身分證有「6」享6折！敘日Buffet限時優惠　55歲以上平日75折

▲敘日全日餐廳推出全新夏季主題檔期「仲夏美牛饗肉節」。（圖／台北六福萬怡酒店提供）

記者黃士原／台北報導

位於南港的台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳，6月起推出3大限時餐飲優惠，除了身分證有1個6享第2位6折，55歲以上平日午晚餐享75折，持指定旅展票券訂位用餐，同行未持券賓客可享8折優惠。

敘日全日餐廳「六月六福666，身分證對對碰」活動，6月1日登場至6月30日，午、晚餐雙人同行，身分證字號中含1個「6」，即可享第2位6折，若兩人合計含有兩個「6」，再享免服務費優惠。

▲敘日餐檯集結多款人氣海鮮。（圖／六福旅遊集團提供）

即日起至8月31日還有「樂齡優惠」，55歲以上賓客平日午晚餐享75折、同行友人享8折，假日則是本人與同行友人皆享8折；此外，即日起至7月31日，凡持敘日全日餐廳指定旅展票券訂位用餐，同行未持券賓客也可享8折優惠，持過期票券者可享整桌8折並依票面金額折抵餐費。

除了多重優惠同步登場，敘日全日餐廳6月10日起推出全新夏季主題檔期「仲夏美牛饗肉節」，以美式燒烤與海陸盛宴為概念，集結香料爐烤美國牛肩胛、墨西哥辣醬竹炭和牛堡、美式BBQ醬燒帶骨肋排等人氣肉食料理，並同步推出黑鮪魚主題料理及戶外燒烤吧。6月19日起每周五晚餐與周六午、晚餐，限定供應炭烤蜜汁豬肋排、紙烤檸檬香草鱸魚及炭烤奶油扇貝。

▲探索廚房6/1起取消下午茶時段。（圖／記者黃士原攝）

另外，日前台北寒舍艾美酒店官網貼出最新公告，為優化整體餐飲服務品質與用餐體驗，探索廚房自6月1日起，周一至周四平日下午茶時段將進行營運調整，暫停開放。每周五、六、日的午間第二餐期，把下午茶餐期調整為供應假日午餐的完整菜色，每位2580元+10%。

台北寒舍艾美酒店探索廚房去年啟動餐檯升級工程，並於同年10月重新開幕，改裝重點包括海鮮檯、日料檯升級，供應龍蝦、九孔鮑、生蠔、松葉蟹腳、干貝、海膽等高級食材，假日吃得到帝王蟹腳，海鮮品項超過50種，另有比臉還長的炙燒和牛握壽司。