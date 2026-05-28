新北山海隧道避暑去　三貂嶺賞蝶、福隆天然冷氣房騎單車喝咖啡

▲新北瑞芳與雙溪交界的「三貂嶺生態友善隧道」是夏季避暑勝地。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／綜合報導

全台高溫如同置身烤箱，不妨躲進山海間的沁涼隧道避暑。新北瑞芳與雙溪交界的「三貂嶺生態友善隧道」，此際可觀察到多種蝴蝶飛舞；而福隆除了迎來國際沙雕藝術季，還能騎著電動嘟嘟車穿越隧道，感受比戶外低約10度的天然冷氣房。

▲三貂嶺生態自行車隧道採預約制參觀。（圖／記者彭懷玉攝）

三貂嶺生態友善隧道原本作為運煤用途的重要通道，近年轉型為結合自然生態與鐵道文化的特色步道，採預約制參觀。隨著季節轉換，原本在隧道內度冬的台灣葉鼻蝠，已陸續遷往其他地區繁殖，因此春夏期間蝙蝠數量相對減少；不過近期仍可觀察到東亞摺翅蝠等物種，將三貂嶺作為遷徙途中短暫停留的場所，顯示當地依舊保有良好生態環境。

▲▼常停歇於林緣植被間的「網絲蛺蝶」，翅膀張開時可見如同地圖或蜘蛛網般的細緻；在隧道內度冬的「台灣葉鼻蝠」陸續遷往其他地區。（圖／觀旅局提供）



觀旅局發現，近期在隧道口與周邊林間，可觀察到青斑鳳蝶、網絲蛺蝶與琉璃翠鳳蝶等多種蝴蝶現蹤。其中，青斑鳳蝶常在向陽林間低空飛行，翅膀上帶有青色斑點；琉璃翠鳳蝶則因藍綠色澤與輕盈飛舞姿態，成為不少攝影愛好者追逐的焦點。新北市觀旅局表示，隧道周邊長期採生態友善管理，透過減少光害與干擾，維持良好棲地環境，也提醒民眾賞蝶時放慢腳步、避免追逐與觸碰，共同維護自然生態。

▲福隆「舊草嶺自行車隧道」全長2,167公尺，是北台灣首條由鐵路隧道改建而成的鐵馬道。（圖／記者彭懷玉攝）



另外，位於東北角福隆的「舊草嶺自行車隧道」，全長2,167公尺，是北台灣首條由鐵路隧道改建而成的鐵馬道。隧道內終年涼爽，即使外頭氣溫飆破30度，進入隧道後也能瞬間感受降溫約10度的清涼感，成為夏季熱門避暑景點。

▲除了一般單車、協力車，電動嘟嘟車在福隆也租得到。（圖／記者彭懷玉攝）



除了一般單車、協力車，電動嘟嘟車在福隆也租得到。小車行駛於隧道中，耳邊傳來台灣民謠「丟丟銅仔」音樂，沿途可見早年鐵道指示牌，接著還能騎到宜蘭縣頭城石城，出了隧道，不妨提前預訂人氣咖啡廳「九號咖啡石城館」，依偎落地玻璃窗喝飲品，遠眺龜山島風光，悠閒度過夏天。

▲「九號咖啡石城館」遠眺龜山島。（圖／記者彭懷玉攝）



此外，「2026福隆國際沙雕藝術季－環球夏日沙雕派對」將於明（29日）起登場，今年邀集超過15位國內外沙雕師，打造《侏羅紀世界》、《馴龍高手》等40座人氣IP沙雕作品，其中更以《史瑞克》中的「遠的要命王國」城堡作為年度主雕。開幕當天邀請「FOCASA馬戲團」演出，5月29日至31日期間，孩童只要裝扮成環球主題IP角色，即可免費入場。

▲福隆國際沙雕藝術季明（29日）起登場。（圖／福容大飯店提供）