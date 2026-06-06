健行科大旁4.5星鑊氣炒飯！三人份清燉牛肉鍋520元吃超撐

我是芽月 一個台南女兒 我習慣用吃來了解這個世界 現在~我用文字把幸福的滋味說給你聽

撰文攝影／民宿女王芽月、整理／實習記者陳莉玟

最近中壢流行吃牛肉鍋，其實我也很愛吃牛肉鍋，可是我一個人戰鬥力實在很有限，而最近在找資料時，發現在健行科大附近這家「牛饌炒飯炒麵牛肉料理」Google評論有4.5顆星，除了有我想吃的牛肉鍋之外，還有其他牛肉料理，炒飯跟燴飯價格都不貴，趕快揪人來吃！

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位置

聽說已經開業有七～八年了，但我真的沒有發現到，他們就躲在龍岡路靠近環中東路的位置，離極上豆花不遠。如果有來這裡，可以一次吃這兩家，有鹹有甜剛剛好！

菜單

▲價格都很經濟實惠。

餐點分享

牛肉炒飯 100元

比豬肉炒飯貴了10元，炒飯上桌時香氣很足，而且份量超大。炒飯的鑊氣很夠，飯也炒得粒粒分明，不會結塊，也不會乾，100元有這樣的表現，著實不錯！

牛肉炒麵 100元

也是100元，但麵的份量少了一點，肉片比較大。沙茶味很香，牛肉片也好吃，但如果硬要比較的話，以炒麵來說，我個人偏愛一葉的牛肉炒麵。

牛肉燴飯 100元

▲這個肉片比較大，燴飯勾的是薄芡，羹汁不會太厚重，吃起來就淡淡的沙茶味，裡面還有很多胡蘿蔔，很可以！

蔥爆牛肉 140元

這邊也有熱炒類，雖說這裡算是健行科大的學區美食，但後面還是住宅區，晚上會有下班後的媽媽們來買熱菜回家，所以熱炒類的還是必須要有的。蔥爆牛肉吃起來火候還算可以，牛肉片不死硬，就跟炒麵燴飯用的肉片是一樣的，吃起來有甜甜的滋味，很下飯。

蒜泥白肉 120元

▲肉片份量多，做為開胃菜很可以。

樹子炒水蓮 120元

▲用破布子來大火炒水蓮，讓水蓮菜更有味道。

紅燒牛板腱湯 90元

牛饌這邊有兩種牛肉鍋湯頭，我們才三個人，自然無法一次來兩大鍋，所幸有小碗的。我們選了大鍋的清燉牛肉鍋，小碗的就選紅燒湯頭，這樣兩種湯頭都喝得到。紅燒湯頭喝起來很是過癮，味道比較濃郁，裡面不少肉片、青菜跟豆皮，這樣一碗90元，我覺得很可以。

清燉牛肉鍋 400元＋綜合料 120元

如果只有單純點牛肉火鍋，那就只有湯頭跟肉，原本是想說想吃什麼食材再加點，後來發現，直接點綜合120元最划算，每一種加點食材都有吃到，而且店家還會先幫你在前端先煮到八分熟後，再移到桌上給客人享用。

這個牛肉鍋的湯頭很好喝，而且裡面給的牛肉塊不少，燉得夠嫩，不會難咬。幸好我們是選清燉湯頭，因為煮到後面鹹度就會高一點，這樣一大鍋520元，大概三個人吃剛剛好，相當划算，大家有空可以來吃看看！

牛饌炒飯炒麵牛肉料理

地址：桃園市中壢區林森里龍岡路二段126號

電話：03－4688291

營業時間：11：00－14：00、16：00－22：00／假日11：00－22：00（周一公休）

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