影／阿拉斯加White Pass景觀鐵道　穿越冰河雪山、懸崖此生必去

▲擁有百年歷史的「White Pass & Yukon Route Railway（懷特通道與育空鐵路）」。（影／記者彭懷玉攝）



▲White Pass & Yukon Route Railway有世界最美景觀鐵道之譽。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／美國報導

阿拉斯加郵輪行程中，最熱門的岸上觀光之一，莫過於擁有百年歷史的「White Pass & Yukon Route Railway（懷特通道與育空鐵路）」。火車沿途穿越峭壁、瀑布、深谷、斷橋、冰河與高山雪景，甚至還有機會看到棕熊等野生動物，被譽為「世界最美景觀鐵道之一」。

▲甚至還有機會看到棕熊等野生動物。（圖／記者彭懷玉攝）



▲▼火車沿著木製高架橋緊貼峭壁前進，接著駛入隧道，宛如懸掛在山壁上的列車。（圖／記者彭懷玉攝）



懷特通道與育空鐵路興建於1898年，因克朗代克淘金熱（Klondike Gold Rush）而誕生，是一條充滿傳奇色彩的窄軌鐵道。列車行經10至14英哩間時，可見鐵道沿著木製高架橋緊貼峭壁前進，接著駛入隧道，宛如懸掛在山壁上的列車，也被視為19世紀末最具代表性的鐵道工程奇蹟之一。

列車從阿拉斯加史凱威（Skagway）出發，一路攀升至海拔約2888英尺（約880公尺）的白隘山口（White Pass Summit），是許多旅客造訪阿拉斯加必體驗的經典行程。

▲▼火車從山腳下鬱鬱蔥蔥的森林出發；怕冷的旅客，建議待在有暖氣的車廂內賞景。（圖／記者彭懷玉攝）



其中最受歡迎的「White Pass Summit Excursion（白隘山口景觀列車）」全程約2.75至3小時，來回約40英里，成人票價約155美元、兒童77.5美元。火車從山腳下鬱鬱蔥蔥的森林，一路駛向蒼茫高山苔原、裸露巨石與未融殘雪，再到被皚皚白雪包圍的雪牆與藍色湖泊，沿途風景如畫，令人目不暇給。

▲▼行經Gulch時，途經曾使用過的斷橋，令人觸目驚心。（圖／記者彭懷玉攝）



旅程途中還能看見許多知名景點，包括巨大水瀑自山壁傾瀉而下的「新娘面紗瀑布（Bridal Veil Falls）」，以及紀念當年鐵道工人的「黑十字石（Black Cross Rock）」。隨著列車不斷攀升，窗外雲霧、冰河溪流與雪山景色接連掠過眼前，也讓這趟旅程成為不少旅客心中最難忘的阿拉斯加風景。

▲史凱威小鎮充滿濃厚淘金歷史氛圍。（圖／記者彭懷玉攝）



景觀列車從海拔0英尺的史凱威出發，沿途也能感受到濃厚淘金歷史氛圍，包括淘金潮公墓（Gold Rush Cemetery）與當年知名人物「肥皂史密斯」的故事。之後列車會經過 Rocky Point，可遠眺冰河山谷景觀，接著抵達整段路線最壯觀的精華區。

▲▼抵達美加邊界的白隘山口後，進入加拿大育空，沿途壯觀的雪牆和冰湖令人目不暇給。（圖／記者彭懷玉攝）



列車最終抵達美加邊界的白隘山口後，正式進入加拿大育空地區，沿途經過淘金小鎮 Bennett、Carcross，甚至可一路延伸至白馬市（Whitehorse），替這趟百年鐵道之旅畫下句點。

▲▼若搭乘星辰公主號前往阿拉斯加，通常會停靠史凱威港口，可提前預訂此行程。（圖／記者彭懷玉攝）

若搭乘星辰公主號（Star Princess）前往阿拉斯加，通常會停靠史凱威港口，旅客可直接透過公主遊輪預訂此岸上觀光行程，也可自行向官方購票。由於車站距離碼頭不遠，下船後搭乘接駁車即可抵達。

▲▼White Pass 鐵道屬阿拉斯加超人氣行程，旺季經常提早售罄，建議要提前規劃。（圖／記者彭懷玉攝）



值得注意的是，White Pass 鐵道屬阿拉斯加超人氣行程，旺季經常提早售罄，尤其上午熱門班次更是一位難求。若透過郵輪公司預訂，雖價格通常較官網略高，但可享接駁與延誤保障；若自行購票，則需自行掌握上下船與搭車時間。