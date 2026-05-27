韓國「百年土種蔘雞湯」插旗西門町　明起試營運、5/30開幕

▲韓國「百年土種蔘雞湯」插旗台北西門町，明起試營運、5/30開幕。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

連鎖餐飲集團「築間餐飲集團」持續引進海外餐飲品牌，新代理的韓國蔘雞湯專門品牌「百年土種蔘雞湯」繼台中首店後，2號店5月底正式插旗台北西門町，搶攻北部核心商圈與韓式養生料理市場。

擁有34年歷史的「百年土種蔘雞湯」，是韓國弘大具代表性的蔘雞湯專門店之一，深受當地消費者與觀光客喜愛，2017年至2019年獲得首爾米其林指南入選餐廳，今年由築間餐飲集團引進台灣，首店5月初落腳台中市府商圈，而台北首店插旗西門町，明天起試營運，5月30日正式開幕。

▲加了鮑魚的百年蔘雞湯。（圖／記者黃士原攝）

▲黑蒜蔘雞湯。（圖／記者黃士原攝）

▲炸雞。（圖／記者黃士原攝）

百年土種蔘雞湯主打招牌蔘雞湯，共有6款口味，除了原味，還有紫蘇、黑蒜、綠豆、漆樹，以及加了鮑魚的百年蔘雞湯。為了滿足台灣個人用餐與輕聚餐市場需求，台灣分店新增多款韓式經典料理，包括韓式辣燉雞、百年炸雞、海鮮煎餅、泡菜煎餅、血腸、辣炒年糕魚板及韓國蒸蛋。

築間餐飲集團表示，下半年預計再開出10家分店，除了百年土種蔘雞湯會進駐台中中科商圈及台南成大商圈，並將推出與名廚共創的全新粵菜品牌「映粵」，首店選址台中水湳商圈，進一步拓展中高端餐飲市場布局。透過導入具特色與市場話題性的餐飲品牌，降低對單一品牌與單一品類的依賴，同時擴大不同消費情境與客層需求的市場覆蓋，持續為集團營運成長挹注新動能。

▲高雄全新港點品牌「悅香樓」5月28日試營運。（圖／記者蔡玟君攝）

另外，高雄全新港點品牌「悅香樓」明天試營運，以重現香港的推車港點文化為品牌核心，巡遊全場的餐車共分為蒸籠點心車、桌邊現燙的蔬菜車、炸點車、甜點車與燒臘小菜車5大主題，餐車也經過特別設計。業者觀察，台灣許多港點餐廳已較少見蒸氣奔騰的推車，因此特別請廠商設計可持續加熱保溫的推車，將港點迷人的蒸氣與香氣帶回餐桌，看著服務人員在桌旁揭開蒸籠、現燙蔬菜，為旅客營造滿滿儀式感。

▲港點4大天王的蝦餃、燒賣、鳳爪與蒸排骨都能吃得到。（圖／記者蔡玟君攝）

悅香樓從5月28日至29日推出2天限定全品項半價優惠，活動期間於聯上大飯店1樓發放號碼牌，早上10點30分發放午餐時段、下午4點30分發放晚餐時段，持當日號碼牌至2樓悅香樓登記用餐，依照號碼牌順序登記入座、額滿即止，現場另將視狀況開放少量候位席。此外，5月30日至6月30日期間推出消費即享「滿1000元送100現金券」回饋活動，於下次用餐即可使用。