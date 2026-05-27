姜滿堂高雄夢時代店吃到飽延長　憑學生證10人同行1人免費

▲姜滿堂高雄夢時代店宣布吃到飽活動再延長，今日起再加碼推出「畢業季優惠」。（圖／豆府集團提供）

記者黃士原／台北報導

姜滿堂高雄夢時代店宣布吃到飽活動再延長，今日起再加碼推出「畢業季優惠」，平日期間凡持學生證點用任一價位吃到飽方案，即享10人同行1人免費。

姜滿堂高雄夢時代店慶祝開幕2周年，店裡菜單變成吃到飽模式，共有599元、699元、799元與999元4種方案，原本活動只到5月31日，但為了回饋消費者支持並迎接畢業季，品牌再宣布姜滿堂高雄夢時代店吃到飽延到6月30日，同時今日起再加碼，平日期間凡持學生證點用任一價位吃到飽方案，即享10人同行1人免費。

▲4款外酥內嫩的韓式炸雞無限享用。（圖／豆府集團提供）

姜滿堂高雄夢時代店吃到飽模式共有4種價位，599元的「親咕吃到飽」是入門首選，除了經典豬五花、雞肉，還能無限享用4款外酥內嫩的韓式炸雞。699元的「揪哇吃到飽」超值精選方案，可解鎖鮮嫩多汁的各式牛肉品項。對海鮮情有獨鍾的朋友，可以選擇799元「大發吃到飽」，不僅肉品陣容全面進化，更豪邁納入鮮甜海味。

999元的「御膳吃到飽」方案，一口氣網羅78種品項，不但有特選角切和牛、醬燒牛橫膈、醬味帶骨牛小排、羊肩小排，還有嚴選白蝦、極鮮鯖魚及鮮烤魷魚等極鮮海味。

▲三燔本家與三燔北投「日本A5和牛壽喜燒吃到飽」活動延長到6月30日。（圖／晶華酒店提供）

台北晶華酒店旗下人氣日式鍋物料理餐廳三燔本家與三燔北投，「日本A5和牛壽喜燒吃到飽」活動也延長到6月30日，兩人成行、每人2980元+10%，用餐時間90分鐘，加入「晶華會APP」，憑會員優待券單人可再折價1000元。

台北晶華酒店董事總經理吳偉正表示，牛排、龍蝦、吃到飽是餐飲業的流量密碼，此次「日本和牛壽喜燒吃到飽」是以高規格牛肉結合吃到飽的形式推出，選用一頭牛只能切出兩公斤的「臀肉芯」部位，結合經典日式壽喜燒工藝，打造兼具視覺震撼與味覺層次的高端放題體驗。

「臀肉芯」位於臀肉與臀肉蓋中間，特色是油花適中、赤身比例較高、口感滑順不膩，主廚依照壽喜燒料理特性將肉切為0.18公分的薄片，使其於鍋中輕涮即可達到最佳熟度，和牛下鍋時瞬間釋放濃郁肉香。