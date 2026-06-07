東京龜有「美腿神社」超過750年歷史！烏龍派出所粉絲必存景點

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

撰文攝影／周花花、整理／實習記者陳品勻

擁有750年歷史的「龜有香取神社」，是東京龜有地區重要的信仰中心。神社主要祈求開運厄除、足腰健康，所販售的御守、御朱印、繪馬都非常有特色，曾多次出現在烏龍派出所動畫場景裡，神社內還有一尊兩津勘吉銅像，卡通迷別忘了來找阿兩拍照！

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

交通位置

神社位在龜有車站南口，出口出來後約步行400公尺、6分鐘左右可抵達。沿途會有非常多烏龍派出所動畫人物的銅像，大家可以順著一路找過來，喜歡購物的話，旁邊這棟「Ario龜有」也很好逛。

▲裡面有一座兩津勘吉銅像，因為這裡也曾出現在烏龍派出所卡通裡。

▲一走進神社，很多地方都能看到烏龜身影，應該是和所在地是「龜有」有關。

祈求「腿部健康」

這裡主要祈求開運厄除、足腰健康，其中又以健腿、美腿聞名，據說有些日本女明星都會特別來求腿部美麗，如果是從事跑步、馬拉松、球類運動的人，也能來保佑雙腿健康。

▲繪馬大多環繞著足腰健康，還有可愛的草鞋造型。

▲兩津勘吉的必勝繪馬感覺力量就很強大。

▲御守款式很多，幾乎是全方位都有保佑到。

▲人氣最高的足腰健康健腳御守。

▲兒童御守的造型相當可愛。

▲御朱印會隨季節更換，夏天當然是浪漫的七夕主題啦！

神社咖啡廳

神社內還有一間咖啡廳「La Rose des Japonais」，Tabelog分數高達3.65分，是非常厲害的東京甜點店，愛吃甜食推薦一定要來買塊小蛋糕品嚐。

心得感受

「龜有香取神社」是一個很可愛的東京景點，如果有來龜有走走的話，很推薦可以順路造訪，尤其是有在跑步、從事球類運動的人，肯定是要來求個足腰御守吧，日本有保佑足腰的神社並不多喔！

龜有香取神社（亀有香取神社）

地址：東京都葛飾區龜有3－42－24

營業時間：09：00－17：00

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

部落格、粉絲專頁

【你可能也想看】

►供奉著上萬尊人形娃娃！和歌山人偶神社 曾有靈異節目過夜取景

►福岡藥院淺焙愛好者人氣店！精品手沖＋濃郁布丁台幣300有找

►中式燒餅夾進Taco肉醬竟然超搭！墨西哥女婿師承豆漿名店好手藝