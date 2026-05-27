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青山連開7店「開幕喝免費飲料」　TEA TOP白毫烏龍買1送1

▲▼青山中山南西店。（圖／青山-青茶專業製作提供）

▲青山6月連開7家新店。（圖／青山-青茶專業製作提供）

記者蕭筠／台北報導

手搖飲「青山-青茶專業製作」6月將再新開7間店，開幕期間新門市指定飲品免費喝、全品項5折。6月3日還要推出「芒果橘子春青」，開賣當天可享第2杯73折優惠。TEA TOP第一味全新「白毫烏龍系列」6月上市，限時2天買1送1。

青山6月要開7家新門市，6日「台中豐原店」，7日「台南新市店」、13日「桃園蘆竹店」、14日「台中南屯店」、20日「台中水湳店」、27日「苗栗竹南博愛店」、28日「高雄五甲店」，門市數量將達69間。

消費者至7間新門市消費皆有優惠，開幕首日「免費喝飲品1杯」，品項包括冬青、桂花玄米茶與天蟬那堤任選，每人限領1杯，第2杯起享全品項任選5折，每人限購5杯。開幕第2至4日則推「全品項73折」，每人限購5杯；優惠限到店購買。

台中豐原店：台中市豐原區中正路236號
台南新市店：台南市新市區新和里中正路246號
桃園蘆竹店：桃園市蘆竹區大竹路506-17號
台中南屯店：台中市南屯區南屯路二段125號
台中水湳店：台中市西屯區大鵬路128號
竹南博愛店：苗栗縣竹南鎮博愛街102號
高雄五甲店：高雄市鳳山區五甲三路126號

▲▼青山推芒果橘子春青。（圖／青山提供）

▲青山6月開賣新飲品「芒果橘子春青」。

另外，青山6月3日將推出全新飲品「芒果橘子春青」，春青茶結合橘子汁再加入芒果肉，最低1分糖，中杯79元、大杯89元。上市當天可享第2杯73折，每人限購2組，開放中杯及大杯混搭，以價低者折。

▲▼TEA TOP白毫烏龍系列。（圖／TEA TOP第一味提供）

▲TEA TOP第一味6月起推出白毫烏龍系列；左為白毫烏龍、右為白毫烏龍輕乳茶。（圖／TEA TOP第一提供，下同）

▲▼TEA TOP白毫烏龍系列。（圖／TEA TOP第一味提供）

▲橙香白毫烏龍。

TEA TOP第一味6月1日起推出全新「白毫烏龍系列」，以「一心二葉」嫩芽手採製成，提供3款飲品包括「白毫烏龍」中杯60元、大杯65元；「橙香白毫烏龍」限大杯69元，以及「白毫烏龍輕乳茶」限大杯75元。

新品上市，6月1日、2日於你訂線上平台享「白毫烏龍買1送1」；6月3日至7日「白毫烏龍系列現折5元」，門市、你訂線上平台皆適用，期間加碼於你訂線上訂購白毫烏龍系列再送「白毫烏龍5元回購券」1張，限6月8日至15日使用。

關鍵字： 美食情報 美食雲 青山-青茶專業製作 TEA TOP第一味

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