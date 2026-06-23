ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

整顆塞滿豆干冬粉與蛋碎！新莊手工現擀韭菜盒　蘿蔔絲餅脆甜涮嘴

陳小可的吃喝玩樂

陳小可的吃喝玩樂 陳小可的吃喝玩樂

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

▲▼一哥韭菜盒。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者陳品勻

新莊自信街「一哥韭菜盒」是不少在地人從早餐一路吃到下午茶的人氣小攤，主打現擀現包的韭菜盒、蘿蔔絲餅和豆沙餅。雖然攤位不大，但生意很不錯，常常看到騎車的在地人直接停在旁邊等外帶，很多人一買就是好幾個，外送生意也很好。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

▲▼一哥韭菜盒。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲早上六點半就營業，很多人會買來當早餐騎車來最方便。

外帶外送

▲▼一哥韭菜盒。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲提供外帶和外送，蘆洲也有分店，可選擇離家近的位置購買。

▲▼一哥韭菜盒。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲也有賣無糖豆漿、濃豆漿和南瓜豆漿，很多人都會搭配韭菜盒或蘿蔔絲一起當早餐。

▲▼一哥韭菜盒。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼一哥韭菜盒。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼一哥韭菜盒。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲現場可以看到老闆擀麵皮、包餡到下鍋油炸，全都手工製作。

▲▼一哥韭菜盒。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼一哥韭菜盒。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲油鍋裡一顆顆韭菜盒和蘿蔔絲經過半煎炸，慢慢膨起變金黃，剛起鍋最好吃。

▲▼一哥韭菜盒。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲▼一哥韭菜盒。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

▲尖峰時段常有客人買好幾個，也有不想現場等的人會先打電話。

韭菜盒 50元
剛起鍋的韭菜盒外皮酥脆，一口咬下要小心燙口。外皮很酥，咬下去先是喀滋脆響，熱熱吃真的超滿足，內餡滿滿韭菜、豆干、冬粉、蛋碎，韭菜香氣濃郁，餡料帶點胡椒香氣與蛋香層次。

▲▼一哥韭菜盒。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

蘿蔔絲餅 50元
一開始吃這間，最愛的就是蘿蔔絲餅，爸爸也超愛，每次都買來當早餐。外皮酥酥脆脆，內餡白蘿蔔絲保有脆度和水分，自然甜味很涮嘴，還吃得到淡淡胡椒香。

▲▼一哥韭菜盒。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供）

一哥韭菜盒 新莊自信街&蘿蔔絲餅韭菜盒

地址：新北市新莊區自信街68號
電話：0938－118221
營業時間：06：30－15：00（周日公休）

*部落客《陳小可的吃喝玩樂》現有經營：粉絲團部落格

【你可能也想看】

►蘇澳當地人吃了50年！火車站旁煙燻魚雜老店　Q軟鯊魚肚必點
►隱身基隆巷弄依然排爆！50年大腸圈老店豬內臟控必存
►宜蘭低調手工水果冰藏身田邊柑仔店！濃郁木瓜牛奶只賣50元

關鍵字： 一哥韭菜盒 新北市美食 達人美食 美食情報 美食雲 台灣特色系列 陳小可的吃喝玩樂

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【持續監控警戒】萬里溪堰塞湖完成空中勘查！花蓮分署公布初判結果　

推薦閱讀

迪化街無菜單熟成魚料理！30年老師傅掌廚　品嘗黑鮪魚腦天肉

迪化街無菜單熟成魚料理！30年老師傅掌廚　品嘗黑鮪魚腦天肉

宜蘭冬山廢棄鐵道大變身！手搖車免費玩還有超美狼尾草隧道

宜蘭冬山廢棄鐵道大變身！手搖車免費玩還有超美狼尾草隧道

宜蘭25元無名蔥油餅撲空率超高！藏身巷弄鐵皮屋依然排爆

宜蘭25元無名蔥油餅撲空率超高！藏身巷弄鐵皮屋依然排爆

12米巨型投影帶你走進畫家的光影世界！台南限時「寫生展」開箱

12米巨型投影帶你走進畫家的光影世界！台南限時「寫生展」開箱

萊爾富聯名「頂呱呱」推10款鮮食　全家開發地中海飲控餐

萊爾富聯名「頂呱呱」推10款鮮食　全家開發地中海飲控餐

IKIGAI燒肉高雄首店6/23試營運

IKIGAI燒肉高雄首店6/23試營運

宜蘭免費天然湧泉戲水區！水深僅膝下

宜蘭免費天然湧泉戲水區！水深僅膝下

AirAsia飛曼谷、札幌最低2597元起

AirAsia飛曼谷、札幌最低2597元起

台北南京商圈20年「香港裕記燒臘」歇業

台北南京商圈20年「香港裕記燒臘」歇業

日月潭溫德姆酒店2週年慶　涵碧樓夏季專案登場

日月潭溫德姆酒店2週年慶　涵碧樓夏季專案登場

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

「蘇杭」2家分店吃到飽活動7/15登場

彰化「田中秧夜市」7月開幕

台北南京商圈20年「香港裕記燒臘」歇業

兄弟大飯店Buffet 7/1調漲部分餐價

九族文化村變身山林派對

汐止隱藏版NG蛋糕邊只要40元！

米其林公布6月新入選餐廳　新北「碧潭橋頭鵝肉」進榜

外媒揭「越南爆紅5大關鍵」：高CP值

寧靜老宅咖啡深藏台北市中心！

天仁茗茶公館店6/21熄燈

熱門行程

最新新聞更多

萊爾富聯名「頂呱呱」推10款鮮食　全家開發地中海飲控餐

IKIGAI燒肉高雄首店6/23試營運

宜蘭免費天然湧泉戲水區！水深僅膝下

AirAsia飛曼谷、札幌最低2597元起

台北南京商圈20年「香港裕記燒臘」歇業

日月潭溫德姆酒店2週年慶　涵碧樓夏季專案登場

整顆塞進滿滿餡料！新莊手工現擀韭菜盒

肉次方桃園中正店7/1開幕

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366