇里島學做脆皮豬！

雪糕、拿鐵買1送1！超商「世界牛奶日」優惠一次看

雪糕、拿鐵買1送1！超商「世界牛奶日」優惠一次看

石垣島渡輪首航實測開箱　7建議必看

石垣島渡輪首航實測開箱　7建議必看

海底撈推香菜火鍋挑戰味蕾

海底撈推香菜火鍋挑戰味蕾

阿拉斯加「棉田豪冰河」如走進電影

阿拉斯加「棉田豪冰河」如走進電影

有飲「椪糖冰淇淋茶」6/5上市　限時優惠2杯99元

有飲「椪糖冰淇淋茶」6/5上市　限時優惠2杯99元

陽明山「露台餐廳」眺望山群市景！

陽明山「露台餐廳」眺望山群市景！

西堤聯名《玩具總動員》推牛仔主題餐

西堤聯名《玩具總動員》推牛仔主題餐

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

身分證有「6」享6折！敘日Buffet限時優惠　55歲以上平日75折

陽明山「露台餐廳」眺望山群市景！

新北「150坪遛孩基地」開幕祭優惠

證件中「918」任2碼升級鮑魚吃到飽

古早味溫體雞排只要65元皮酥肉厚！

石垣島渡輪首航實測開箱　7建議必看

輕鬆解鎖「台灣第70號百岳」！

CoCo生椰楊枝甘露明天買1送1　全新「雪沙椰椰系列」6/1上市

北歐風人氣咖啡6/2進駐內湖　推新甜點「抹茶冰激淋瀑布」

福容宣布引進IHG「華邑酒店」年底台北開幕

熱門行程

最新新聞更多

北投夏日祭免費拍千面鯉魚旗、聽音樂

大苑子開賣「香菜芒果冰沙」限量5千杯　全台芒果手搖飲整理

老闆遠赴峇里島學做脆皮豬！

雪糕、拿鐵買1送1！超商「世界牛奶日」優惠一次看

石垣島渡輪首航實測開箱　7建議必看

海底撈推香菜火鍋挑戰味蕾

阿拉斯加「棉田豪冰河」如走進電影

有飲「椪糖冰淇淋茶」6/5上市　限時優惠2杯99元

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366