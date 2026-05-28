ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

身分證有「6」享6折！敘日Buffet限時優惠　55歲以上平日75折

▲敘日全日餐廳。（圖／台北六福萬怡酒店提供）

▲敘日全日餐廳推出全新夏季主題檔期「仲夏美牛饗肉節」。（圖／台北六福萬怡酒店提供）

記者黃士原／台北報導

位於南港的台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳，6月起推出3大限時餐飲優惠，除了身分證有1個6享第2位6折，55歲以上平日午晚餐享75折，持指定旅展票券訂位用餐，同行未持券賓客可享8折優惠。

敘日全日餐廳「六月六福666，身分證對對碰」活動，6月1日登場至6月30日，午、晚餐雙人同行，身分證字號中含1個「6」，即可享第2位6折，若兩人合計含有兩個「6」，再享免服務費優惠。

▲敘日全日餐廳。（圖／台北六福萬怡酒店提供）

▲敘日餐檯集結多款人氣海鮮。（圖／六福旅遊集團提供）

即日起至8月31日還有「樂齡優惠」，55歲以上賓客平日午晚餐享75折、同行友人享8折，假日則是本人與同行友人皆享8折；此外，即日起至7月31日，凡持敘日全日餐廳指定旅展票券訂位用餐，同行未持券賓客也可享8折優惠，持過期票券者可享整桌8折並依票面金額折抵餐費。

除了多重優惠同步登場，敘日全日餐廳6月10日起推出全新夏季主題檔期「仲夏美牛饗肉節」，以美式燒烤與海陸盛宴為概念，集結香料爐烤美國牛肩胛、墨西哥辣醬竹炭和牛堡、美式BBQ醬燒帶骨肋排等人氣肉食料理，並同步推出黑鮪魚主題料理及戶外燒烤吧。6月19日起每周五晚餐與周六午、晚餐，限定供應炭烤蜜汁豬肋排、紙烤檸檬香草鱸魚及炭烤奶油扇貝。

▲探索廚房6/1起取消下午茶時段。（圖／記者黃士原攝）

另外，日前台北寒舍艾美酒店官網貼出最新公告，為優化整體餐飲服務品質與用餐體驗，探索廚房自6月1日起，周一至周四平日下午茶時段將進行營運調整，暫停開放。每周五、六、日的午間第二餐期，把下午茶餐期調整為供應假日午餐的完整菜色，每位2580元+10%。

台北寒舍艾美酒店探索廚房去年啟動餐檯升級工程，並於同年10月重新開幕，改裝重點包括海鮮檯、日料檯升級，供應龍蝦、九孔鮑、生蠔、松葉蟹腳、干貝、海膽等高級食材，假日吃得到帝王蟹腳，海鮮品項超過50種，另有比臉還長的炙燒和牛握壽司。

關鍵字： 美食雲 敘日 吃到飽 Buffet

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【員工找聯發科老公】黃仁勳吐槽：自己人這麼多找不到

推薦閱讀

新北「三貂嶺生態隧道」迎蝴蝶季

新北「三貂嶺生態隧道」迎蝴蝶季

迪化街70年果汁老攤均一價50元！

迪化街70年果汁老攤均一價50元！

身分證有「6」享6折！敘日Buffet限時優惠　55歲以上平日75折

身分證有「6」享6折！敘日Buffet限時優惠　55歲以上平日75折

嘉義新港親子3景點　走訪貓咪車站

嘉義新港親子3景點　走訪貓咪車站

必勝客個人薄比薩「第2件3折」　德克士雞腿堡加10元多1件

必勝客個人薄比薩「第2件3折」　德克士雞腿堡加10元多1件

新北「150坪遛孩基地」開幕祭優惠

新北「150坪遛孩基地」開幕祭優惠

台南首家SUKIYA「永康中華店」今開幕

台南首家SUKIYA「永康中華店」今開幕

40年米粉湯隱身士林華榮市場！

40年米粉湯隱身士林華榮市場！

紐西蘭北島「泡森林木桶浴」超忘憂

紐西蘭北島「泡森林木桶浴」超忘憂

高雄洲際南洋餐廳吃到飽延到8/31

高雄洲際南洋餐廳吃到飽延到8/31

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

福容宣布引進IHG「華邑酒店」年底台北開幕

韓國「百年土種蔘雞湯」插旗台北西門町

東湖人從小吃到大40年手工水餃店！

CoCo生椰楊枝甘露明天買1送1　全新「雪沙椰椰系列」6/1上市

南港「島語」8大餐區美食全解析！

高雄新港點餐廳「悅香樓」5/28試營

「捷絲旅台北中山館」開放訂房

北宜公路「繡球花公園」免門票賞花！

鋪滿10萬朵牡丹！島根隱藏版花池秘境

新竹城隍廟周邊8間必吃懶人包！

熱門行程

最新新聞更多

新北「三貂嶺生態隧道」迎蝴蝶季

迪化街70年果汁老攤均一價50元！

身分證有「6」享6折！敘日Buffet限時優惠　55歲以上平日75折

嘉義新港親子3景點　走訪貓咪車站

必勝客個人薄比薩「第2件3折」　德克士雞腿堡加10元多1件

新北「150坪遛孩基地」開幕祭優惠

台南首家SUKIYA「永康中華店」今開幕

40年米粉湯隱身士林華榮市場！

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366