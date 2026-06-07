台中文學館旁超人氣沙茶麵線！在地超過30年口感綿密滑順

Darren蘋果樹(阿樹いっき)我是桃園部落客喜歡美食、旅遊、美酒和廟宇文化。2019年桃園上好攤評審，從無名小站開始寫文至今累積4000篇以上文章。

撰文攝影／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者陳品勻

台中第五市場必吃來分享這家「陳記蚵仔麵線」，網路評價4.1顆星第五市場蚵仔麵線，在地開賣超過30多年，經過就一堆人在排隊生意超好，在第五市場麵線還有樂群手工麵線以及鹿港嘉慶蚵仔麵線。

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▲店家創立於1989年，對面就是台中文學館，遠遠走過來就看到排隊人潮，不愧是第五市場排隊美食。

▲如果要內用不要傻傻跟著排隊，內用跟老闆說拿號碼牌就好，拿到號碼牌自己找位置坐。

人潮絡繹不絕

個人覺得不論是外帶或內用都要等待，內用老闆會叫號自己再過來端麵線，店家生意超級好，尤其是假日來買人潮更長。

菜單價錢

主角就是麵線然後搭配肉羹、大腸和蚵仔等等，包括有綜合、蚵腸、腸肉等等，桌面上會有辣椒醬可以依自己喜好來調整。

綜合麵線

我點的是綜合麵線，反正不論是大腸、蚵仔、肉羹我全都要，他們家的麵線會淋上沙茶醬，口味上會稍微重一些。至於麵線口感很綿密順口，不會太過軟爛，我覺得加辣會更好吃，鮮蚵飽滿新鮮，大腸軟透不難咬，肉羹我則覺得表現普普，整體來說口味偏重。

第五市場 陳記蚵仔麵線

地址：台中市西區自立街21－1號

電話：04－23715897

營業時間：10：15－17：00（周一二公休）

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