嘉義新港親子3景點　500萬片馬賽克牆賞向日葵、訪貓咪車站

▲嘉義去年新開幕的景點「海賊庄休閒農場」。（圖／嘉義縣政府提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

嘉義新港近日迎來向日葵花海季節，不僅可以在金色花海與繽紛馬賽克藝術牆拍照，還能造訪可愛的貓咪車站、馬賽克城堡，賞花拍照同時，也能藉由DIY了解在地文化。

新港不僅保有純樸農村風貌，更融合傳統工藝文化與在地生活特色，適合規劃親子旅行。其中去年開幕的「海賊庄休閒農場」打造超過500萬片馬賽克拼貼藝術牆，色彩鮮豔吸睛，搭配一旁盛開的向日葵花田，形成期間限定的夢幻畫面。

▲現在正是欣賞向日葵花海的季節。

▲也能體驗馬賽克拼貼DIY。

除了賞景拍照，園區也規劃多項適合親子同樂的DIY體驗，包括手作披薩DIY、花磚陶板彩繪、馬賽克拼貼DIY，以及空氣鳳梨、水草坪景觀盆栽等課程，讓大小朋友都能盡情發揮創意。

▲▼板陶窯交趾剪黏工藝園區內有可愛的貓咪車站。

而「板陶窯交趾剪黏工藝園區」則以充滿童話感的馬賽克城堡及巨大貓咪車站，成為熱門拍照景點。其中，立體陶偶彩繪更深受小朋友喜愛，虎爺與貓咪造型陶偶可自由上色，創作專屬作品，親手感受台灣傳統工藝之美。

另有結合食農教育的榨麻油體驗，透過傳統手榨方式，讓旅客認識芝麻油製作過程，增添寓教於樂的旅行趣味。玩累了，也別錯過園區特色美食。旅客可在充滿藝術氛圍的空間中享用鍋物與下午茶，其中人氣餐點「麻油雞雙囍鍋」香氣濃郁，深受遊客喜愛。

▲▼「頂菜園」能感受早期農村風情。

想感受台灣早期農村風情的旅客，也推薦造訪「頂菜園」，園區重現台灣50年代農村生活場景，收藏大量古早農村文物，從傳統灶腳、農具到復古街景，都讓人彷彿穿越時光，回到阿公阿嬤年代。透過懷舊場域與互動體驗，不僅能讓大人重溫童年記憶，也能讓孩子認識早期農村生活文化。