Sunny Buffet手工披薩吃不完免費帶回家　美墨狂歡節6/1開跑

▲Sunny Buffet手工披薩吃不完，可以免費帶回家。（圖／雲朗觀光集團提供）

記者黃士原／台北報導

Sunny Buffet全新夏季主題「美墨狂歡節」6月1日登場，除了各式特色菜色外，每桌用餐2至4人會送上一整個9吋手工披薩，而且吃不完還可以帶回家，首創自助餐手工披薩免費外帶服務。

茹曦酒店Sunny Buffet表示，自6月1日起，凡於店內消費用餐，每桌2至4人由服務人員送上一整個9吋手工披薩，5至8人則送兩個，顧客不僅能在現場品嚐熱騰騰的現烤美味，若內用吃不完，也可以免費打包外帶。披薩口味由主廚從夏威夷、番茄乳酪、義式洋蔥、美式臘腸、經典起司、中式烤鴨中隨機挑選，並堅持現點、現擀、現烤。

▲墨西哥烤雞，將去骨雞腿以胡椒粉及煙燻紅椒粉醃漬6小時後高溫烘烤，是經典墨西哥家常料理。（圖／雲朗觀光集團提供）

此外，Sunny Buffet自6月1日至8月31日推出「美墨狂歡節」主題餐檯，主廚特別推薦「青辣椒燉豬肉」，這是一道極具代表性的墨西哥傳統燉菜，主廚將豬肩肉、青辣椒、番茄、洋蔥、蒜頭、孜然、奧勒岡葉及各式煙燻辣椒慢燉至軟爛，每一口都充滿濃郁的墨西哥香料靈魂。「墨西哥烤雞」選用去骨雞腿肉，以充滿煙燻香氣的胡椒粉及煙燻紅椒粉醃漬6小時後，送入250度C的烤箱烘烤15分鐘，鎖住肉汁同時賦予外皮焦香，是傳統墨式家常餐桌上的主角。

▲魔鬼蝦，用在地優質白蝦裹上火紅極致辛辣醬汁。（圖／雲朗觀光集團提供）

▲燉豆牛肉醬，加入洋蔥、蒜末及墨西哥辣椒，拌入牛絞肉與番茄翻炒。（圖／雲朗觀光集團提供）

「魔鬼蝦」是墨西哥的一道經典海鮮料理，主廚選用台灣在地優質白蝦，醬汁由墨西哥辣椒與本土辣椒交織，搭配番茄碎與洋蔥拌炒出的濃郁基底，最後撒上靈魂香料粉。「燉豆牛肉醬」這道著名的美墨邊境料理，加入洋蔥、蒜末及墨西哥辣椒，拌入牛絞肉與番茄翻炒，最後放進飽滿的紅腰豆慢火燉煮。

▲甜點「紅絲絨蛋糕」則是傳統美式風格的變奏版。（圖／雲朗觀光集團提供）

甜點「紅絲絨蛋糕」則是傳統美式風格的變奏版，融合了墨西哥檸檬派的概念，覆蓋一層清新酸爽的香檸慕斯。「墨式布丁」將傳統布丁升級，在滑順的蛋液、牛奶與煉乳基底中，拌入芳香醇厚的咖啡粉，最後淋上主廚親手熬煮的焦糖醬。

▲SERENA全日餐廳設計多款黑鮪魚限定料理無限量供應。（圖／高雄日航酒店提供）

另外，高雄日航酒店則從即日起至6月30日推出「東港黑鮪魚祭」，由日本料理「飛翔」前日本駐台官邸主廚、總料理長長瀨剛、SERENA全日餐廳主廚謝孟儒，與桃泉中餐廳主廚張祐銓聯手，帶領廚藝團隊共同設計黑鮪魚主題美饌，以職人手藝匠心演繹這份來自屏東東港的頂級旬味。

▲在日本料理餐廳「飛翔」可品嘗到黑鮪魚饗宴。（圖／高雄日航酒店提供）

酒店內的「SERENA全日餐廳」設計多款黑鮪魚限定料理無限量供應，獻上鹽烤鮪魚頭、烤鮪魚琵琶骨，以及道地的東港鮪魚海鮮飯湯、炙燒鮪魚握壽司等豐富品項，盡情品嚐黑鮪魚的多重美味，成人每位平日1280元、假日1480元。

日本料理「飛翔」由長瀨剛總料理長與西村德子料理長聯手演繹，壽司限定午間套餐，以箱壽司揭開序幕，搭配季節漁獲壽司、酒蒸鮑魚，以及西村料理長特製奶油起司搭配東港黑鮪魚，並獻上東港黑鮪魚赤身、中腹、大腹握壽司，展現油脂層次之美；晚間套餐更加入蔥鮪魚湯物，為鮪魚饗宴畫下最豐盛的句點，套餐售價2888元至3888元。