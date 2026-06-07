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東京龜有「美腿神社」超過750年歷史！烏龍派出所粉絲必存景點

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！ 周花花

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

▲▼龜有香取神社。（圖／部落客周花花授權提供）

撰文攝影／周花花、整理／實習記者陳品勻

擁有750年歷史的「龜有香取神社」，是東京龜有地區重要的信仰中心。神社主要祈求開運厄除、足腰健康，所販售的御守、御朱印、繪馬都非常有特色，曾多次出現在烏龍派出所動畫場景裡，神社內還有一尊兩津勘吉銅像，卡通迷別忘了來找阿兩拍照！

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交通位置
神社位在龜有車站南口，出口出來後約步行400公尺、6分鐘左右可抵達。沿途會有非常多烏龍派出所動畫人物的銅像，大家可以順著一路找過來，喜歡購物的話，旁邊這棟「Ario龜有」也很好逛。

▲▼龜有香取神社。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼龜有香取神社。（圖／部落客周花花授權提供）

▲裡面有一座兩津勘吉銅像，因為這裡也曾出現在烏龍派出所卡通裡。

▲▼龜有香取神社。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼龜有香取神社。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼龜有香取神社。（圖／部落客周花花授權提供）

▲一走進神社，很多地方都能看到烏龜身影，應該是和所在地是「龜有」有關。

祈求「腿部健康」
這裡主要祈求開運厄除、足腰健康，其中又以健腿、美腿聞名，據說有些日本女明星都會特別來求腿部美麗，如果是從事跑步、馬拉松、球類運動的人，也能來保佑雙腿健康。

▲▼龜有香取神社。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼龜有香取神社。（圖／部落客周花花授權提供）

▲繪馬大多環繞著足腰健康，還有可愛的草鞋造型。

▲▼龜有香取神社。（圖／部落客周花花授權提供）

▲兩津勘吉的必勝繪馬感覺力量就很強大。

▲▼龜有香取神社。（圖／部落客周花花授權提供）

▲御守款式很多，幾乎是全方位都有保佑到。

▲▼龜有香取神社。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼龜有香取神社。（圖／部落客周花花授權提供）

▲人氣最高的足腰健康健腳御守。

▲▼龜有香取神社。（圖／部落客周花花授權提供）

▲兒童御守的造型相當可愛。

▲▼龜有香取神社。（圖／部落客周花花授權提供）

▲御朱印會隨季節更換，夏天當然是浪漫的七夕主題啦！

神社咖啡廳
神社內還有一間咖啡廳「La Rose des Japonais」，Tabelog分數高達3.65分，是非常厲害的東京甜點店，愛吃甜食推薦一定要來買塊小蛋糕品嚐。

▲▼龜有香取神社。（圖／部落客周花花授權提供）

心得感受
「龜有香取神社」是一個很可愛的東京景點，如果有來龜有走走的話，很推薦可以順路造訪，尤其是有在跑步、從事球類運動的人，肯定是要來求個足腰御守吧，日本有保佑足腰的神社並不多喔！

龜有香取神社（亀有香取神社）

地址：東京都葛飾區龜有3－42－24
營業時間：09：00－17：00

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