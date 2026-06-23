整顆塞滿豆干冬粉與蛋碎！新莊手工現擀韭菜盒　蘿蔔絲餅脆甜涮嘴

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者陳品勻

新莊自信街「一哥韭菜盒」是不少在地人從早餐一路吃到下午茶的人氣小攤，主打現擀現包的韭菜盒、蘿蔔絲餅和豆沙餅。雖然攤位不大，但生意很不錯，常常看到騎車的在地人直接停在旁邊等外帶，很多人一買就是好幾個，外送生意也很好。

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▲早上六點半就營業，很多人會買來當早餐騎車來最方便。

外帶外送

▲提供外帶和外送，蘆洲也有分店，可選擇離家近的位置購買。

▲也有賣無糖豆漿、濃豆漿和南瓜豆漿，很多人都會搭配韭菜盒或蘿蔔絲一起當早餐。

▲現場可以看到老闆擀麵皮、包餡到下鍋油炸，全都手工製作。

▲油鍋裡一顆顆韭菜盒和蘿蔔絲經過半煎炸，慢慢膨起變金黃，剛起鍋最好吃。

▲尖峰時段常有客人買好幾個，也有不想現場等的人會先打電話。

韭菜盒 50元

剛起鍋的韭菜盒外皮酥脆，一口咬下要小心燙口。外皮很酥，咬下去先是喀滋脆響，熱熱吃真的超滿足，內餡滿滿韭菜、豆干、冬粉、蛋碎，韭菜香氣濃郁，餡料帶點胡椒香氣與蛋香層次。

蘿蔔絲餅 50元

一開始吃這間，最愛的就是蘿蔔絲餅，爸爸也超愛，每次都買來當早餐。外皮酥酥脆脆，內餡白蘿蔔絲保有脆度和水分，自然甜味很涮嘴，還吃得到淡淡胡椒香。

一哥韭菜盒 新莊自信街&蘿蔔絲餅韭菜盒

地址：新北市新莊區自信街68號

電話：0938－118221

營業時間：06：30－15：00（周日公休）

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