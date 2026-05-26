寰宇河輪揭新趨勢「台人更重視細節與服務」　攜土航推享艙房95折

▲寰宇河輪。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／台北報導

頂級河輪品牌「寰宇河輪」今（26日）分享最新船隊布局與台灣市場觀察。寰宇精品河輪亞洲區董事總經理俞翰傑認為，疫後旅客更願意為深度、精緻與獨特體驗買單，其中台灣人更重視服務品質與細節安排。此次也攜手土耳其航空，推出台灣人獨享艙房95折優惠。

寰宇河輪作為全球頂級河輪品牌，品牌最大亮點為每艘河輪內部裝潢會依據行駛路線設計，每艘都打造「一船一世界」特色，並從硬體至餐飲、行程均融入在地特色，不僅是一艘會移動的高雅精品飯店，更提供旅客全包式的奢華假期。

▲寰宇河輪最獨特之處就是「一船一世界」的設計。

俞翰傑表示，河輪旅遊在疫後成為越來越受歡迎的旅行方式，主因為旅客的消費觀念已轉變為「願意花錢善待自己」，尤其高資產客群更重視生活品質與旅行體驗，也讓高端旅遊市場出現年輕化趨勢。許多旅客不再追求短時間跑遍多國，而是偏好在單一國家停留更久，深入體驗在地文化、美食與生活方式，甚至是「只有自己體驗過」的旅行感受。

其中台灣市場表現尤其亮眼。俞翰傑表示，台灣更自2023年起成為亞洲最重要市場之一，不論旅客數量、營收與包船規模皆持續攀升。他認為，台灣人特別重視服務品質與細節安排，即使過去早已造訪過歐洲與美國，但現在更希望以不同方式重新探索熟悉的目的地。他也透露，河輪旅遊回購率驚人，約有3成旅客會在隔年再次搭乘，若拉長至3年內，回流率更高達7成。

▲即將提供服務的艾蜜莉號（S.S. Emilie）。

除了自由行旅客外，企業獎勵旅遊與高端會員包船需求近年也快速增加。寰宇河輪指出，台灣自2023年首度包船後，市場成長速度相當驚人，從最初1艘包船快速成長，今年已接近10艘規模，成為品牌在亞洲最重要的市場。

▲搭河輪更能慢步調感受沿途風光。（圖／記者蔡玟君攝）

展望未來佈局，寰宇河輪今年迎來品牌成立50周年，也同步啟動船隊全面升級計畫，未來將所有船隊逐步轉型為「Supership」系列。新一代船型除了客房面積從原本約150平方英尺提升至196平方英尺，也計劃在船上新增酒吧、品酒室、健身房與更多公共空間，同時維持高服務比，平均約1位員工服務2.4至3位旅客。

此外，寰宇河輪明年一口氣有4艘新船下水，分別布局萊茵河、多瑙河與斗羅河等航線，船隊總規模預計將達到20艘，其中14艘專注歐洲市場，其餘則投入埃及尼羅河、印度恒河、湄公河、亞馬遜河，以及峇里島至新加坡等亞洲新航線。

寰宇河輪也宣布攜手土耳其航空，即日起旅客凡是經過台灣旅行社透過品牌預訂個人河輪行程，並搭乘土航國際航班，即可享有船艙費用5%優惠。

▲▼可樂旅遊獨包世紀之星號。（圖／可樂旅遊提供，下同）

可樂旅遊宣布與世紀遊輪合作，獨家包下將於今年8月全新下水的歐洲河輪「世紀之星號」，於10月底推出10至13天河輪團體旅遊商品，行程將沿著萊茵河，一次走訪瑞士、法國、德國、荷蘭等多國河岸城市，讓旅客可以體驗歐洲文化與河輪慢遊的魅力，，每人最低190,800元起（含小費）。

「世紀之星號」預計於今年8月於歐洲全新下水，船體採用新一代環保混合動力系統，有效降低航行噪音與震動，並以可再生燃油進行營運，全面符合歐盟環保規範。船上僅容納174名旅客、共設87間客房，提供套房、法式露臺房與標準房三種房型選擇，營造寬敞且私密的航行氛圍。

▲旅客可搭乘河輪暢遊萊茵河沿線城市。

此外，「世紀之星號」主打全包式服務並配置中、英文雙語服務團隊全程隨行，團費皆已包含Starlink衛星網路、船上餐飲、指定酒水、岸上觀光行程、船上活動、小費等，旅客皆無須支付額外費用。餐飲設計結合沿岸國家特色料理與中式菜色，針對可樂旅遊包船航次還特別規劃「台味」驚喜，早餐時段提供粥品、麵點，甚至連台式牛肉麵也能在船上享用，滿足不同旅客的味蕾需求。

此次獨包航次行程自瑞士藝術之都「巴塞爾」啟航，沿著萊茵河順流而下，串聯法國童話小鎮科瑪與歐洲議會所在地史特拉斯堡，並走訪德國歷史名城施派爾、曼海姆、海德堡、葡萄酒之鄉呂德斯海姆及科隆，最終抵達充滿運河風情的荷蘭阿姆斯特丹，透過河輪慢遊的方式，品味沿岸城市的人文及歷史風光。