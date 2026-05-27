羅東林場日式建築「湖畔森林館」開幕　買木器盆送原生種植栽

▲羅東林業文化園區「湖畔森林館」今（27日）開幕。（圖／林業及自然保育署宜蘭分署提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

位於羅東林業文化園區北側貯木池畔的日式建築空間「湖畔森林館」，歷經半年籌備，於今（27日）正式開幕，並同步推出木雕主題展覽，民眾可以走入融合木藝創作與自然景觀的森林系空間，感受職人手作與生活美學交織的魅力。

▲民眾可以走入融合木藝創作與自然景觀的森林系空間，感受職人手作與生活美學交織的魅力。



「湖畔森林館」以木藝、工藝與生活美學為核心概念，結合羅東林業文化園區獨有的歷史場域與湖畔自然環境，打造兼具展覽、創作與選物功能的複合式空間。

一館規劃為木工工作室與展覽空間，未來將不定期展出木雕作品與木作家具，讓民眾近距離欣賞創作者的工藝技術與創作理念；二館則為木作選品與文創商品展售空間，呈現多樣化的日常木質生活選物。

▲▼「湖畔森林館」為一處兼具展覽、創作與選物的複合式空間。



開幕檔期同步推出木雕展，透過不同創作者的作品，展現木材天然紋理與生命力，也讓觀者在湖畔靜謐氛圍中，感受木藝與自然共融的美感體驗。

▲今（27日）至5月30日期間推出限量優惠活動，凡購買木器盆栽，即贈台灣原生種植栽一份。



為慶祝開幕，今（27日）至5月30日期間推出限量優惠，凡購買木器盆栽，即贈台灣原生種植栽一份，數量有限、送完為止；館內消費滿1,000元亦享9折優惠，讓民眾在欣賞木藝之餘，也能將森林氣息帶回日常生活。

▲▼「湖畔森林館」整體設計與商品超過8成採用國產木材製作，傳遞職人精神與永續理念。



林業及自然保育署宜蘭分署表示，「湖畔森林館」整體設計與商品超過8成採用國產木材製作，透過時間淬鍊的木質溫度，傳遞職人精神與永續理念。館方期望打造一處能讓人放慢步調、重新感受森林與木頭溫度的生活場域，並透過展覽與交流，讓木工藝文化展現更多元的樣貌。