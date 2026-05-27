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高雄洲際南洋餐廳吃到飽延長到8/31　15道菜無限續點

▲高雄洲際酒店HAWKER好客餐廳3月4日起至4月3日平日推出「南洋集錦巡禮」吃到飽活動。（圖／高雄洲際酒店提供）

▲高雄洲際南洋餐廳吃到飽活動延長到8/31。（圖／高雄洲際酒店提供）

記者黃士原／台北報導

高雄洲際酒店館內「好客餐廳」的吃到飽活動原本4月30日結束，由於受到好評，業者日前宣布加碼再推4個月、直到8月31日才結束。

高雄洲際酒店館內的好客南洋餐廳（HAWKER）以象徵新加坡飲食文化的「Hawker Center」為名，提供各種經典南洋料理，如新加坡辣椒蟹、海南雞飯、巴東牛肉、海鮮叻沙，餐廳3月推出的吃到飽活動「南洋集錦巡禮」原本只到4月30日，不過，業者日前宣布延長到8月31日才結束。

▲沙嗲。（圖／記者黃士原攝）

南洋集錦巡禮菜單分成每人880元的「克拉碼頭」與1080元的「紅燈碼頭」。克拉碼頭主食為鳳梨炒飯、蟹肉炒飯、新加坡叻沙麵3選2，這是固定只上一次，而金沙魚皮、咖哩奶油蝦、巴東醬炒海鮮、參巴中卷、新加坡肉骨茶、馬來咖哩雞等15道南洋菜色，都可無限續點。

紅燈碼頭主食為醬蝦仁炒飯、鳳梨炒飯、乾炒牛粿條、新加坡叻沙麵4選2，無限續點菜色則是增加到20道。餐廳表示，南洋集錦巡禮不限人數，1人也可以享用，會依據人數多寡調整菜色份量。

▲板橋凱撒大飯店蓮花餐廳「南洋單點吃到飽」6/30結束。（圖／板橋凱撒提供）

另外，板橋凱撒大飯店蓮花餐廳「南洋單點吃到飽」6月30日結束，活動期間的每周一、周二與周日午晚餐供應，以桌邊單點形式提供，根據官網提供的菜單，共有22道菜，包括有馬來風炒粿條、傳統辣醬炒飯、喀拉拉咖哩牛肉、仁當牛肉、金錢蝦餅、坦都里雞、饢烤餅、清蒸檸檬魚等。此外，自助沙拉吧、甜點飲品也是無限供應。菜單點我

關鍵字： 美食雲 吃到飽 好客餐廳 南洋料理

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