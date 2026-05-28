基隆－石垣島渡輪今首航　停靠碼頭、報到、交通接駁一次看

▲基隆－石垣島渡輪「八重山丸號」今晚首航。（圖／Klook提供）

記者蔡玟君／台北報導

基隆－石垣島渡輪「八重山丸號」於今（28日）晚自基隆港首航，《ETtoday新聞雲》整理出搭乘渡輪的碼頭、出入境資訊、石垣島碼頭與交通接駁等實用資訊，方便旅客參考。

八重山丸號來往於基隆與石垣島間，5至6月期間每周四晚間自基隆出發，7至8月則加開為每周二、四固定航班。航線特別採「夜間出發、清晨抵達」設計，單程航程約7至8小時，旅客可在船上休息住宿一晚，醒來就抵達石垣島。

▲基隆港。（圖／記者姜國輝攝）

▲基隆－石垣島渡輪八重山丸號出入境資訊。（圖／翻攝自官網）

基隆港搭船、報到手續

八重山丸號於基隆港停靠於19號碼頭，從東岸旅客中心至渡輪提供接駁巴士，但依現場狀況不同，也可能改為接送至西岸旅客中心，旅客出發前需先留意。

登船手續從晚上8點開始至9點30分為止，旅客需攜帶護照、船票，逾時將無法辦理，建議預留充裕時間前往搭船。

日本入境手續

雖然目前日本主要機場都建議線上申請「Visit Japan Web」，憑QRcode入境、通過海關申報，不過目前石垣港海關無法使用該系統，因此仍需填寫紙本，需事先填寫後再登船。

▲▼八重山丸號會停靠石垣港碼頭或石垣港國際碼頭。（圖／翻攝自官網）

▲八重山丸渡輪開航後，將帶動兩地觀光。上圖為石垣島川平灣。（圖／記者蔡玟君攝）

石垣島停靠碼頭、交通資訊

八重山丸號未來會依航班不同停靠「石垣港國際碼頭」或「石垣港碼頭」，由於兩座碼頭距離較遠，旅客需事先確認上下船碼頭。此外，若從石垣島搭渡輪返回台灣，辦理登船、出境手續時間為晚上6點開始至出發前1小時結束，辦完手續後即可上船。

「石垣港國際碼頭」或「石垣港碼頭」均有接駁巴士前往石垣島離島碼頭（ユーグレナ石垣港離島ターミナル），且會配合八重山丸號抵達與出發航班，於早上8點至11點、晚上6點至7點50分的時間帶行駛。

從離島碼頭可以更方便叫計程車前往飯店外，當地多間租車行也提供離島碼頭的接送服務，方便旅客租車遊覽島上。當地旅遊業者也透露，石垣島國際碼頭無法直接租車，需要先搭乘接駁車或計程車移動到市區後再租車，且港口區域禁止進行車輛交接。

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