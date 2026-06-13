後龍鄉間老柑仔店藏著秘境咖啡廳！穿過雜貨架上樓才能找到

一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者陳品勻

說到苗栗後龍景點，那麼隱身在苗栗海線小鎮裡的「重成商號」，真的很適合放進一日遊行程裡。咖啡廳位於苗栗縣後龍鎮海寶里，是一間由老柑仔店轉型而成的甜點咖啡空間，一樓保留傳統雜貨店的日常風景，二樓則改造成充滿懷舊氣息的咖啡廳。這裡不像市區咖啡店那樣熱鬧喧囂，反而多了一種鄉間才有的安靜步調，很適合安排成苗栗後龍咖啡廳、後龍下午茶的旅遊口袋名單。

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交通位置

咖啡廳的位置不在後龍最熱鬧的地方，而是藏在比較樸實的海線聚落裡，因此如果是第一次前往，會比較建議直接使用導航搜尋「重成商號」或「重成柑仔店」。如果想要前往店家的話，開車前往會是最方便的方式。若是搭乘大眾運輸，可以先抵達後龍車站，再轉搭計程車或搭配公車路線前往，但不建議這種方式。

一日遊推薦路線

後龍車站／後龍市區 → 在地小吃午餐 → 重成商號下午茶 → 好望角／外埔漁港／通霄海線景點 → 看夕陽或回程。

如果想把重成商號安排成苗栗後龍一日遊，我會建議走比較輕鬆的海線路線。早上可以先安排後龍市區或周邊景點走走，中午吃在地小吃，下午再來喝咖啡、吃甜點。最後如果時間充裕，可以順遊好望角、外埔漁港、過港貝化石層或通霄海線景點。

這樣的行程不會太趕，反而很適合用一種慢慢移動的方式，感受苗栗海線不同於山城的生活節奏。這樣安排起來，「重成商號」就像是一趟旅行中途的休息站。不是急著打卡離開，而是坐下來，喝一杯飲品，看一看老屋裡留下的時間痕跡。

停車資訊

這裡目前沒有專屬停車場，但其實這邊算空曠，兩旁馬路上都是白線，建議可以在附近路邊白線尋找合適位置停放。提醒開車前來的客人不要停放在廟前廣場，店舖旁邊或對面路邊白線可視情況停車。若是假日前往，建議提早一點抵達，或預留一些找車位的時間，旅遊心情也會比較從容。

環境與空間介紹

外觀｜低調藏在鄉間裡的老柑仔店

外觀並不是那種一眼就很浮誇的網美咖啡廳，反而帶著一種很真實的在地感。從外面看過去，會先看見「重成柑仔店」的招牌。如果沒有特別做功課，可能還會以為這裡只是一間普通雜貨店。但也正因為這樣，才讓重成商號多了一份驚喜感。

保持最原本的面貌

它不是把老屋重新包裝得太精緻，而是保留了原本生活的樣子。外觀樸實、安靜，帶著鄉間街邊的日常感，好像不是刻意為了旅人而存在，而是原本就在這裡，剛好等著各位走進來。

一樓空間｜保留柑仔店的古早味日常

走進一樓，最先感受到的是柑仔店的懷舊氛圍。這裡保留著傳統雜貨店的樣貌，可以看見古早味零食、生活用品與充滿年代感的陳列方式。那種感覺很像小時候跟著大人去巷口買東西，明明只是簡單的貨架與商品，卻能勾起一點點記憶裡的溫度。

復古懷舊空間

一樓不是單純作為通往咖啡廳的入口，而是咖啡廳很重要的一部分。它讓這間店不只是咖啡廳，也是一個還保有地方生活痕跡的老空間。從柑仔店往裡面走，再慢慢上到二樓，就像從日常生活走進另一段被保存下來的時光。

二樓空間｜老宅咖啡廳裡的午後慢時光

二樓才是主要的甜點咖啡空間。比起一樓的生活感，二樓更像是把老屋的記憶轉化成一處可以停留的地方。紅磚牆面、花磚地板、老件家具與復古擺設，讓空間裡有一種很柔和的懷舊感。它不會太刻意，也不會太華麗，而是剛剛好地保留了老屋的斑駁與溫度。

享受寧靜午後

坐在二樓喝咖啡時，會覺得時間好像慢了一點。窗外是後龍鄉間的日常，屋內則是甜點香氣與老屋光影交疊出來的安靜氛圍。這裡很適合拍照，但更適合慢慢坐著。點一杯飲品，選一份甜點，讓自己從緊湊的行程中暫時抽離，感受苗栗海線的緩慢。

飲品甜點介紹

提拉米蘇甜點

這裡的提拉米蘇不是那種切得方方正正的精緻路線，而是帶著一點手作感，奶霜自然地從蛋糕邊緣滑落，反而多了一種慵懶可愛的氛圍。入口時，最先感受到的是可可粉微微苦香，接著是奶霜柔順滑開的口感。奶香不會太厚重，搭配下層帶有濕潤感的蛋糕體，吃起來是柔軟、綿密又帶一點成熟苦韻的甜點。

杭菊鹽奶蓋

杭菊鹽奶蓋不是視覺上很誇張的飲品，而是細節很舒服。奶蓋讓整杯飲品多了一點柔滑與奶香，底下茶湯則保留清爽感，喝起來應該是先有奶蓋的細緻滑順，再慢慢帶出茶的淡雅香氣。

美式咖啡

裝在帶有復古感的花紋杯中，簡單卻很耐看。美式本身不需要太多裝飾，反而很適合在這樣的老宅空間裡慢慢喝。

故事由來｜從老柑仔店到返鄉青年的甜點咖啡館

這裡最迷人的地方，不只是它的老宅空間，而是背後有一段「回家」的故事。這裡原本是苗栗後龍一間有數十年歷史的柑仔店，後來由曾在外地發展甜點事業的女兒返鄉，將老家重新整理。

保留一樓柑仔店的原貌，並把二樓改造成甜點咖啡空間。也因為這樣，「重成商號」不是一間被改造成文青風格的老宅。老屋曾經歷過歲月，也留下過生活的痕跡；整修時並沒有把所有過去都抹去，而是讓舊痕跡繼續存在，成為空間的一部分。

重成商號

地址：苗栗縣後龍鎮海寶里56－1號

電話：037－432128

營業時間：13：00－18：00（周二周三公休）

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