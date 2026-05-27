飛紐西蘭北島避暑　泡湖景溫泉、森林木桶浴還能玩高空飛索

▲紐西蘭正從秋天邁向冬天。（圖／記者彭懷玉攝）



記者彭懷玉／紐西蘭報導

北半球進入悶熱夏季，不如反向飛往南半球避暑！位於紐西蘭北島中部的羅托魯瓦（Rotorua）此時正步入冬天，氣溫涼爽宜人，加上活躍火山帶來豐富地熱資源，造就溫泉、泥漿池、噴氣孔與間歇泉等特殊景觀，也讓這座城市成為紐西蘭最具代表性的溫泉勝地。

▲▼羅托魯瓦Kuirau地熱公園有如紐西蘭版的硫磺谷。（圖／記者彭懷玉攝）



走進羅托魯瓦，空氣中飄散著淡淡硫磺氣味，街道旁不時可見白色蒸氣自地面竄出，形成獨特的地熱風景，其中，Kuirau地熱公園有如紐西蘭版的硫磺谷。當地毛利文化更與溫泉緊密相連，早期毛利人便利用天然熱泉烹煮食物、療癒身體，因此對羅托魯瓦而言，溫泉不只是觀光體驗，更是一種融入日常的生活文化。

而來到這座地熱城市，除了泡湯，更能一次體驗森林、療癒與冒險交織的紐西蘭風景。

▲羅托魯瓦湖畔的Wai Ariki Hot Springs & Spa。（圖／記者彭懷玉攝）

Wai Ariki Hot Springs & Spa

頂級溫泉「Wai Ariki Hot Springs & Spa」緊鄰羅托魯瓦湖畔，主打結合毛利療癒文化與現代精品Spa概念，空間大量運用木質、石材與自然光，營造出靜謐且充滿高級感的氛圍。

▲▼「Wai Ariki Hot Springs & Spa」空間大量運用木質、石材，共有5座風格各異的泉池。（圖／記者彭懷玉攝）







館內除了5座不同風格及溫度的泉池，也設有泥漿浴、蒸氣室、桑拿與私人湯屋，旅客能一邊眺望湖景、一邊沉浸在溫熱泉水中，感受地熱能量緩緩釋放，深受蜜月旅客與高端客群喜愛。

▲▼旅客能一邊眺望湖景、一邊沉浸在溫熱泉水中；蒸氣室、桑拿區。（圖／記者彭懷玉攝）







不過有趣的是，紐西蘭旅遊旺季集中在夏季，業者表示，客源以外國旅客居多，每年10月至隔年3月是Wai Ariki最熱鬧的時段；相較之下，冬季人潮較少，更能悠閒享受高品質泡湯體驗。

▲Rotorua Canopy Tours共有6段不同長度滑索，也需穿梭樹林間的吊橋。（圖／記者彭懷玉攝）



Rotorua Canopy Tours（Zipline into an Ancient Forest）

除了溫泉，羅托魯瓦另一大魅力，則是療癒而壯闊的原始森林。其中，「Rotorua Canopy Tours」是當地最具代表性的森林高空滑索體驗，全程約3個半小時，共有6段不同長度滑索，從50公尺短距離試膽開始，逐步挑戰最長220公尺滑索，甚至還能嘗試倒立滑行，宛如電影中的「泰山」，穿梭在18至35公尺高的樹冠層之間。

▲旅客在高空平台移動時，可俯瞰腳下溪谷與原始林海。（圖／記者彭懷玉攝）



旅客在高空平台移動時，可俯瞰腳下溪谷與原始林海，耳邊只有風聲與鳥鳴。與一般追求刺激感的滑索不同，Canopy Tours更強調森林生態教育，導覽員沿途會介紹原生鳥類、森林復育及生態保育故事。

▲Canopy Tours滑索將於18-35公尺高的樹冠間滑行。（圖／記者彭懷玉攝）



導覽員表示，旅客購買門票的部分收入，也會投入森林捕獸與復育基金，希望透過觀光力量，讓更多人認識並守護紐西蘭珍貴的原始森林。

▲Secret Spot Hot Tubs Rotorua以加熱山泉水注入雪松木桶，是另一處泡湯秘境。（圖／記者彭懷玉攝）



Secret Spot Hot Tubs Rotorua

若想用更療癒的方式親近森林，近年在社群爆紅的「Secret Spot Hot Tubs Rotorua」則是另一處泡湯秘境。不同於傳統硫磺溫泉，這裡以加熱山泉水注入雪松木桶，因此少了濃烈硫磺味，多了森林木質香氣。

▲12座私人木桶浴池，隱身在Whakarewarewa森林之中。（圖／記者彭懷玉攝）

園區共有12座私人木桶浴池，隱身在Whakarewarewa森林之中，旅客能一邊泡湯、一邊聆聽溪流與蟲鳴鳥叫，感受被森林包圍的靜謐氛圍。現場也販售咖啡、果汁、康普茶，以及啤酒、葡萄酒等飲品，點餐後還會由專人直接送到泡湯區，增添度假氣氛。

▲▼Secret Spot Hot Tubs Rotorua可以點飲品，享受秘境泡湯的療癒。（圖／記者彭懷玉攝）







業者說，只要點咖啡廳或餐點，即可免費使用足湯區，園區另設有冷水池與帳篷休憩空間，成為不少旅客旅途中駐足的療癒角落。

▲帳篷休憩空間。（圖／記者彭懷玉攝）



不過，由於紐西蘭國土狹長、景點分散，交通安排往往是影響旅行品質的關鍵。由在地台灣人Martin經營的「Star Travel星程旅行」，便主打客製化與深度旅遊服務，特別重視旅程中的舒適感與節奏，希望旅客不只是一路趕車、打卡，而是保留更多放鬆、感受風景與享受當下的時間，深入體驗紐西蘭的自然風景與在地文化。