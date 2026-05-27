晶華最新「捷絲旅台北中山館」開放訂房　雙人住一晚1999元起

▲捷絲旅台北中山館即日起開放官網訂房，並將於6月17日正式開幕。（圖／捷絲旅提供）



記者彭懷玉／台北報導

晶華國際酒店集團旗下「Just Sleep捷絲旅」再添新據點！第10家飯店「捷絲旅台北中山館」即日起開放官網訂房，並於6月17日正式開幕。飯店坐落於中山區八條通，以台劇《華燈初上》為設計靈感打造。歡慶開幕，推出雙人入住1,999元起優惠價，加入晶華會APP會員，再加贈牛肉麵禮盒。

▲早餐餐廳融合美式Diner與昭和喫茶店風格，以鮮明色彩與電影感設計重現條通文化魅力。（圖／捷絲旅提供）



「捷絲旅台北中山館」全館共有50間客房及一間早餐餐廳，所有客房皆設有對外景觀窗，部分高樓層房型更附設陽台，旅客可直接感受條通夜晚燈火初上的迷人氛圍。整體空間設計以《華燈初上》為靈感，將霓虹燈影、復古元素與都會夜生活特色融入住宿體驗，讓旅客感受台北夜色魅力。

飯店所在的八條通，在日治時期被稱為「大正町」，曾是政商名流聚集的高級住宅區，如今則匯聚居酒屋、酒吧與日式料理餐廳，成為融合台日文化特色的知名商圈。捷絲旅也希望讓旅人不只是「靠近」景點，而是真正「住進」條通，感受當地生活節奏。

▲捷絲旅台北中山館大廳以霓虹光影為設計元素，透過圓環吊燈與玻璃球燈飾，營造復古摩登氛圍。（圖／捷絲旅提供）



公共空間則以「No Boundary 無界限」為設計核心，在保留原有建築結構下，透過霓虹燈飾、玻璃球吊燈與復古家具重新詮釋條通文化。早餐廳「Just Café」融合美式 diner 與昭和喫茶店元素，以鮮明色彩與絲絨座椅打造濃厚電影感氛圍，宛如走進《華燈初上》的經典場景。

此外，中山館也延續捷絲旅深受年輕旅客喜愛的社交氛圍，白天的大廳是旅客休憩與工作的舒適空間，入夜後則轉化為帶有微醺氣息的交流場域。館內每日更規劃 Happy Hour 時段，提供多款酒水暢飲，讓旅客在條通夜生活展開前，先享受放鬆愜意的時光。

捷絲旅台灣區總經理陳惠芳表示，此次選址八條通，除了看中交通便利與商圈機能，更希望實踐品牌「Neighborhood Boutique 社區精品」理念，讓旅人以親民價格，深度感受台北獨有的條通文化。

即日起於「捷絲旅台北中山館」官網預訂「慶開幕」住房專案，6月17日至9月30日期間入住，可享雙人一泊一食1,999元起優惠價。房客下載「晶華會APP」成為會員並領取電子優惠券，入住時再加碼贈送曾獲台北國際牛肉麵節優勝的「晶華牛肉麵禮盒」1份。

▲福容大飯店攜手IHG洲際酒店集團，引進「華邑酒店及度假村」。（示意圖／翻攝自IHG洲際酒店集團官網）

另外，福容大飯店再度攜手洲際酒店集團，引進旗下高端品牌「華邑酒店及度假村（HUALUXE Hotels & Resorts）」，打造台灣首家華邑酒店—「台北福容華邑酒店」，預計今年底亮相。

華邑酒店及度假村是洲際酒店集團旗下專為華人消費習慣打造的高端品牌，將獨特的中華文化底蘊融入酒店設計與服務之中，為喜愛中華文化的旅客與商務菁英人士，打造結合餐飲、住宿與社交於一體的沉浸式體驗。

品牌以「一邑一承」為理念，每間酒店從硬體設計、藝術品陳列到服務都會融入在地特色。福容大飯店預計於6月2日與洲際酒店集團簽約，此次合作不僅象徵福容深化國際品牌布局，也代表融合東方文化底蘊、當代美學與地方人文的華邑品牌，首度進入台灣市場，為高端旅宿增添新亮點。