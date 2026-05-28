新北「150坪遛孩基地」開幕祭優惠　滑梯球池、智能超市玩整天

▲宏匯廣場內的室內遊樂場「享樂園」今（28日）開幕。（圖／宏匯廣場提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

新北再添遛孩新基地！宏匯廣場內的遊樂場「享樂園」今（28日）開幕，主打高質感空間設計、安全遊具與寓教於樂體驗。占地150坪空間中，包含球池、沙池、Switch 2專區、智能超市、家家酒、海盜船和旋轉木馬等眾多設施，月初試營運後成為親子最新放電熱點。

▲球池區採用實木訂製打造，搭配圓角與安全防護設計，小朋友能自在翻滾、溜滑梯，沉浸在繽紛球海中。

球池區是「享樂園」經典必玩的項目之一，採用實木訂製打造，搭配圓角與安全防護設計，小朋友能自在翻滾、溜滑梯、玩捉迷藏，沉浸在繽紛球海中；鄰近球池區的「童樂木馬」與「希望海盜船」嘉年華設施，也讓孩子能隨著搖晃節奏體驗乘船與旋轉樂趣。

▲鄰近球池區的「童樂木馬」嘉年華設施。



另一處人氣設施「玩轉沙池」，則提供小型挖土機、鏟具等互動道具，讓孩子化身小小建築師，在遊戲中探索感官與想像力。沙池採用環保大粒塑粒沙打造，不僅安全無毒，也不易產生粉塵，減少家長對衣物沾沙的困擾。

▲「玩轉沙池」則提供小型挖土機、鏟具等互動道具，讓孩子化身小小建築師。



除了放電型設施，享樂園也規劃多項寓教於樂空間。其中，「開心牧場」讓孩子模擬擠牛奶、餵小牛，體驗牧場生活；「水科學實驗室」則透過戲水與互動裝置，引導小朋友從遊戲中認識水的原理與科學樂趣。

▲▼4樓「夢幻家家屋」，結合智能廚房與感應式超市互動設計，小朋友能模擬採買、掃描結帳等情境。

4樓最受矚目的「夢幻家家屋」，結合智能廚房與感應式超市互動設計，小朋友能模擬採買、掃描結帳等情境，搭配木製與布質玩具道具，營造溫暖童趣氛圍，也成為熱門角色扮演空間。

而針對喜愛電玩的孩子，園區也設有Switch 2專區，提供多款團隊合作與動感遊戲，業者預料將成為假日熱門排隊區。除此之外，現場也特別規劃家長休憩空間，以簡約舒適設計打造放鬆角落，讓爸媽能在孩子盡情玩樂時，享受片刻喘息時光。

▲迎接正式開幕，「享樂園」同步祭出限時優惠，兒童會員入園最低499元起。



迎接正式開幕，「享樂園」同步祭出限時優惠，兒童會員入園最低499元起，當天加入夢想家會籍，還可參加開幕限定抽獎，有機會將Nintendo Switch 2、萬元黃金、Dyson吸塵器等總價值近20萬元豪禮帶回家。

▲占地超過5,000坪的桃園台茂公園，6月19日下午有「端午立蛋大賽」。（圖／台茂提供，下同）



另外，占地超過5,000坪的桃園台茂公園，將於6月19日至6月21日推出「端午節特別活動企劃」，除了集結人氣美食、市集與街頭藝人演出，更祭出價值萬元的純金大獎，陪大小朋友熱鬧過節。

▲▼6月19日至21日同步舉辦端午節市集，集結特色餐車、人氣小吃與文創手作攤位可逛。



活動期間最受矚目的，莫過於兩場端午限定趣味活動。6月19日下午2點至5點登場的「端午立蛋大賽」，優勝者可獲得價值15,000元的純金蛋與抱心小雞；6月20日端午節當天下午3點至4點，則推出「端午粽夏猜猜樂」，猜中者有機會把價值10,000元的純金粽子帶回家。此外，6月每周六、日下午3點至6點，台茂公園也安排街頭藝人演出，增添熱鬧氛圍。