高雄港點餐廳「悅香樓」5/28試營　5大推車巡桌、首2日全品項半價

▲高雄全新港點品牌「悅香樓」將於5月28日試營運。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／高雄報導

高雄全新港點品牌「悅香樓」將於5月28日試營運，以重現香港的推車港點文化為品牌核心，插旗巨蛋商圈。餐廳提供5大類港式推車巡遊，如冒著熱騰騰蒸氣的蒸籠點心車、桌邊現燙蔬菜車，還有甜點車等，讓旅客在熱鬧喧囂的餐廳內享受多達50種港點與熱菜選擇，並在5月28日至29日推出全品項半價優惠。

▲港點4大「港點四大天王」的蝦餃、燒賣、鳳爪與蒸排骨都能吃得到。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼有代表的蝦餃，還有燒臘選擇。（圖／記者蔡玟君攝）

悅香樓表示，桌邊推車的港點餐廳在台灣越來越少見，業者特別赴港考察，以重現香港推車港點文化為核心，並結合適合台灣人的口味，設計出50種選擇，其中包括40種港點與10種熱菜，更為呈現道地口味，每款點心皆由師傅每日手工現包、現蒸，被譽為「港點四大天王」的蝦餃、燒賣、鳳爪與蒸排骨，在悅香樓都能一次品嚐。

▲▼現場有5大主題餐車巡遊全場。（圖／記者蔡玟君攝）

巡遊全場的餐車共分為蒸籠點心車、桌邊現燙的蔬菜車、炸點車、甜點車與燒臘小菜車5大主題，餐車也經過特別設計。業者觀察，台灣許多港點餐廳已較少見蒸氣奔騰的推車，因此特別請廠商設計可持續加熱保溫的推車，將港點迷人的蒸氣與香氣帶回餐桌，看著服務人員在桌旁揭開蒸籠、現燙蔬菜，為旅客營造滿滿儀式感。

▲▼透過不同主題推車在餐廳內巡遊，感受獨屬於品嚐港點的儀式感。（圖／記者蔡玟君攝）

悅香樓從5月28日至29日推出2天限定全品項半價優惠，活動期間於聯上大飯店1樓發放號碼牌，早上10點30分發放午餐時段、下午4點30分發放晚餐時段，持當日號碼牌至2樓悅香樓登記用餐，依照號碼牌順序登記入座、額滿即止，現場另將視狀況開放少量候位席。此外，5月30日至6月30日期間推出消費即享「滿 1000元送100現金券」回饋活動，於下次用餐即可使用。

▲▼高雄日航酒店即日起至6月底推出「東港鮪魚祭」。（圖／業者提供）

高雄日航酒店則從即日起至6月30日推出「東港黑鮪魚祭」，由日本料理「飛翔」前日本駐台官邸主廚、總料理長長瀨剛、SERENA全日餐廳主廚謝孟儒，與桃泉中餐廳主廚張祐銓聯手，帶領廚藝團隊共同設計黑鮪魚主題美饌，以職人手藝匠心演繹這份來自屏東東港的頂級旬味。

酒店內的「SERENA全日餐廳」設計多款黑鮪魚限定料理無限量供應，獻上鹽烤鮪魚頭、烤鮪魚琵琶骨，以及道地的東港鮪魚海鮮飯湯、炙燒鮪魚握壽司等豐富品項，盡情品嚐黑鮪魚的多重美味，成人每位平日1280元、假日1480元。

▲在日本料理餐廳「飛翔」可品嘗到黑鮪魚饗宴。

日本料理「飛翔」由長瀨剛總料理長與西村德子料理長聯手演繹，壽司限定午間套餐，以箱壽司揭開序幕，搭配季節漁獲壽司、酒蒸鮑魚，以及西村料理長特製奶油起司搭配東港黑鮪魚，並獻上東港黑鮪魚赤身、中腹、大腹握壽司，展現油脂層次之美；晚間套餐更加入蔥鮪魚湯物，為鮪魚饗宴畫下最豐盛的句點，套餐售價2888元至3888元。