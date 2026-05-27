韓團愛店Standard Bread後天插旗台北　烤布蕾法式吐司280元

▲韓國排隊麵包店「Standard Bread」台北店5月29日開幕。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

韓國排隊烘焙店「Standard Bread」台灣首店落腳台北信義A11 B2，將於5月29日開幕。菜單今日搶先公開，招牌「焦糖烤布蕾法式吐司」售價280元，現烤吐司有12種選擇，每份120元起，還有吐司沾醬、咖啡、飲料與義大利麵等品項。

Standard Bread在韓國有4家分店，以「每30分鐘現烤出爐」、「撕開沾醬吐司」為特色，招牌「焦糖烤布蕾法式吐司」擁有高人氣，BLACKPINK成員Jisoo、Super Junior的銀赫都曾是座上賓。

▲Standard Bread台北A11門市營造如同歐洲鄉村小鎮的氛圍。

Standard Bread「台北A11店」裝潢延伸品牌鄉村風設計，透過橋樑、花園等元素打造出如同歐洲鄉村小鎮氛圍。同時完整導入韓國門市的營運系統及烘焙節奏，從製作到出爐頻率皆維持原版標準，在台北就能體驗韓國原汁原味的人氣吐司。

▲▼焦糖烤布蕾法式吐司。

人氣招牌是鐵鍋吐司系列的「焦糖烤布蕾法式吐司」，把吐司外層炙燒成金黃色焦糖脆殼，內層保有柔軟濕潤口感，用鐵鍋盛裝再淋上布蕾液，香氣濃郁，每份280元。另有「杜拜巧克力吐司399元」、「楓糖培根開心果吐司380元」。

▲吐司每30分鐘現烤出爐，另有3款歐式麵包。

業者表示，現烤吐司每30分鐘出爐，12種口味120元起，有「經典吐司」、「經典吐司／條」、「巧克力熔岩吐司」、「咖啡栗子吐司」、「海鹽奶油吐司／條」、「海鹽奶油吐司」、「羅勒番茄乳酪吐司」、「抹茶紅豆麻糬吐司」、「布里歐吐司／條」、「布里歐吐司」、「摩卡鹹奶油吐司」、「千層吐司」。

歐式麵包有「青蔥培根生乳酪巧巴達（120元）」、「藍紋乳酪堅果巧巴達（140元）」及「培根蛋起司白醬小船（120元）」等選擇。

▲沾醬有12種口味選擇；左為鹹焦糖、右為酪梨蒔蘿奶油乳酪。

吐司沾醬也是Standard Bread一大特色，台北店提供12種口味，包括草莓果粒、伯爵奶茶、香橙羅望子、開心果莓果、鹹焦糖、黑松露、酪梨蒔蘿奶油乳酪、栗子提拉米蘇、覆盆紫、蜂蜜堅果奶油乳酪、黑莓奶油乳酪、抹茶卡士達，每份60元，可單獨購買。

▲▼Standard Bread台灣店菜單。※點圖放大

▲Standard Bread台灣店菜單。※點圖放大

▲可達鴨甜甜圈為台灣首次推出。（圖／記者蕭筠攝，下同）

▲超級球波堤半邊為蘇打可可沾醬，另一邊為白可可沾醬。

另外，Mister Donut本月有4款寶可夢聯名甜甜圈，台灣首次推出「可達鴨甜甜圈」，以芒果及優格可可沾醬繪成可達鴨模樣，內含芒果鮮奶油餡；「皮卡丘甜甜圈」回歸，表面為鳳梨可可沾醬並搭配熱帶水果鮮奶油內餡。2款皆為85元。

「超級球波堤」蘇打可可及白可可沾醬各半，並以蘋果可可醬點綴；「精靈球波堤」為蘋果可可、白可可沾醬的組合。兩種波堤都賣59元。期間限定、售完為止