台南首家SUKIYA「永康中華店」今開幕　還有3家分店籌備中

▲台南首家SUKIYA「永康中華店」今開幕。（圖／取自Sukiya Taiwan - すき家 台灣臉書）

記者黃士原／台北報導

台南的朋友終於等到了！日本連鎖牛丼品牌「すき家（SUKIYA）」永康中華店今日開幕，凡點購主餐的前2000位客人，可獲贈開幕紀念環保購物袋1個（內用外帶都有）。

すき家去年8月高雄站前店開幕時，就有網友留言表示「希望擴展到台南、屏東」，今年初傳出進軍台南消息，經過5個月的籌備，第1家分店「永康中華店」今日開幕，點購主餐的前2000位客人，可獲贈開幕紀念環保購物袋1個（內用外帶都有）。

▲台南首家SUKIYA「永康中華店」位置圖。（圖／取自Sukiya Taiwan - すき家 台灣臉書）

2014年登台的すき家，分店版圖以台北市最多，其次是新北市，其他地區還有基隆市、桃園市、新竹市、台中市，前年7月終於進軍高雄市，並陸續開出4家分店，今年正式插旗台南市，除了今日開幕的永康中華店之外，すき家還有其他分店籌備中，分別是台南棒球場前店、永康永大店、歸仁中山店。

▲韓國「百年土種蔘雞湯」插旗台北西門町。（圖／記者黃士原攝）

另外，連鎖餐飲集團「築間餐飲集團」持續引進海外餐飲品牌，新代理的韓國蔘雞湯專門品牌「百年土種蔘雞湯」繼台中首店後，2號店5月底正式插旗台北西門町，搶攻北部核心商圈與韓式養生料理市場。

擁有34年歷史的「百年土種蔘雞湯」，是韓國弘大具代表性的蔘雞湯專門店之一，深受當地消費者與觀光客喜愛，2017年至2019年獲得首爾米其林指南入選餐廳，今年由築間餐飲集團引進台灣，首店5月初落腳台中市府商圈，而台北首店插旗西門町，今天起試營運，5月30日正式開幕。

▲加了鮑魚的百年蔘雞湯。（圖／記者黃士原攝）

百年土種蔘雞湯主打招牌蔘雞湯，共有6款口味，除了原味，還有紫蘇、黑蒜、綠豆、漆樹，以及加了鮑魚的百年蔘雞湯。為了滿足台灣個人用餐與輕聚餐市場需求，台灣分店新增多款韓式經典料理，包括韓式辣燉雞、百年炸雞、海鮮煎餅、泡菜煎餅、血腸、辣炒年糕魚板及韓國蒸蛋。