鳥取最強海鮮丼！Tabelog排行榜第一　整隻紅楚蟹丼台幣600有找

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～"

撰文攝影／小虎食夢網、整理／實習記者陳莉玟

今天要分享的「山芳亭」在Tabelog（食べログ）上的評分居然高達3.63，這在鄉下地方根本天文數字，自然也是整個鳥取海鮮丼第一位。前身是海鮮食品店，境港直送漁貨，超值海鮮丼，假日用餐時常常大排長龍。整隻紅楚蟹丼只要2,900日圓（約新台幣572元），放了近二十種海料的海鮮丼2,300日圓（約新台幣454元），大碗、新鮮美味，CP值破表，大概是目前為止在鳥取我最喜歡的海鮮丼。

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位置＆交通資訊

山芳亭位於皆生溫泉的日吉津，旁邊就是大型購物中心，有LENO和鳥取唯二的3COINS ，偌大的停車場對於自駕的人來說相當方便，米子、境港也都有巴士可接駁。

我知道的鳥取入選Tabelog百名店的只有三家，分別是最高的「蟹吉」（4.22）及「みつき」（4.08），以上兩家也是鳥取唯二的米其林二星，也都入選了Tabelog日本料理百名店。另一家入選的則是因「孤獨的美食家」五郎吃過而爆紅的鳥取食堂「まつやホルモン店」（3.73）。另外因為近年鳥取推動觀光有成，吸引許多日本各地、觀光客，也許之後不久，個人另兩家愛店「味處美佐」（3.64）及「山菜料理 みたき園」（3.63）也有機會入選。

會排到天荒地老

如果你沒耐心排隊，建議跟我們一樣避開用餐時間，尤其是假日中午，會排到天荒地老。看了一下山芳亭是百年老店時嚇了一跳，一查原來前身境港創業於1897年的海鮮加工廠，期間研發的「鰤の漬け丼」還曾得到不少大賞，在鳥取算是相當有名的海鮮工廠老字號，如今也自營以海鮮丼為主的食堂。

▲這裡除了可以品嚐到各種海鮮丼，也能採買平價的鳥取海鮮及各類海鮮加工品。

雖然本來的招牌是「鰤の漬け丼」，但現在來的觀光客多半會選食材豐富的海鮮丼，當中又以鳥取蟹為主的螃蟹丼最受歡迎，價位都在1,600～2,300日圓（約新台幣315～454元）之間，點餐時可以直接跟老闆說編號就行。

▲店裡的用餐空間就像海鮮市場的食堂，牆上掛滿了名人、節目的簽名板。

餐點分享

▲我們三人刻意選了三種不同的海鮮丼。

日吉津元氣丼

人氣最高的日吉津元氣丼2,200日圓（約新台幣434元），上面除了有一隻用竹簽串起的猛者蝦（鳥取名物），底下還有近二十種包含蟹肉、海鮮、漬物，當真是物美料豐又價廉，非常建議喜歡吃多種海鮮的朋友。

特上海鮮丼

第二碗是特上海鮮丼2,300日圓（約新台幣454元），這碗大抵上都是生鮮片、有炙燒也有醃漬的，除了蟹肉還有蟹膏，而且感覺上切得比較大片、比較厚，雖然整體來說種類少了一點，但加一加也是有十來樣。相對來說，我更喜歡這一碗，尤其是那蟹膏超甜的。

境港鳥取蟹丼

最後是境港鳥取蟹丼2,900日圓（約新台幣572元），上面是整隻紅楚蟹，還有鮭魚卵和蟹膏，還附這一瓶店家研發的螃蟹醋，是用噴的。鳥取的螃蟹，自然沒有不好吃的道理，何況山芳亭還是自家漁船捕獲直送，新鮮又美味，重點還是非常平價。喜歡吃螃蟹的朋友，這一碗不要錯過。

總結

論吃鳥取蟹，個人最愛的餐廳還是「味處美佐」（3.64），但若單純吃上海鮮丼，那第一名非山芳亭莫屬，目前是如此。

山芳亭

地址：鳥取県西伯郡日吉津村日吉津1026－1（イオンモール日吉津店旁）

營業時間：11：30－15：00（周三公休）

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～

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